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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11392113931139411395>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 07:18

  katso написав:Вообще неплохо бы вспомнить что алкоголизм это как бы болезнь, тут вопрос издевательства над больными людьми и как вообще они прошли ВЛК и попали в армию.


вы влк не проходили что ли?
если нет диагноза - значит и нет болезни.
а так да - алкоголиков и наркоманов не берут.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:23

  tester7336 написав:
  katso написав:Вообще неплохо бы вспомнить что алкоголизм это как бы болезнь, тут вопрос издевательства над больными людьми и как вообще они прошли ВЛК и попали в армию.


вы влк не проходили что ли?
если нет диагноза - значит и нет болезни.
а так да - алкоголиков и наркоманов не берут.

Берут. Их называют аватарами. Это уже устоявшийся фразеологизм. Каждый ребёнок знает, что клетки, в которых пытали военнослужащих вымогая деньги, изначально делают для аватаров. Об этом сказали в набу
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:40

katso

ограничить/взять под контроль) алкоголь в радиусе ХХХ км от расположения части


Тапілі в тісє, жодна заборона продажу не зупинила вживання. Ніде і ніколи. Цивільні будуть привозити під КПП, табір, розташування. Дорожче. Невідомої якості, бо там можна підмішати що завгодно. Отруєння і тд. Це ж вже було(с)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:17

https://m.youtube.com/watch?v=SOgxZjxBH28
До речі, цікава інформативна розповідь.
Стосовно ж ТЦК з 24 по 28 хв. чітке бачення того, що відбувається.
З 28-ї про піратів... Перший раз про таке чую... Ніде і ніколи навіть на натяк на це не натрапляв.
Дивна річ: одночасно вимагати папірчики, оформлені до коми, і спокійно запускати вільнолюдь.
З 13 по 18 хв. про причини СЗЧ.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:36

«Нам нарізали завдання — виставити позиції у посадці, де вже були п*дари», — цитує запис у своєму щоденнику від 29 листопада боєць 59 мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
Його підрозділ тримав лінію оборони на південному фланзі Покровського напрямку, звідки сунули росіяни. Саме нераціональні завдання, неспівмірні з можливостями виснажених підрозділів, він називає головною причиною стрімкого падіння лінії Жовте — Новотроїцьке — Шевченко.
...
командири нижньої ланки бояться доповідати нагору погану інформацію, побоюючись наслідків і покарань, пояснює співрозмовник у 59 бригаді.
«У нас просто система кругового безумства. Замість передання інформації знизу догори задля ухвалення адекватних рішень є небажання говорити погані новини, тому що за це будуть санкції. Тому в нас негативна селекція командирів, адже командири, які адекватно доносять інформацію нагору і реагують на неадекватні накази запереченням, неугодні. Натомість просувають командирів, які беруть під козирок і виконують найбезглуздіші накази. Я придумав для себе таку філософську концепцію — круговорот довбо*бизму в природі», — не приховує свого обурення боєць 59 бригади.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:38

У попередній серії Аватара))

  katso написав:Вообще неплохо бы вспомнить что алкоголизм это как бы болезнь, тут вопрос издевательства над больными людьми и как вообще они прошли ВЛК и попали в армию.

И чисто технический вопрос - что мешает тупо запретить продавать (вариант -ограничить/взять под контроль) алкоголь в радиусе ХХХ км от расположения части? Военное положение разрешило нам закрыть границы,хватать людей, забирать телефоны, ввести единый марафон, запретить выборы, на подходе запретить телеграм, и ее кучу ограничений - но вот зеленый змий как-то оказался сильнее военного положения почему-то.

Та все ж так само, як і закритими кордонами(але люди проходять/пропливають за хабарі), як і з хапанням і відловом людей(але за хабар можна порішати) і т.д.
Так і з зеленим змієм - є закон!
І з початку повномасштабки - в прифронтових магазинах алкоголь військовим не продають.
Але!
Є 100500 способів обійти його - від "попросити, щоб цивільний купив", до "є в сусідньому селі дві "точки", де "по дзвінку від умовного дяді Жори" продають будь-який алкоголь - типу під замовлення".
І головне, що і наказують військових за нетверезий стан(протокол і вся премія коту під хвіст), але це знову таки, крім хабарництва/корупції, більше ні до чого не спонукає.

Як от в нашому військовому чаті/групі якось писало:
Комбат: За 7.08.2024 Іваненку протокол за п'янку
Іваненко: + приняв, і п'ю далі

Тобто, солдат сміливо таке пише, бо:
1. в один день 2 протоколи не дадуть
2. вже і так нема чого втрачати, раз спалили :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:44

Можливо все - було б лише бажання!;)

  Hotab написав:жодна заборона продажу не зупинила вживання. Ніде і ніколи. Цивільні будуть привозити під КПП, табір, розташування. Дорожче. Невідомої якості, бо там можна підмішати що завгодно. Отруєння і тд. Це ж вже було(с)
Так отож!
То невже не можна відмінити заборону, а натомість підняти ціну алконапоїв на х3, чи х4(типу акциз, чи щось типу того придумати) і тоді всі оті виручені кошти перенаправляти на купівлю дронів для ЗСУ?!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:48

  UA написав:
  prodigy написав:
  UA написав:Кажуть С. Головатий був завербований КГБ приблизно в 1988 році.


у всі часи кгб вербувала : в армії , в інституті, в комсомолі

на приклад Шеварнадзе: кгб-партія-кгб-партія, так і робили карьеру
лейтенант кгб-потім секретар горкому(обкому) комсомолу, далі майор (полковник кгб)-перший секретар горкому партії- цлен цк (політбюро)-стрибки з контори в горком партії і назад

Є нюанс.
С. Головатий тоді був активним рухівцем.


жодного сюрпризу, в 1944-50 нквд не тільки засилало шпигунів в УПА,
а навіть створювало фєйкові криївки,
СБ ліквидувало одну таку (понад 800 осіб)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:54

  Hotab написав:. Отпуск заканчивается. И то, такой себе отпуск: впереди снова экзамен Физподготовка, Английский и некоторые другие практические. Пришлось сидеть готовиться.

Мда ну и путь ты себе выбрал. У меня тоже много работы, но если нет настроения я к ней даже не подхожу. Мы работаем чтобы жить, а не живём чтобы работать. Так что поработай там и за нас ухылянтов и лентяев. )
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:18

  Hotab написав:katso

ограничить/взять под контроль) алкоголь в радиусе ХХХ км от расположения части


Тапілі в тісє, жодна заборона продажу не зупинила вживання. Ніде і ніколи. Цивільні будуть привозити під КПП, табір, розташування. Дорожче. Невідомої якості, бо там можна підмішати що завгодно. Отруєння і тд. Це ж вже було(с)

ми піклуємся про ваше здоров"я (с) (тм)
не вистачає бустера кожні 3 міс. проти чумки і масочок
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