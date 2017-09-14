Но если дело дойдет до этого, мы хотим убедиться, что у украинцев и администрации Трампа есть лучшие карты для заключения максимально возможной сделки. А это значит попытаться укрепить позиции Украины на поле боя, убедиться, что у нее есть деньги, что у нее есть боеприпасы и что у нее есть мобилизованная рабочая сила, чтобы продолжать. Это значит продолжать оказывать максимальное давление на Россию, и Россия чувствует бремя всего этого давления, которое мы оказывали на десятки других стран за последние два с лишним года.

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Но я думаю, что президент Трамп, если он, когда он придет, захочет довести это до соглашения, мы хотим быть уверены, что он сможет иметь сильную позицию в любых переговорах, а это означает поддержку украинцев.



Послушай, я думаю, Джонатан, если это дойдет до того, что будет прекращение огня, и это прекращение огня на справедливых и прочных условиях, это было бы хорошо.