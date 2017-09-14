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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:31
Бетон написав:
а я говорил, взломают реестры. стоят глазами тупыми клипают на брифинге
хакеры РФ взломали госреестры Минюста и удалили из них все данные
недвижимость
и т.д.
Така собі новина)
Не факт шо то хакери з росії. )))
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Banderlog
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:34
Banderlog написав: Бетон написав:
а я говорил, взломают реестры. стоят глазами тупыми клипают на брифинге
хакеры РФ взломали госреестры Минюста и удалили из них все данные
недвижимость
и т.д.
Така собі новина)
Не факт шо то хакери з росії. )))
А кто, власть? чтобы не было видно у кого сколько недвижимости перед американским аудитом?
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UA
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:48
Если нельзя, но очень нужно, то можно!
Санкции они такие, разрушительные ))))
США разрешили Турции платить за российский газ через попавший под санкции Газпромбанк – Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара
Кроме Турции, об исключении из санкций просили Венгрия и несколько других стран Европейского Союза. А 19 декабря глава МИД Венгрии Сиярто подтвердил получение такого разрешения от США.
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Xenon
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:50
UA написав: Banderlog написав: Бетон написав:
а я говорил, взломают реестры. стоят глазами тупыми клипают на брифинге
хакеры РФ взломали госреестры Минюста и удалили из них все данные
недвижимость
и т.д.
Така собі новина)
Не факт шо то хакери з росії. )))
А кто, власть? чтобы не было видно у кого сколько недвижимости перед американским аудитом?
або щоб не було видно хто на ком женився в дії) цифрова держава ідея красіва, но фактор нєвєдомих злобних хакерів ще ніхто не одміняв.
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Banderlog
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:05
Xenon написав:
Если нельзя, но очень нужно, то можно!
Санкции они такие, разрушительные ))))
США разрешили Турции платить за российский газ через попавший под санкции Газпромбанк – Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара
Кроме Турции, об исключении из санкций просили Венгрия и несколько других стран Европейского Союза. А 19 декабря глава МИД Венгрии Сиярто подтвердил получение такого разрешения от США.
Финансирование проекта "Орешник" это важнейшая задача.
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UA
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:06
Там проблемка: решать-то будут -- не The Ukrainians...
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_hunter
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:11
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Можно ранених до лікарів тащити?
только если раненые верующие) где вы видели чтобы священник поднял что-то тяжелее кадила? это же чиновники в рясе. Обедал я в ресторане с одним... все разговоры, участки под церковь, пожертвы на храм и деньги с прихожан. Чуть не сдох со скуки.
Пожертвы на пожраты сами несут крестясь и подворовывая
Как деньги с прихожан то заходят?
Турникет на входе в храм божий со сканером на год, плесень и печати поставили?
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барабашов
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:12
_hunter написав:
Там проблемка: решать-то будут -- не The Ukrainians...
Олігархічно - сортова клоака вже здобула правосуб'єктність?
В Оманні в 2021 Найвеличніший з Патрушевим вже порешал розмінування Чонгару та ін. преференції для армії рф.
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UA
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:14
UA написав: Xenon написав:
Если нельзя, но очень нужно, то можно!
Санкции они такие, разрушительные ))))
США разрешили Турции платить за российский газ через попавший под санкции Газпромбанк – Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара
Кроме Турции, об исключении из санкций просили Венгрия и несколько других стран Европейского Союза. А 19 декабря глава МИД Венгрии Сиярто подтвердил получение такого разрешения от США.
Финансирование проекта "Орешник" это важнейшая задача.
Поэтому даже если томагавки и свои аналоги искандеров в подземном заводе под Буковелем наклепать - никуда они не полетят
Гравицапы всегда будут в них не той системы
Только по непредсказуемой траектории на Ростов к Хфёдорычу на чаёк
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барабашов
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:19
Нет.
"фундаментальные решения" это решения о том, нужно ли нам вообще перемирие.
А "проектів угод" может быть миллион, но пока это, скорее, прожекты.
И уж не Блинкену об этом говорить - ему месяц остался.
К тому же дальше по вашей ссылке:
Но если дело дойдет до этого, мы хотим убедиться, что у украинцев и администрации Трампа есть лучшие карты для заключения максимально возможной сделки. А это значит попытаться укрепить позиции Украины на поле боя, убедиться, что у нее есть деньги, что у нее есть боеприпасы и что у нее есть мобилизованная рабочая сила, чтобы продолжать. Это значит продолжать оказывать максимальное давление на Россию, и Россия чувствует бремя всего этого давления, которое мы оказывали на десятки других стран за последние два с лишним года.
.......
Но я думаю, что президент Трамп, если он, когда он придет, захочет довести это до соглашения, мы хотим быть уверены, что он сможет иметь сильную позицию в любых переговорах, а это означает поддержку украинцев.
Послушай, я думаю, Джонатан, если это дойдет до того, что будет прекращение огня, и это прекращение огня на справедливых и прочных условиях, это было бы хорошо.
Т.е. до соглашения ещё надо дойти
.
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ЛАД
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