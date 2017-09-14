UA А они(забронированные штурмовики на захидных кордонах) принимают их безоговорочно или отправят назад до запуска системы вновь, ну вдруг будет сегодня опять распоряжение(как и про арест всех М18/60 с 24.02.22) о вторичности роли подтверждающих снятие с учёта и инвалидности бумаг перед данными с серверов госслужб?
detroytred Если правильно помню, вы вчера давали ссылку на https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/09/13/7194147/ о 25 млн украинцев за границей. Мечтать не вредно. Президенту Світового конгресу українців, понятное дело, выгодно подчёркивать возможную роль и количество зарубежных украинцев. Но при этом он против ассимиляции и хочет вернуть домой украинцев, которые выехали во время войны, но
Я українець. Мій батько народився на українських етнічних територіях, які сьогодні є частиною Польщі. Через це я можу в будь-який момент отримати польський паспорт – без жодних проблем, без жодних іспитів.
Але отримати українське громадянство я, етнічний українець, не можу, бо з українського боку є вимога зректися свого канадського громадянства і всіх привілеїв, які маю з канадським паспортом. Мало людей готові це зробити.
Ну и аналогии с евреями слабоваты. Израиль агитирует всех евреев за переселение в Израиль. И евреи не ассимилировались "благодаря" преследованиям и объединяющей роли религии. Там и тогда, где этого не было, они были близки к ассимиляции. Так происходило и в Германии до Гитлера, и в Союзе до войны. Роль религии сегодня сильно упала. Украинцы ни в США, ни в "Канаді, Австралії, Аргентині, Бразилії" никаких притеснений не ощущают, поэтому "багато хто (особливо у Південній Америці) забули свою мову". Думаю, в США тоже. В Канаде украинцев больше и живут компактнее, поэтому там украинские землячества ещё сохранились. Хотя, насколько читал, молодёжь уже тоже не очень ощущает себя украинцами (возможно, ошибаюсь). И он сам пишет, что:
Також треба визнати, що дуже багато з тих, хто виїхав, повністю загубили своє українство, відмовилися бути українцями.
Ну и это, по-моему, благие пожелания:
Українці з дітьми десь у країнах ЄС не повинні чекати, щоб хтось їм зорганізував дитячий садок: створіть його самі. Якщо хочете ходити до української церкви, будуйте українську церкву.
За какие шиши люди, уехавшие сейчас, во время войны и получающие пособие, будут это делать?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 гру, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
кремль не настроен на компромисс по Украине и готов вести переговоры только с позиции силы, — Washington Post
При этом, ссылаясь на источники, издание пишет, что, москва может проявить «гибкость» в отношении некоторых своих территориальных требований к Украине в обмен на уступки по вопросу будущего устройства «европейской архитектуры безопасности».
«По сути, это означает, что на встрече Трампа и путина будет обсуждаться разделение мира на сферы влияния, при этом россия получит доминирование над Украиной, Грузией и другими бывшими советскими соседями, не входящими в НАТО. Это ослабит НАТО и угрожает безопасности Европы», - переживают журналисты газеты
руками военных идет активная дискредитация президента и центральной власти. Потом появится робин гуд который обещает наказать злое ТЦК, виновных из 211й, простить сзчшников... и займёт его место. Вне всяких сомнений под кого-то расчищают место. Скорее всего силовик "мочить в сортирах".
позавчора мого брата забрав Оболонський ТЦК. і тут можна було б зупинитися. але в мого брата розсіяний склероз та неврит зорового нерву. це аутоімунне прогресуюче захворювання з високим ступенем інвалідізації, а не «просто трохи забудькуватий хлопець». ВЛК визнало його придатним. навіть не обмежено придатним.
еспрес-ВЛК, звісно. невролог сказала, що він купив довідку.
в той же день його відвезли на ДВРЗ і на наступний день в учбовий центр Черкаської області. однак місцева лікарка відмовилася брати людину з тяжким захворюванням. адвокати розводили руками і пропонували скарги, попереджаючи, що це місяці, які він буде служити. і ще хабарі, звісно. говорили що з ДВРЗ вийти нереально.
що таке ДВРЗ? збірний пункт, який виглядає як тюрма з обмеженими побаченнями. зі скудною їжею, без душа.
деякі люди лишаються там на місяць, якщо частина їх не бере.
брату казали, що на ДВРЗ нема лікаря. сьогодні виявилося, що є. лікарі підняли гвалт, що їм привезли людину з таким діагнозом. чесні і сміливі, дякую їм за це.
паралельно через правозахисників підключили вже МОУ. в решті-решт, після комісії йому дали відстрочку. привезли назад в ТЦК, яке до останнього не визнавало висновки комісії і не хотіли відпускати. до речі, вони забрали оригінали всіх досліджень і медичних довідок. ввечері відпустили.
З дні, як в тумані. без сну і на телефоні.
я не була готова, що система до сих пір така. що вони готові взяти хвору людину щоб шо? яка з нього користь? ще й інших може підвести.
не знаю, чи можна буде щось з цим вдіяти. але спробуємо.
ї дуже шкода тих людей, з подібними захворюваннями, хто не може себе захистити.
Wirująświatła написав:Вне всяких сомнений под кого-то расчищают место.
Є трохи інсайдів із того боку барикад в ТЦК. Нема ніяких таємних лож, є тільки повна лажа. Просто "згори" спускають якийсь приказ в область, область - його розсилає на місця. А потім черговий приказ спускають, який суперечить першому і вимагають виконати обидва.
Наприклад, тепер так із тим мобілізувати чи не мобілізувати 50+ є взаємовиключні прикази. А найгірше, це коли не виконується план по мобілізації, то потім приказують відправити "штабних" на фронт...