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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 07:18
katso написав:
Вообще неплохо бы вспомнить что алкоголизм это как бы болезнь, тут вопрос издевательства над больными людьми и как вообще они прошли ВЛК и попали в армию.
вы влк не проходили что ли?
если нет диагноза - значит и нет болезни.
а так да - алкоголиков и наркоманов не берут.
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tester7336
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:23
tester7336 написав: katso написав:
Вообще неплохо бы вспомнить что алкоголизм это как бы болезнь, тут вопрос издевательства над больными людьми и как вообще они прошли ВЛК и попали в армию.
вы влк не проходили что ли?
если нет диагноза - значит и нет болезни.
а так да - алкоголиков и наркоманов не берут.
Берут. Их называют аватарами. Это уже устоявшийся фразеологизм. Каждый ребёнок знает, что клетки, в которых пытали военнослужащих вымогая деньги, изначально делают для аватаров. Об этом сказали в набу
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