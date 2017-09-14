вы влк не проходили что ли?
если нет диагноза - значит и нет болезни.
а так да - алкоголиков и наркоманов не берут.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 07:18
Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:40
katso
Тапілі в тісє, жодна заборона продажу не зупинила вживання. Ніде і ніколи. Цивільні будуть привозити під КПП, табір, розташування. Дорожче. Невідомої якості, бо там можна підмішати що завгодно. Отруєння і тд. Це ж вже було(с)
Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:17
До речі, цікава інформативна розповідь.
Стосовно ж ТЦК з 24 по 28 хв. чітке бачення того, що відбувається.
З 28-ї про піратів... Перший раз про таке чую... Ніде і ніколи навіть на натяк на це не натрапляв.
Дивна річ: одночасно вимагати папірчики, оформлені до коми, і спокійно запускати вільнолюдь.
З 13 по 18 хв. про причини СЗЧ.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:36
Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:38
У попередній серії Аватара))
Та все ж так само, як і закритими кордонами(але люди проходять/пропливають за хабарі), як і з хапанням і відловом людей(але за хабар можна порішати) і т.д.
Так і з зеленим змієм - є закон!
І з початку повномасштабки - в прифронтових магазинах алкоголь військовим не продають.
Але!
Є 100500 способів обійти його - від "попросити, щоб цивільний купив", до "є в сусідньому селі дві "точки", де "по дзвінку від умовного дяді Жори" продають будь-який алкоголь - типу під замовлення".
І головне, що і наказують військових за нетверезий стан(протокол і вся премія коту під хвіст), але це знову таки, крім хабарництва/корупції, більше ні до чого не спонукає.
Як от в нашому військовому чаті/групі якось писало:
Комбат: За 7.08.2024 Іваненку протокол за п'янку
Іваненко: + приняв, і п'ю далі
Тобто, солдат сміливо таке пише, бо:
1. в один день 2 протоколи не дадуть
2. вже і так нема чого втрачати, раз спалили
Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:44
Можливо все - було б лише бажання!;)
Так отож!
То невже не можна відмінити заборону, а натомість підняти ціну алконапоїв на х3, чи х4(типу акциз, чи щось типу того придумати) і тоді всі оті виручені кошти перенаправляти на купівлю дронів для ЗСУ?!
Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:48
жодного сюрпризу, в 1944-50 нквд не тільки засилало шпигунів в УПА,
а навіть створювало фєйкові криївки,
СБ ліквидувало одну таку (понад 800 осіб)
Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:54
Мда ну и путь ты себе выбрал. У меня тоже много работы, но если нет настроения я к ней даже не подхожу. Мы работаем чтобы жить, а не живём чтобы работать. Так что поработай там и за нас ухылянтов и лентяев. )
Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:24
Подивився один ефір ... і отак зі сторони раптом побачив-усвідомив, який я все ж таки динозавр))))
Які в п... закони, права, моралі тощо?!
Хатєлки. Нью-епоха - хатєлок. Світ, суспільства і тим паче наше перейшли на фундамент хатєлок.
Тож прийдеться, як свого часу прийшлося прийняти формат Контракту, тепер прийдеться сприймати формат хатєлок.
Важко звісно отак раптом переформатовуватися. Але прийдеться працювати над собою. І перевзуватися.
Суть формату проста, як двері: свої хатєлки понад усе ... а всіх, хто лізе до тебе зі своїми, на йух.
Власне це до чого?
Хотів пояснити, що розмірковувати про дії, події інших (особливо чиновників, можновладців) в нью-епоху треба не на підставі законів, моралі тощо, а саме на підставі їх хатєлок)))
Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:45
нифига не понял.
у обезьян все ценности одинаковые - жизнь, еда, стая. Поэтому сильный не булит слабого (ценность стаи), одна макака не убивает другую (ценность жизни), каждый добывает себе еду сам (ценность еды) а оборона всегда совместная (тут срабатывают все 3 ценности). Братоубийство, буллинг, коррупция, ухылянство нарушили бы одну из ценностей, поэтому они невозможны.
У человека после грехопадения добавилось миллион других ценностей, часто не разделяемых обществом - алкоголь, наркомания, делинквентное поведение (не путать с девиантным). А с падением роли христианства отвалились "10 заповедей" и отдельно ценность родителей.
ключевой вопрос почему человек принимает одни ценности, и не принимает другие. Например почему подросток выпивает/курит/прогуливает учёбу а не интересуется оперой, балетом, науками, музыкой и т.д. Или из всех влияний выбирает самые дурные.
Ранее считалось, что проблема в воспитании и среде. Но этот ответ не полный. Тогда в одинаковой со всеми среде не было бы музыкантов, художников, скульпторов, инженеров, врачей и т.д.
Влияние среды огромно, но не всегда. Относительно недавно был открыт феномен EQ которые анализирует зашифрованную в эмоции информацию. И что оказалось? у многих EQ не работает. Энергия идёт на поддержание / рост IQ либо не идёт вообще. Тогда работают только нижние пласты "пирамиды" Маслоу.
Соответственно когда анализа собственных ощущений нет (а иногда и самих ощущений нет) такой человек перенимает поведенческие клише окружения. Для оперетты (или других видов искусств) их надо ощущать, логикой такая информация не обрабатывается. Сколько бы вы не читали про музыку, музыкантом это вас не сделает.
Попытки обработать моральные/общечеловеческие ценности были, и они отражены в законах, уставах, правилах. Но работает это тогда, когда все их придерживаются. Иначе по "закону среды", если правила нарушает один, нарушать начинают все "Теория разбитых окон".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 20 гру, 2024 11:12, всього редагувалось 4 разів.
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