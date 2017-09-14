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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11392113931139411395

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:24

Подивився один ефір ... і отак зі сторони раптом побачив-усвідомив, який я все ж таки динозавр))))
Які в п... закони, права, моралі тощо?!
Хатєлки. Нью-епоха - хатєлок. Світ, суспільства і тим паче наше перейшли на фундамент хатєлок.

Тож прийдеться, як свого часу прийшлося прийняти формат Контракту, тепер прийдеться сприймати формат хатєлок.
Важко звісно отак раптом переформатовуватися. Але прийдеться працювати над собою. І перевзуватися.

Суть формату проста, як двері: свої хатєлки понад усе ... а всіх, хто лізе до тебе зі своїми, на йух.

Власне це до чого?
Хотів пояснити, що розмірковувати про дії, події інших (особливо чиновників, можновладців) в нью-епоху треба не на підставі законів, моралі тощо, а саме на підставі їх хатєлок)))
detroytred
 
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