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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11393113941139511396>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Разворотило голосеевский район конечно нехило
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:15

  Бетон написав:Разворотило голосеевский район конечно нехило

Прямо весь район? Десь як Бахмут?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:21

  Hotab написав:
  Бетон написав:Разворотило голосеевский район конечно нехило

Прямо весь район? Десь як Бахмут?

Де в мене слово "весь".
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:23

  Hotab написав:
  Бетон написав:Разворотило голосеевский район конечно нехило

Прямо весь район? Десь як Бахмут?

https://t.me/c/1422679429/31791
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:25

  Бетон написав:
  Бетон написав:Разворотило голосеевский район конечно нехило

Прямо весь район? Десь як Бахмут?

Де в мене слово "весь".[/quote]

А як можно розуміти вислів " Разворотило голосеевский район" ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:44

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Разворотило голосеевский район конечно нехило

Прямо весь район? Десь як Бахмут?

https://t.me/c/1422679429/31791

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Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:54

❗️Демобілізаційний законопроєкт ВЖЕ Є. Але його не внесуть на розгляд, поки не буде достатньої кількості резервів, щоб замінити демобілізованих, – перший заступник міністра оборони.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:54

Бусифікували вчителя

Я тут пана Джампа запитую, де ті сусліки/бусифікатори, що він їх постійно десь бачить, а мені вони так і не попадались...

І от виявилось, що вони в моєму районі(за пів тролейбусної зупинки від мого будинку) вчора бусифікували вчителя 🤦🏻
І то "в дворах/поміж будинків"🤦🏻
Він чомусь не мав якогось папірця, хоч мав оновлений резерв+(але, напевно оновлення резерву+ їх не цікавило)
Зупинилась машина, вискочило троє + поліціянт...
Попросили сісти з ними, доїхати до тцк...
Вчитель каже: "та виписуйте мені повістку та я пішов, бо на урок запізнююсь!"
А вони виписувати нічого не хотіли, лише "їдемо з нами!"
Сів вчитель в машину, зателефонував комусь у школу, з-відти йому на Вайбер кинули якусь довідку, він її показав бусифікаторам і вони його відпустили, хоч вже проїхали декілька тролейбусних зупинок🤦🏻

Отака х малята©
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 11:56

  Vadim_ написав:Закритий канал

https://t.me/hmarochos/16146
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:09

  Успіх написав:
Отака х малята©
ця хрєнь броней з освітою взагалі не понятна.
Ладно б держава давала броні студентам на держ замовленні та викладачам до такого навчальногопроцесу причетним.
Но саме більше бісить те ,що не беруть протестантів і духівництво. В нас ніби держава окремо од церкви? :lol:
Banderlog
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