ограничить/взять под контроль) алкоголь в радиусе ХХХ км от расположения части
Тапілі в тісє, жодна заборона продажу не зупинила вживання. Ніде і ніколи. Цивільні будуть привозити під КПП, табір, розташування. Дорожче. Невідомої якості, бо там можна підмішати що завгодно. Отруєння і тд. Це ж вже було(с)
https://m.youtube.com/watch?v=SOgxZjxBH28 До речі, цікава інформативна розповідь. Стосовно ж ТЦК з 24 по 28 хв. чітке бачення того, що відбувається. З 28-ї про піратів... Перший раз про таке чую... Ніде і ніколи навіть на натяк на це не натрапляв. Дивна річ: одночасно вимагати папірчики, оформлені до коми, і спокійно запускати вільнолюдь. З 13 по 18 хв. про причини СЗЧ.
«Нам нарізали завдання — виставити позиції у посадці, де вже були п*дари», — цитує запис у своєму щоденнику від 29 листопада боєць 59 мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Його підрозділ тримав лінію оборони на південному фланзі Покровського напрямку, звідки сунули росіяни. Саме нераціональні завдання, неспівмірні з можливостями виснажених підрозділів, він називає головною причиною стрімкого падіння лінії Жовте — Новотроїцьке — Шевченко. ... командири нижньої ланки бояться доповідати нагору погану інформацію, побоюючись наслідків і покарань, пояснює співрозмовник у 59 бригаді. «У нас просто система кругового безумства. Замість передання інформації знизу догори задля ухвалення адекватних рішень є небажання говорити погані новини, тому що за це будуть санкції. Тому в нас негативна селекція командирів, адже командири, які адекватно доносять інформацію нагору і реагують на неадекватні накази запереченням, неугодні. Натомість просувають командирів, які беруть під козирок і виконують найбезглуздіші накази. Я придумав для себе таку філософську концепцію — круговорот довбо*бизму в природі», — не приховує свого обурення боєць 59 бригади.
katso написав:Вообще неплохо бы вспомнить что алкоголизм это как бы болезнь, тут вопрос издевательства над больными людьми и как вообще они прошли ВЛК и попали в армию.
И чисто технический вопрос - что мешает тупо запретить продавать (вариант -ограничить/взять под контроль) алкоголь в радиусе ХХХ км от расположения части? Военное положение разрешило нам закрыть границы,хватать людей, забирать телефоны, ввести единый марафон, запретить выборы, на подходе запретить телеграм, и ее кучу ограничений - но вот зеленый змий как-то оказался сильнее военного положения почему-то.
Та все ж так само, як і закритими кордонами(але люди проходять/пропливають за хабарі), як і з хапанням і відловом людей(але за хабар можна порішати) і т.д. Так і з зеленим змієм - є закон! І з початку повномасштабки - в прифронтових магазинах алкоголь військовим не продають. Але! Є 100500 способів обійти його - від "попросити, щоб цивільний купив", до "є в сусідньому селі дві "точки", де "по дзвінку від умовного дяді Жори" продають будь-який алкоголь - типу під замовлення". І головне, що і наказують військових за нетверезий стан(протокол і вся премія коту під хвіст), але це знову таки, крім хабарництва/корупції, більше ні до чого не спонукає.
Як от в нашому військовому чаті/групі якось писало: Комбат: За 7.08.2024 Іваненку протокол за п'янку Іваненко: + приняв, і п'ю далі
Тобто, солдат сміливо таке пише, бо: 1. в один день 2 протоколи не дадуть 2. вже і так нема чого втрачати, раз спалили
Hotab написав:жодна заборона продажу не зупинила вживання. Ніде і ніколи. Цивільні будуть привозити під КПП, табір, розташування. Дорожче. Невідомої якості, бо там можна підмішати що завгодно. Отруєння і тд. Це ж вже було(с)
Так отож! То невже не можна відмінити заборону, а натомість підняти ціну алконапоїв на х3, чи х4(типу акциз, чи щось типу того придумати) і тоді всі оті виручені кошти перенаправляти на купівлю дронів для ЗСУ?!
UA написав:Кажуть С. Головатий був завербований КГБ приблизно в 1988 році.
у всі часи кгб вербувала : в армії , в інституті, в комсомолі
на приклад Шеварнадзе: кгб-партія-кгб-партія, так і робили карьеру лейтенант кгб-потім секретар горкому(обкому) комсомолу, далі майор (полковник кгб)-перший секретар горкому партії- цлен цк (політбюро)-стрибки з контори в горком партії і назад
Є нюанс. С. Головатий тоді був активним рухівцем.
жодного сюрпризу, в 1944-50 нквд не тільки засилало шпигунів в УПА, а навіть створювало фєйкові криївки, СБ ліквидувало одну таку (понад 800 осіб)
Hotab написав:. Отпуск заканчивается. И то, такой себе отпуск: впереди снова экзамен Физподготовка, Английский и некоторые другие практические. Пришлось сидеть готовиться.
Мда ну и путь ты себе выбрал. У меня тоже много работы, но если нет настроения я к ней даже не подхожу. Мы работаем чтобы жить, а не живём чтобы работать. Так что поработай там и за нас ухылянтов и лентяев. )
ограничить/взять под контроль) алкоголь в радиусе ХХХ км от расположения части
Тапілі в тісє, жодна заборона продажу не зупинила вживання. Ніде і ніколи. Цивільні будуть привозити під КПП, табір, розташування. Дорожче. Невідомої якості, бо там можна підмішати що завгодно. Отруєння і тд. Це ж вже було(с)
ми піклуємся про ваше здоров"я (с) (тм) не вистачає бустера кожні 3 міс. проти чумки і масочок