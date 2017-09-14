Я тут пана Джампа запитую, де ті сусліки/бусифікатори, що він їх постійно десь бачить, а мені вони так і не попадались...
І от виявилось, що вони в моєму районі(за пів тролейбусної зупинки від мого будинку) вчора бусифікували вчителя 🤦🏻 І то "в дворах/поміж будинків"🤦🏻 Він чомусь не мав якогось папірця, хоч мав оновлений резерв+(але, напевно оновлення резерву+ їх не цікавило) Зупинилась машина, вискочило троє + поліціянт... Попросили сісти з ними, доїхати до тцк... Вчитель каже: "та виписуйте мені повістку та я пішов, бо на урок запізнююсь!" А вони виписувати нічого не хотіли, лише "їдемо з нами!" Сів вчитель в машину, зателефонував комусь у школу, з-відти йому на Вайбер кинули якусь довідку, він її показав бусифікаторам і вони його відпустили, хоч вже проїхали декілька тролейбусних зупинок🤦🏻
ця хрєнь броней з освітою взагалі не понятна. Ладно б держава давала броні студентам на держ замовленні та викладачам до такого навчальногопроцесу причетним. Но саме більше бісить те ,що не беруть протестантів і духівництво. В нас ніби держава окремо од церкви?