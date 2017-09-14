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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11395113961139711398

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:19

PROПЛАН ПЕРЕМОГИ: Хто і чому пропагує так зване «перемир'я»?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 20 гру, 2024 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:22

За попередніми даними ворог застосував близько 7 ракет "Кінжал" та "Іскандер"/КН-23. и пара новых фото

https://t.me/TopNews3m2/4099
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 20 гру, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:25

Кордони закрили. Погранслужба не працює без реєстрів.
На часі паперові посвідчення про сорти.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:30

"бурят" повернувся додому чи місцевий садист-тцкун? :shock:

У Вінниці батько учениці зламав ніс викладачу: поліція вже відреагувала (відео)
у відділі комунікації поліції Вінниччини повідомили, що інцидент трапився 18 грудня, а батько учениці – військовослужбовець.

За інформацією "Вінниця інфо", між батьком шестикласниці та вчителем трудового навчання стався конфлікт, який закінчився побиттям педагога.

У місцевих пабліках пишуть, що вчитель нібито сказав, що брат дівчинки вчиться краще від неї, на що та образилася і пожалілася батькові. Той прибіг до школи і накинувся матюками і з кулаками на педагога. В результаті у трудовика нього нібито зламаний ніс та струс мозку.
https://focus.ua/uk/ukraine/684790-u-vi ... elya-video

щодо педагога чудові відгуки батьків та вихованців...
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:38

  jump написав:"бурят" повернувся додому чи місцевий садист-тцкун? :shock:

У Вінниці батько учениці зламав ніс викладачу: поліція вже відреагувала (відео)
у відділі комунікації поліції Вінниччини повідомили, що інцидент трапився 18 грудня, а батько учениці – військовослужбовець.

За інформацією "Вінниця інфо", між батьком шестикласниці та вчителем трудового навчання стався конфлікт, який закінчився побиттям педагога.

У місцевих пабліках пишуть, що вчитель нібито сказав, що брат дівчинки вчиться краще від неї, на що та образилася і пожалілася батькові. Той прибіг до школи і накинувся матюками і з кулаками на педагога. В результаті у трудовика нього нібито зламаний ніс та струс мозку.
https://focus.ua/uk/ukraine/684790-u-vi ... elya-video

щодо педагога чудові відгуки батьків та вихованців...

кстати одна из причин почему мужчины не хотят идти в школу педагогами. Не так станцуешь, придет чей то папа и тебя набьёт. Уверен герою ничего не будет.

казалось бы пофиг, педагоги женщины отлично справляются. Но в семьях где нет отца, а дедушка живёт далеко, ребенок видит мужчин только на картинках. Потому что в школе их тоже нет. Последствия описывать не буду, тем более их много.
Wirująświatła
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