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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:19
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 20 гру, 2024 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:22
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 20 гру, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:25
Кордони закрили. Погранслужба не працює без реєстрів.
На часі паперові посвідчення про сорти.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:30
"бурят" повернувся додому чи місцевий садист-тцкун?
У Вінниці батько учениці зламав ніс викладачу: поліція вже відреагувала (відео)
у відділі комунікації поліції Вінниччини повідомили, що інцидент трапився 18 грудня, а батько учениці – військовослужбовець.
За інформацією "Вінниця інфо", між батьком шестикласниці та вчителем трудового навчання стався конфлікт, який закінчився побиттям педагога.
У місцевих пабліках пишуть, що вчитель нібито сказав, що брат дівчинки вчиться краще від неї, на що та образилася і пожалілася батькові. Той прибіг до школи і накинувся матюками і з кулаками на педагога. В результаті у трудовика нього нібито зламаний ніс та струс мозку.
щодо педагога чудові відгуки батьків та вихованців...
Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:38
кстати одна из причин почему мужчины не хотят идти в школу педагогами. Не так станцуешь, придет чей то папа и тебя набьёт. Уверен герою ничего не будет.
казалось бы пофиг, педагоги женщины отлично справляются. Но в семьях где нет отца, а дедушка живёт далеко, ребенок видит мужчин только на картинках. Потому что в школе их тоже нет. Последствия описывать не буду, тем более их много.
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