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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1139211393113941139511396>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 07:18

  katso написав:Вообще неплохо бы вспомнить что алкоголизм это как бы болезнь, тут вопрос издевательства над больными людьми и как вообще они прошли ВЛК и попали в армию.


вы влк не проходили что ли?
если нет диагноза - значит и нет болезни.
а так да - алкоголиков и наркоманов не берут.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:40

katso

ограничить/взять под контроль) алкоголь в радиусе ХХХ км от расположения части


Тапілі в тісє, жодна заборона продажу не зупинила вживання. Ніде і ніколи. Цивільні будуть привозити під КПП, табір, розташування. Дорожче. Невідомої якості, бо там можна підмішати що завгодно. Отруєння і тд. Це ж вже було(с)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:17

https://m.youtube.com/watch?v=SOgxZjxBH28
До речі, цікава інформативна розповідь.
Стосовно ж ТЦК з 24 по 28 хв. чітке бачення того, що відбувається.
З 28-ї про піратів... Перший раз про таке чую... Ніде і ніколи навіть на натяк на це не натрапляв.
Дивна річ: одночасно вимагати папірчики, оформлені до коми, і спокійно запускати вільнолюдь.
З 13 по 18 хв. про причини СЗЧ.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:36

«Нам нарізали завдання — виставити позиції у посадці, де вже були п*дари», — цитує запис у своєму щоденнику від 29 листопада боєць 59 мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
Його підрозділ тримав лінію оборони на південному фланзі Покровського напрямку, звідки сунули росіяни. Саме нераціональні завдання, неспівмірні з можливостями виснажених підрозділів, він називає головною причиною стрімкого падіння лінії Жовте — Новотроїцьке — Шевченко.
...
командири нижньої ланки бояться доповідати нагору погану інформацію, побоюючись наслідків і покарань, пояснює співрозмовник у 59 бригаді.
«У нас просто система кругового безумства. Замість передання інформації знизу догори задля ухвалення адекватних рішень є небажання говорити погані новини, тому що за це будуть санкції. Тому в нас негативна селекція командирів, адже командири, які адекватно доносять інформацію нагору і реагують на неадекватні накази запереченням, неугодні. Натомість просувають командирів, які беруть під козирок і виконують найбезглуздіші накази. Я придумав для себе таку філософську концепцію — круговорот довбо*бизму в природі», — не приховує свого обурення боєць 59 бригади.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:38

У попередній серії Аватара))

  katso написав:Вообще неплохо бы вспомнить что алкоголизм это как бы болезнь, тут вопрос издевательства над больными людьми и как вообще они прошли ВЛК и попали в армию.

И чисто технический вопрос - что мешает тупо запретить продавать (вариант -ограничить/взять под контроль) алкоголь в радиусе ХХХ км от расположения части? Военное положение разрешило нам закрыть границы,хватать людей, забирать телефоны, ввести единый марафон, запретить выборы, на подходе запретить телеграм, и ее кучу ограничений - но вот зеленый змий как-то оказался сильнее военного положения почему-то.

Та все ж так само, як і закритими кордонами(але люди проходять/пропливають за хабарі), як і з хапанням і відловом людей(але за хабар можна порішати) і т.д.
Так і з зеленим змієм - є закон!
І з початку повномасштабки - в прифронтових магазинах алкоголь військовим не продають.
Але!
Є 100500 способів обійти його - від "попросити, щоб цивільний купив", до "є в сусідньому селі дві "точки", де "по дзвінку від умовного дяді Жори" продають будь-який алкоголь - типу під замовлення".
І головне, що і наказують військових за нетверезий стан(протокол і вся премія коту під хвіст), але це знову таки, крім хабарництва/корупції, більше ні до чого не спонукає.

Як от в нашому військовому чаті/групі якось писало:
Комбат: За 7.08.2024 Іваненку протокол за п'янку
Іваненко: + приняв, і п'ю далі

Тобто, солдат сміливо таке пише, бо:
1. в один день 2 протоколи не дадуть
2. вже і так нема чого втрачати, раз спалили :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:44

Можливо все - було б лише бажання!;)

  Hotab написав:жодна заборона продажу не зупинила вживання. Ніде і ніколи. Цивільні будуть привозити під КПП, табір, розташування. Дорожче. Невідомої якості, бо там можна підмішати що завгодно. Отруєння і тд. Це ж вже було(с)
Так отож!
То невже не можна відмінити заборону, а натомість підняти ціну алконапоїв на х3, чи х4(типу акциз, чи щось типу того придумати) і тоді всі оті виручені кошти перенаправляти на купівлю дронів для ЗСУ?!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:48

  UA написав:
  prodigy написав:
  UA написав:Кажуть С. Головатий був завербований КГБ приблизно в 1988 році.


