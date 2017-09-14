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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11393113941139511396

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Успіх написав:
Отака х малята
ця хрєнь броней з освітою взагалі не понятна.
Ладно б держава давала броні студентам на держ замовленні та викладачам до такого навчальногопроцесу причетним.
Но саме більше бісить те ,що не беруть протестантів і духівництво. В нас ніби держава окремо од церкви?
Протестанти протестують а від духівництва душок іде. Тому і не беруть
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:17

Поки нарід фапає на слово "довбо**б", яке сказав Зе щодо пуйла — рашисти вчинили дуже зухвалу та успішну кібероперацію і хакнули щонайменше три суперважливі державні реєстри через систему Міністерства юстиції*

Мова про Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Судячи з того, що написала щойно віцепрем'єрка Стефанішина про час відновлення — до 2 тижнів — рашисти не брешуть, що не просто ломанули, а й видалили всі бекапи. Які були в Польщі.

Тобто, мова йде про повноцінне знищення величезної частини віртуальної державної системи країни.

Системна операція дуже великого масштабу, яка завдала гігантського удару нам і нашій безпеці. Буквально кожної людини в країні.

"Роль кібербезпеки сильно перебільшена" (с), еге ж.

Ступінь трешаку — ще більша, ніж рік тому з "Київстар". Бо там — приватна компанія, яка кинула безпрецедентні зусилля на підняття.

Тут — мова про с*аних жижиталізаторів імені Федорова і Ко. І я не знаю, що там, як і коли вони будуть відновлювати, які в них бекапи тощо.


Мова йде, по суті, про те, що на кілька тижнів нормальної системи державного управління не буде. В усякому разі — в цифровому сенсі. Як це вплине на реальне життя? Ну, можете уявити, наскільки багато всього було переведено в цифру.

Я вже мовчу про самі дані, які отримав ворог.

Ще раз — ЄДРПОУ, паспорти, підприємства, майно на все і вся, шлюби, смерті, розлучення, бронювання, військові підприємства з чітким переліком співробітників й адресами. Це те, що перше в голову приходить.

Я вже мовчу, що до рук рашистам потрапила вся інфа про будь-якого громадянина, включаючи й співробітників спецслужб, військових, волонтерів...

Це якщо не катастрофа, то досить близьке до цього слово.

Загальні наслідки поки що навіть складно прорахувати. Але вони вимірюються вже не в грошах навіть. А в людських життях.

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Цікаво — чи понесе за це хтось хоча б формальну відповідальність?

Може, наприклад, керівник Держспецзв'язку від Єрмака, щойно призначений в піку Федорову — щоб віджати десятки мільярдів на дрони, які розподіляє це відомство, замість займатися кібербезпекою того-таки Мін'юсту?

Чи, може, сам Федоров зі своїми жижиталізаторами, діями і Ко?

Ладно, що це я дурню пишу всяку.

Давайте далі пофапаємо на "довб*й*ба". Нащо такі складнощі?

Реєстри, дані, голова пухне.

Гортайте далі чо.

P.S. А, до речі, думаю, саме час подумати про електронне голосування. В Дії. Якраз саме воно. Всі кладовища за Бойка з Арестовичем проголосують.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Богдан Буткевич, журналіст
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І от виявилось, що вони в моєму районі(за пів тролейбусної зупинки від мого будинку) вчора бусифікували вчителя 🤦🏻

А в нас кілька студентів бусифікували, і хто не мав папірця про відстрочку - змусили пройти ВЛК, дали моб.розпорядження і вже служить. І навіть суд був, але в довідці із ЄДБО дата після проходження ВЛК і моб розпорядження, тому суд став на бік ТЦК, мовляв студент не хотів скористатися своїм правом на відстрочку.

А враховуючи хакерські взломи - без папірця в нашій країні нікуди.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:25

Отношения между Трампом и Путиным вступают в новую фазу, и на карту поставлен мир

Путин хочет встретиться с Трампом на равных, в ходе которой они разделят мир на сферы влияния.

https://www.washingtonpost.com/world/20 ... relations/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ну шо обізвав путіна, легше стало?
а лєна твоя теж під обстрілами сиділа як ми? чи ви з монако вякаєте?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:38

ЛАД Ось ще одне підтвердження що проект угоди вже є.
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-msnbc-morning-joe-with-willie-geist-jonathan-lemire-andrea-mitchell-and-mike-barnicle/
SECRETARY BLINKEN: ... The Ukrainians have to make fundamental decisions about carrying on the fight or looking to negotiate and try to bring this to a ceasefire. ...

19грудня2024
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:43

  Faceless написав:
Banderlog написав:
  Успіх написав:
Отака х малята
ця хрєнь броней з освітою взагалі не понятна.
Ладно б держава давала броні студентам на держ замовленні та викладачам до такого навчальногопроцесу причетним.
Но саме більше бісить те ,що не беруть протестантів і духівництво. В нас ніби держава окремо од церкви?
Протестанти протестують а від духівництва душок іде. Тому і не беруть

Гумор оцінив но ні душка нема ні протестів. Он півкиєвопечерської лаври оджали і де душок?
На влк їх. Хто не хоче брати в руки автомат хай вбитих і ранених таскає. Чи дрова рубає. Шо там їх віра каже? Можно ранених до лікарів тащити?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 12:44

  Banderlog написав:Можно ранених до лікарів тащити?
только если раненые верующие)
Wirująświatła
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