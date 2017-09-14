Подивився один ефір ... і отак зі сторони раптом побачив-усвідомив, який я все ж таки динозавр))))
Які в п... закони, права, моралі тощо?!
Хатєлки. Нью-епоха - хатєлок. Світ, суспільства і тим паче наше перейшли на фундамент хатєлок.
Тож прийдеться, як свого часу прийшлося прийняти формат Контракту, тепер прийдеться сприймати формат хатєлок.
Важко звісно отак раптом переформатовуватися. Але прийдеться працювати над собою. І перевзуватися.
Суть формату проста, як двері: свої хатєлки понад усе ... а всіх, хто лізе до тебе зі своїми, на йух.
Власне це до чого?
Хотів пояснити, що розмірковувати про дії, події інших (особливо чиновників, можновладців) в нью-епоху треба не на підставі законів, моралі тощо, а саме на підставі їх хатєлок)))