у всі часи кгб вербувала : в армії , в інституті, в комсомолі

на приклад Шеварнадзе: кгб-партія-кгб-партія, так і робили карьеру
лейтенант кгб-потім секретар горкому(обкому) комсомолу, далі майор (полковник кгб)-перший секретар горкому партії- цлен цк (політбюро)-стрибки з контори в горком партії і назад

Є нюанс.
С. Головатий тоді був активним рухівцем.


жодного сюрпризу, в 1944-50 нквд не тільки засилало шпигунів в УПА,
а навіть створювало фєйкові криївки,
СБ ліквидувало одну таку (понад 800 осіб)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:54

  Hotab написав:. Отпуск заканчивается. И то, такой себе отпуск: впереди снова экзамен Физподготовка, Английский и некоторые другие практические. Пришлось сидеть готовиться.

Мда ну и путь ты себе выбрал. У меня тоже много работы, но если нет настроения я к ней даже не подхожу. Мы работаем чтобы жить, а не живём чтобы работать. Так что поработай там и за нас ухылянтов и лентяев. )
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:24

Подивився один ефір ... і отак зі сторони раптом побачив-усвідомив, який я все ж таки динозавр))))
Які в п... закони, права, моралі тощо?!
Хатєлки. Нью-епоха - хатєлок. Світ, суспільства і тим паче наше перейшли на фундамент хатєлок.

Тож прийдеться, як свого часу прийшлося прийняти формат Контракту, тепер прийдеться сприймати формат хатєлок.
Важко звісно отак раптом переформатовуватися. Але прийдеться працювати над собою. І перевзуватися.

Суть формату проста, як двері: свої хатєлки понад усе ... а всіх, хто лізе до тебе зі своїми, на йух.

Власне це до чого?
Хотів пояснити, що розмірковувати про дії, події інших (особливо чиновників, можновладців) в нью-епоху треба не на підставі законів, моралі тощо, а саме на підставі їх хатєлок)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:45

  detroytred написав:який я все ж таки динозавр)))). Важко звісно отак раптом переформатовуватися. Але прийдеться працювати над собою. І перевзуватися.
нифига не понял.
  detroytred написав:Суть формату проста, як двері: свої хатєлки понад усе
у обезьян все ценности одинаковые - жизнь, еда, стая. Поэтому сильный не булит слабого (ценность стаи), одна макака не убивает другую (ценность жизни), каждый добывает себе еду сам (ценность еды) а оборона всегда совместная (тут срабатывают все 3 ценности). Братоубийство, буллинг, коррупция, ухылянство нарушили бы одну из ценностей, поэтому они невозможны.

У человека после грехопадения добавилось миллион других ценностей, часто не разделяемых обществом - алкоголь, наркомания, делинквентное поведение (не путать с девиантным). А с падением роли христианства отвалились "10 заповедей" и отдельно ценность родителей.

ключевой вопрос почему человек принимает одни ценности, и не принимает другие. Например почему подросток выпивает/курит/прогуливает учёбу а не интересуется оперой, балетом, науками, музыкой и т.д. Или из всех влияний выбирает самые дурные.

Ранее считалось, что проблема в воспитании и среде. Но этот ответ не полный. Тогда в одинаковой со всеми среде не было бы музыкантов, художников, скульпторов, инженеров, врачей и т.д.

Влияние среды огромно, но не всегда. Относительно недавно был открыт феномен EQ которые анализирует зашифрованную в эмоции информацию. И что оказалось? у многих EQ не работает. Энергия идёт на поддержание / рост IQ либо не идёт вообще. Тогда работают только нижние пласты "пирамиды" Маслоу.

Соответственно когда анализа собственных ощущений нет (а иногда и самих ощущений нет) такой человек перенимает поведенческие клише окружения. Для оперетты (или других видов искусств) их надо ощущать, логикой такая информация не обрабатывается. Сколько бы вы не читали про музыку, музыкантом это вас не сделает.

Попытки обработать моральные/общечеловеческие ценности были, и они отражены в законах, уставах, правилах. Но работает это тогда, когда все их придерживаются. Иначе по "закону среды", если правила нарушает один, нарушать начинают все "Теория разбитых окон".

Теория утверждает, что попустительство общества к мелким правонарушениям, таким как выбрасывание мусора в неустановленных для этого местах, вандализм, публичное пьянство, прыжки через турникеты в метро и прочие, непосредственно провоцирует людей на совершение аналогичных или более серьёзных правонарушений. Психологический механизм такой провокации на бытовом уровне иллюстрируется следующей фразой: «Если другим можно, то разве мне нельзя?» Человек видит, что нарушения правил поведения другими членами социума не пресекаются, и, как следствие, перестаёт считать правила обязательными для себя (причём не только те, нарушения которых он наблюдал, но и любые другие). При этом условная средняя планка «допустимости нарушений» в таком обществе постоянно понижается, и рано или поздно это приводит к увеличению числа уже серьёзных правонарушений и преступлений.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 20 гру, 2024 11:12, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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