Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:32

Я українець. Мій батько народився на українських етнічних територіях, які сьогодні є частиною Польщі. Через це я можу в будь-який момент отримати польський паспорт – без жодних проблем, без жодних іспитів.



Але отримати українське громадянство я, етнічний українець, не можу, бо з українського боку є вимога зректися свого канадського громадянства і всіх привілеїв, які маю з канадським паспортом. Мало людей готові це зробити.

Також треба визнати, що дуже багато з тих, хто виїхав, повністю загубили своє українство, відмовилися бути українцями.

Українці з дітьми десь у країнах ЄС не повинні чекати, щоб хтось їм зорганізував дитячий садок: створіть його самі. Якщо хочете ходити до української церкви, будуйте українську церкву.

Если правильно помню, вы вчера давали ссылку нао 25 млн украинцев за границей.Мечтать не вредно.Президенту Світового конгресу українців, понятное дело, выгодно подчёркивать возможную роль и количество зарубежных украинцев.Но при этом он против ассимиляции и хочет вернуть домой украинцев, которые выехали во время войны, ноНу и аналогии с евреями слабоваты. Израиль агитирует всех евреев за переселение в Израиль. И евреи не ассимилировались "благодаря" преследованиям и объединяющей роли религии. Там и тогда, где этого не было, они были близки к ассимиляции. Так происходило и в Германии до Гитлера, и в Союзе до войны. Роль религии сегодня сильно упала. Украинцы ни в США, ни в "Канаді, Австралії, Аргентині, Бразилії" никаких притеснений не ощущают, поэтому "багато хто (особливо у Південній Америці) забули свою мову". Думаю, в США тоже. В Канаде украинцев больше и живут компактнее, поэтому там украинские землячества ещё сохранились. Хотя, насколько читал, молодёжь уже тоже не очень ощущает себя украинцами (возможно, ошибаюсь).И он сам пишет, что:Ну и это, по-моему, благие пожелания:За какие шиши люди, уехавшие сейчас, во время войны и получающие пособие, будут это делать?