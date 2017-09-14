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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11395113961139711398>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:31

  Бетон написав:а я говорил, взломают реестры. стоят глазами тупыми клипают на брифинге

хакеры РФ взломали госреестры Минюста и удалили из них все данные
недвижимость
и т.д.

Така собі новина)
Не факт шо то хакери з росії. )))
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:34

  Banderlog написав:
  Бетон написав:а я говорил, взломают реестры. стоят глазами тупыми клипают на брифинге

хакеры РФ взломали госреестры Минюста и удалили из них все данные
недвижимость
и т.д.

Така собі новина)
Не факт шо то хакери з росії. )))

А кто, власть? чтобы не было видно у кого сколько недвижимости перед американским аудитом?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:48

Если нельзя, но очень нужно, то можно!

Санкции они такие, разрушительные )))) :mrgreen:

США разрешили Турции платить за российский газ через попавший под санкции Газпромбанк – Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара

Кроме Турции, об исключении из санкций просили Венгрия и несколько других стран Европейского Союза. А 19 декабря глава МИД Венгрии Сиярто подтвердил получение такого разрешения от США.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:50

  UA написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:а я говорил, взломают реестры. стоят глазами тупыми клипают на брифинге

хакеры РФ взломали госреестры Минюста и удалили из них все данные
недвижимость
и т.д.

Така собі новина)
Не факт шо то хакери з росії. )))

А кто, власть? чтобы не было видно у кого сколько недвижимости перед американским аудитом?
або щоб не було видно хто на ком женився в дії) цифрова держава ідея красіва, но фактор нєвєдомих злобних хакерів ще ніхто не одміняв.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:05

  Xenon написав:Если нельзя, но очень нужно, то можно!

Санкции они такие, разрушительные )))) :mrgreen:

США разрешили Турции платить за российский газ через попавший под санкции Газпромбанк – Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара

Кроме Турции, об исключении из санкций просили Венгрия и несколько других стран Европейского Союза. А 19 декабря глава МИД Венгрии Сиярто подтвердил получение такого разрешения от США.

Финансирование проекта "Орешник" это важнейшая задача.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:06

  andrijk777 написав:ЛАД Ось ще одне підтвердження що проект угоди вже є.
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-msnbc-morning-joe-with-willie-geist-jonathan-lemire-andrea-mitchell-and-mike-barnicle/
SECRETARY BLINKEN: ... The Ukrainians have to make fundamental decisions about carrying on the fight or looking to negotiate and try to bring this to a ceasefire. ...

19грудня2024

Там проблемка: решать-то будут -- не The Ukrainians...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:11

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Можно ранених до лікарів тащити?
только если раненые верующие) где вы видели чтобы священник поднял что-то тяжелее кадила? это же чиновники в рясе. Обедал я в ресторане с одним... все разговоры, участки под церковь, пожертвы на храм и деньги с прихожан. Чуть не сдох со скуки.

Пожертвы на пожраты сами несут крестясь и подворовывая
Как деньги с прихожан то заходят?
Турникет на входе в храм божий со сканером на год, плесень и печати поставили?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:12

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:ЛАД Ось ще одне підтвердження що проект угоди вже є.
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-msnbc-morning-joe-with-willie-geist-jonathan-lemire-andrea-mitchell-and-mike-barnicle/
SECRETARY BLINKEN: ... The Ukrainians have to make fundamental decisions about carrying on the fight or looking to negotiate and try to bring this to a ceasefire. ...

19грудня2024

Там проблемка: решать-то будут -- не The Ukrainians...

Олігархічно - сортова клоака вже здобула правосуб'єктність?
В Оманні в 2021 Найвеличніший з Патрушевим вже порешал розмінування Чонгару та ін. преференції для армії рф.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:14

  UA написав:
  Xenon написав:Если нельзя, но очень нужно, то можно!

Санкции они такие, разрушительные )))) :mrgreen:

США разрешили Турции платить за российский газ через попавший под санкции Газпромбанк – Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара

Кроме Турции, об исключении из санкций просили Венгрия и несколько других стран Европейского Союза. А 19 декабря глава МИД Венгрии Сиярто подтвердил получение такого разрешения от США.

Финансирование проекта "Орешник" это важнейшая задача.

Поэтому даже если томагавки и свои аналоги искандеров в подземном заводе под Буковелем наклепать - никуда они не полетят
Гравицапы всегда будут в них не той системы
Только по непредсказуемой траектории на Ростов к Хфёдорычу на чаёк
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:19

  andrijk777 написав:ЛАД Ось ще одне підтвердження що проект угоди вже є.
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-msnbc-morning-joe-with-willie-geist-jonathan-lemire-andrea-mitchell-and-mike-barnicle/
SECRETARY BLINKEN: ... The Ukrainians have to make fundamental decisions about carrying on the fight or looking to negotiate and try to bring this to a ceasefire. ...

19грудня2024

Нет.
"фундаментальные решения" это решения о том, нужно ли нам вообще перемирие.
А "проектів угод" может быть миллион, но пока это, скорее, прожекты.
И уж не Блинкену об этом говорить - ему месяц остался.
К тому же дальше по вашей ссылке:
Но если дело дойдет до этого, мы хотим убедиться, что у украинцев и администрации Трампа есть лучшие карты для заключения максимально возможной сделки. А это значит попытаться укрепить позиции Украины на поле боя, убедиться, что у нее есть деньги, что у нее есть боеприпасы и что у нее есть мобилизованная рабочая сила, чтобы продолжать. Это значит продолжать оказывать максимальное давление на Россию, и Россия чувствует бремя всего этого давления, которое мы оказывали на десятки других стран за последние два с лишним года.
.......
Но я думаю, что президент Трамп, если он, когда он придет, захочет довести это до соглашения, мы хотим быть уверены, что он сможет иметь сильную позицию в любых переговорах, а это означает поддержку украинцев.

Послушай, я думаю, Джонатан, если это дойдет до того, что будет прекращение огня, и это прекращение огня на справедливых и прочных условиях, это было бы хорошо.
Т.е. до соглашения ещё надо дойти.
ЛАД
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