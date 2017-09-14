Путин нетерпим к западному либерализму — иностранным лидерам, которые читают ему лекции о российских репрессиях и универсальных ценностях, таких как права человека. В Трампе он видит такого же безжалостного циника.



Это может стать преимуществом, поскольку он стремится превратить Россию в мировую державу в новом многополярном мировом порядке без ценностей прав человека, где мировые гиганты делят карту и торгуют суверенитетом более слабых стран.



«Этот ценностный подход сформировал то, что Путин ненавидит больше всего, порядок, основанный на правилах, и именно так наши отношения ухудшились», — сказал Ремчуков. «Трамп в этом отношении, похоже, человек, которому нет дела до ценностей, которому нет дела до идеологии, который не проповедует и не ругает по любому из этих вопросов. Трамп говорит: мне все равно, что вы делаете внутри».

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«На наших глазах формируется совершенно новый мировой порядок, непохожий ни на что, что мы видели раньше», — заявил он, добавив, что со смертью старого порядка, основанного на правилах, «идет ожесточенная, бескомпромиссная борьба за формирование нового».



НАТО, сказал он, является «откровенным анахронизмом». Устав ООН, запрещающий вторжения, был создан победителями и должен быть изменен, поскольку «возникают новые центры силы». Западный либерализм «тоталитарен по своей сути».

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«Сила дает право, и этот принцип тоже работает. Страны должны защищать свои интересы военным путем, отстаивая их любыми необходимыми средствами», — сказал Путин, который два дня спустя применил новую ракету средней дальности под названием «Орешник» против Украины . С тех пор он пригрозил использовать ракеты для уничтожения политических и военных центров принятия решений в Киеве.

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Путин надеется «убедить Трампа в том, что войну нужно прекратить — на условиях [Путина], конечно».



«Если не получится, то он просто продолжит бороться, как и прежде», — сказала она. «Он рассчитывает на то, что Украина не сможет долго сопротивляться».



Российский ученый, близкий к высокопоставленным российским дипломатам, заявил, что в Кремле не настроены на компромисс, поскольку его войска уверенно продвигаются на востоке Украины, и никто не прогнозирует экономический крах.



«Россия готова вести переговоры, но переговоры с позиции силы, а не слабости», — заявил он на условиях анонимности из-за деликатности темы.