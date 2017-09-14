ця хрєнь броней з освітою взагалі не понятна. Ладно б держава давала броні студентам на держ замовленні та викладачам до такого навчальногопроцесу причетним. Но саме більше бісить те ,що не беруть протестантів і духівництво. В нас ніби держава окремо од церкви?
Протестанти протестують а від духівництва душок іде. Тому і не беруть
Поки нарід фапає на слово "довбо**б", яке сказав Зе щодо пуйла — рашисти вчинили дуже зухвалу та успішну кібероперацію і хакнули щонайменше три суперважливі державні реєстри через систему Міністерства юстиції*
Мова про Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Судячи з того, що написала щойно віцепрем'єрка Стефанішина про час відновлення — до 2 тижнів — рашисти не брешуть, що не просто ломанули, а й видалили всі бекапи. Які були в Польщі.
Тобто, мова йде про повноцінне знищення величезної частини віртуальної державної системи країни.
Системна операція дуже великого масштабу, яка завдала гігантського удару нам і нашій безпеці. Буквально кожної людини в країні.
"Роль кібербезпеки сильно перебільшена" (с), еге ж.
Ступінь трешаку — ще більша, ніж рік тому з "Київстар". Бо там — приватна компанія, яка кинула безпрецедентні зусилля на підняття.
Тут — мова про с*аних жижиталізаторів імені Федорова і Ко. І я не знаю, що там, як і коли вони будуть відновлювати, які в них бекапи тощо.
Мова йде, по суті, про те, що на кілька тижнів нормальної системи державного управління не буде. В усякому разі — в цифровому сенсі. Як це вплине на реальне життя? Ну, можете уявити, наскільки багато всього було переведено в цифру.
Я вже мовчу про самі дані, які отримав ворог.
Ще раз — ЄДРПОУ, паспорти, підприємства, майно на все і вся, шлюби, смерті, розлучення, бронювання, військові підприємства з чітким переліком співробітників й адресами. Це те, що перше в голову приходить.
Я вже мовчу, що до рук рашистам потрапила вся інфа про будь-якого громадянина, включаючи й співробітників спецслужб, військових, волонтерів...
Це якщо не катастрофа, то досить близьке до цього слово.
Загальні наслідки поки що навіть складно прорахувати. Але вони вимірюються вже не в грошах навіть. А в людських життях.
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Цікаво — чи понесе за це хтось хоча б формальну відповідальність?
Може, наприклад, керівник Держспецзв'язку від Єрмака, щойно призначений в піку Федорову — щоб віджати десятки мільярдів на дрони, які розподіляє це відомство, замість займатися кібербезпекою того-таки Мін'юсту?
Чи, може, сам Федоров зі своїми жижиталізаторами, діями і Ко?
Ладно, що це я дурню пишу всяку.
Давайте далі пофапаємо на "довб*й*ба". Нащо такі складнощі?
Реєстри, дані, голова пухне.
Гортайте далі чо.
P.S. А, до речі, думаю, саме час подумати про електронне голосування. В Дії. Якраз саме воно. Всі кладовища за Бойка з Арестовичем проголосують.
Успіх написав:І от виявилось, що вони в моєму районі(за пів тролейбусної зупинки від мого будинку) вчора бусифікували вчителя 🤦🏻
А в нас кілька студентів бусифікували, і хто не мав папірця про відстрочку - змусили пройти ВЛК, дали моб.розпорядження і вже служить. І навіть суд був, але в довідці із ЄДБО дата після проходження ВЛК і моб розпорядження, тому суд став на бік ТЦК, мовляв студент не хотів скористатися своїм правом на відстрочку.
А враховуючи хакерські взломи - без папірця в нашій країні нікуди.
ця хрєнь броней з освітою взагалі не понятна. Ладно б держава давала броні студентам на держ замовленні та викладачам до такого навчальногопроцесу причетним. Но саме більше бісить те ,що не беруть протестантів і духівництво. В нас ніби держава окремо од церкви?
Протестанти протестують а від духівництва душок іде. Тому і не беруть
Гумор оцінив но ні душка нема ні протестів. Он півкиєвопечерської лаври оджали і де душок? На влк їх. Хто не хоче брати в руки автомат хай вбитих і ранених таскає. Чи дрова рубає. Шо там їх віра каже? Можно ранених до лікарів тащити?
Banderlog написав:Можно ранених до лікарів тащити?
только если раненые верующие) где вы видели чтобы священник поднял что-то тяжелее кадила? это же чиновники в рясе. Обедал я в ресторане с одним... все разговоры, участки под церковь, пожертвы на храм и деньги с прихожан. Чуть не сдох со скуки.