Wirująświatła написав:Вне всяких сомнений под кого-то расчищают место.
Є трохи інсайдів із того боку барикад в ТЦК. Нема ніяких таємних лож, є тільки повна лажа. Просто "згори" спускають якийсь приказ в область, область - його розсилає на місця. А потім черговий приказ спускають, який суперечить першому і вимагають виконати обидва.
Наприклад, тепер так із тим мобілізувати чи не мобілізувати 50+ є взаємовиключні прикази. А найгірше, це коли не виконується план по мобілізації, то потім приказують відправити "штабних" на фронт...
.....наче ви освічена людина ,а час від часу ахінею пишите .
Ну латисракок ,ну асфальта з бетоном ну хуянтер ....но ви ніяк не вписуєтесь ...
холява написав:....наче ви освічена людина ,а час від часу ахінею пишите
А в чому ахінея? Чи Ви, як Песікот, будете стверджувати, що приказів виду "до кінця року мобілізувати 100 людей" не існує. А прикази виду "карати всіх, хто не складає протолки і не дотримується процедури при доставці до ТЦК" існують.
кремль не настроен на компромисс по Украине и готов вести переговоры только с позиции силы, — Washington Post
При этом, ссылаясь на источники, издание пишет, что, москва может проявить «гибкость» в отношении некоторых своих территориальных требований к Украине в обмен на уступки по вопросу будущего устройства «европейской архитектуры безопасности».
«По сути, это означает, что на встрече Трампа и путина будет обсуждаться разделение мира на сферы влияния, при этом россия получит доминирование над Украиной, Грузией и другими бывшими советскими соседями, не входящими в НАТО. Это ослабит НАТО и угрожает безопасности Европы», - переживают журналисты газеты
Путин нетерпим к западному либерализму — иностранным лидерам, которые читают ему лекции о российских репрессиях и универсальных ценностях, таких как права человека. В Трампе он видит такого же безжалостного циника.
Это может стать преимуществом, поскольку он стремится превратить Россию в мировую державу в новом многополярном мировом порядке без ценностей прав человека, где мировые гиганты делят карту и торгуют суверенитетом более слабых стран.
«Этот ценностный подход сформировал то, что Путин ненавидит больше всего, порядок, основанный на правилах, и именно так наши отношения ухудшились», — сказал Ремчуков. «Трамп в этом отношении, похоже, человек, которому нет дела до ценностей, которому нет дела до идеологии, который не проповедует и не ругает по любому из этих вопросов. Трамп говорит: мне все равно, что вы делаете внутри». ............ «На наших глазах формируется совершенно новый мировой порядок, непохожий ни на что, что мы видели раньше», — заявил он, добавив, что со смертью старого порядка, основанного на правилах, «идет ожесточенная, бескомпромиссная борьба за формирование нового».
НАТО, сказал он, является «откровенным анахронизмом». Устав ООН, запрещающий вторжения, был создан победителями и должен быть изменен, поскольку «возникают новые центры силы». Западный либерализм «тоталитарен по своей сути». .......... «Сила дает право, и этот принцип тоже работает. Страны должны защищать свои интересы военным путем, отстаивая их любыми необходимыми средствами», — сказал Путин, который два дня спустя применил новую ракету средней дальности под названием «Орешник» против Украины . С тех пор он пригрозил использовать ракеты для уничтожения политических и военных центров принятия решений в Киеве. .......... Путин надеется «убедить Трампа в том, что войну нужно прекратить — на условиях [Путина], конечно».
«Если не получится, то он просто продолжит бороться, как и прежде», — сказала она. «Он рассчитывает на то, что Украина не сможет долго сопротивляться».
Российский ученый, близкий к высокопоставленным российским дипломатам, заявил, что в Кремле не настроены на компромисс, поскольку его войска уверенно продвигаются на востоке Украины, и никто не прогнозирует экономический крах.
«Россия готова вести переговоры, но переговоры с позиции силы, а не слабости», — заявил он на условиях анонимности из-за деликатности темы.
jump написав:Поки нарід фапає на слово "довбо**б", яке сказав Зе щодо пуйла — рашисти вчинили дуже зухвалу та успішну кібероперацію і хакнули щонайменше три суперважливі державні реєстри через систему Міністерства юстиції*
Мова про Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Судячи з того, що написала щойно віцепрем'єрка Стефанішина про час відновлення — до 2 тижнів — рашисти не брешуть, що не просто ломанули, а й видалили всі бекапи. Які були в Польщі.
Тобто, мова йде про повноцінне знищення величезної частини віртуальної державної системи країни.
Системна операція дуже великого масштабу, яка завдала гігантського удару нам і нашій безпеці. Буквально кожної людини в країні.
"Роль кібербезпеки сильно перебільшена" (с), еге ж.
Ступінь трешаку — ще більша, ніж рік тому з "Київстар". Бо там — приватна компанія, яка кинула безпрецедентні зусилля на підняття.
Тут — мова про с*аних жижиталізаторів імені Федорова і Ко. І я не знаю, що там, як і коли вони будуть відновлювати, які в них бекапи тощо.
Мова йде, по суті, про те, що на кілька тижнів нормальної системи державного управління не буде. В усякому разі — в цифровому сенсі. Як це вплине на реальне життя? Ну, можете уявити, наскільки багато всього було переведено в цифру.
Я вже мовчу про самі дані, які отримав ворог.
Ще раз — ЄДРПОУ, паспорти, підприємства, майно на все і вся, шлюби, смерті, розлучення, бронювання, військові підприємства з чітким переліком співробітників й адресами. Це те, що перше в голову приходить.
Я вже мовчу, що до рук рашистам потрапила вся інфа про будь-якого громадянина, включаючи й співробітників спецслужб, військових, волонтерів...
Це якщо не катастрофа, то досить близьке до цього слово.
Загальні наслідки поки що навіть складно прорахувати. Але вони вимірюються вже не в грошах навіть. А в людських життях.
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Цікаво — чи понесе за це хтось хоча б формальну відповідальність?
Може, наприклад, керівник Держспецзв'язку від Єрмака, щойно призначений в піку Федорову — щоб віджати десятки мільярдів на дрони, які розподіляє це відомство, замість займатися кібербезпекою того-таки Мін'юсту?
Чи, може, сам Федоров зі своїми жижиталізаторами, діями і Ко?
Ладно, що це я дурню пишу всяку.
Давайте далі пофапаємо на "довб*й*ба". Нащо такі складнощі?
Реєстри, дані, голова пухне.
Гортайте далі чо.
P.S. А, до речі, думаю, саме час подумати про електронне голосування. В Дії. Якраз саме воно. Всі кладовища за Бойка з Арестовичем проголосують.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Джерело
Про автора. Богдан Буткевич, журналіст
Ця влада разом з дураком федоровим, який казав що кібербезпека це фігня, нас всіх здасть. Всіх дітей і все майно бл дь
кремль не настроен на компромисс по Украине и готов вести переговоры только с позиции силы, — Washington Post
При этом, ссылаясь на источники, издание пишет, что, москва может проявить «гибкость» в отношении некоторых своих территориальных требований к Украине в обмен на уступки по вопросу будущего устройства «европейской архитектуры безопасности».
«По сути, это означает, что на встрече Трампа и путина будет обсуждаться разделение мира на сферы влияния, при этом россия получит доминирование над Украиной, Грузией и другими бывшими советскими соседями, не входящими в НАТО. Это ослабит НАТО и угрожает безопасности Европы», - переживают журналисты газеты
А означає "россия получит доминирование над Украиной, Грузией"? Що це означає на практиці?