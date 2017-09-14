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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11392113931139411395

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 07:18

  katso написав:Вообще неплохо бы вспомнить что алкоголизм это как бы болезнь, тут вопрос издевательства над больными людьми и как вообще они прошли ВЛК и попали в армию.


вы влк не проходили что ли?
если нет диагноза - значит и нет болезни.
а так да - алкоголиков и наркоманов не берут.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:23

  tester7336 написав:
  katso написав:Вообще неплохо бы вспомнить что алкоголизм это как бы болезнь, тут вопрос издевательства над больными людьми и как вообще они прошли ВЛК и попали в армию.


вы влк не проходили что ли?
если нет диагноза - значит и нет болезни.
а так да - алкоголиков и наркоманов не берут.

Берут. Их называют аватарами. Это уже устоявшийся фразеологизм. Каждый ребёнок знает, что клетки, в которых пытали военнослужащих вымогая деньги, изначально делают для аватаров. Об этом сказали в набу
Бетон
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