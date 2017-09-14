Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:38

katso написав: Вообще неплохо бы вспомнить что алкоголизм это как бы болезнь, тут вопрос издевательства над больными людьми и как вообще они прошли ВЛК и попали в армию.



И чисто технический вопрос - что мешает тупо запретить продавать (вариант -ограничить/взять под контроль) алкоголь в радиусе ХХХ км от расположения части? Военное положение разрешило нам закрыть границы,хватать людей, забирать телефоны, ввести единый марафон, запретить выборы, на подходе запретить телеграм, и ее кучу ограничений - но вот зеленый змий как-то оказался сильнее военного положения почему-то. Вообще неплохо бы вспомнить что алкоголизм это как бы болезнь, тут вопрос издевательства над больными людьми и как вообще они прошли ВЛК и попали в армию.И чисто технический вопрос -

Та все ж так само, як і закритими кордонами(але люди проходять/пропливають за хабарі), як і з хапанням і відловом людей(але за хабар можна порішати) і т.д.Так і з зеленим змієм - є закон!І з початку повномасштабки - в прифронтових магазинах алкоголь військовим не продають.Але!Є 100500 способів обійти його - від "попросити, щоб цивільний купив", до "є в сусідньому селі дві "точки", де "по дзвінку від умовного дяді Жори" продають будь-який алкоголь - типу під замовлення".І головне, що і наказують військових за нетверезий стан(протокол і вся премія коту під хвіст), але це знову таки, крім хабарництва/корупції, більше ні до чого не спонукає.Як от в нашому військовому чаті/групі якось писало:Комбат: За 7.08.2024 Іваненку протокол за п'янкуІваненко: + приняв, і п'ю даліТобто, солдат сміливо таке пише, бо:1. в один день 2 протоколи не дадуть2. вже і так нема чого втрачати, раз спалили