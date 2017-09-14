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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:44
Бетон написав: UA написав: pesikot написав:
Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )
Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.
ця компашка всерйоз думають, що в світі знайшли хочаб одного корупціонера щімлячі звичайний нарід.
вони сидять на фінансовому форумі і навіть не здогадуються, що головні корупціонери мають штати юристів і крадуть з бюджета мільярди доларів. гетьманцев на початку вторгнення курував вивіз готівки фурами
)
А також, е.е в Польщі дешевше та в Росії яйця по 70 фублів )
Ти сидишь на фінансовому форумі, але несешь дичину )
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:55
UA написав: Бетон написав:
ця компашка всерйоз думають, що в світі знайшли хочаб одного корупціонера щімлячі звичайний нарід.
вони сидять на фінансовому форумі і навіть не здогадуються, що головні корупціонери мають штати юристів і крадуть з бюджета мільярди доларів. гетьманцев на початку вторгнення курував вивіз готівки фурами)
У цієї різнобарвної соціальної групи є спільна риса - повна залежність від виплат з бюджету.
Им все должны.
Якщо ти ідейний противник виплат з бюджету, то відмовся від ментовської пенсії
Тіки у мене немає залежності від виплат з бюджету )
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:59
Бетон написав:
ну шо обізвав путіна, легше стало?
а лєна твоя теж під обстрілами сиділа як ми? чи ви з монако вякаєте?
А до цього Зеленський Путіна не обзивав, але це не заважало Путіну обстрілювати Київ
То може проблема не в Зеленському ...
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 16:59
Дюрі-бачі написав: холява написав:
....наче ви освічена людина ,а час від часу ахінею пишите
А в чому ахінея? Чи Ви, як Песікот, будете стверджувати, що приказів виду "до кінця року мобілізувати 100 людей" не існує. А прикази виду "карати всіх, хто не складає протолки і не дотримується процедури при доставці до ТЦК" існують.
А може по порядку
1 Є план , на підставі якого пишеться наказ -призвати ???? осіб.
2 Є виконавець цього наказу.
Питання на засипку
Чому при 200 000 призваних в 2024 році в мережі гуляє максимум сотня відео компроментуючих ТЦК ?
Виходить що 199 900 осіб змогли призвати без перевищення повноважень...
Тобто 99,5% працюють +/- по Законодавству
і 0,5% - працюють як придурки....
Так може проблема в придурках? Що не відміняє придурків в штабі які дають придуркам в полі наказ який неможливо виконати...
Але ж людьми залишатись потрібно. Далі фронту то все одно не пошлють
А от коли газовим балончиком .. то можна отримати десяток років за перевищення службових повноважень...
ПС
Раз в квартал , чиновники міськради , райради чи збіговисько якоїсь комісії пробує мене змусити знехтувати економічним станом МОГО підприємства і виконати якусь чергову єресь...
Як правило їх вимоги мною похерюються...
З іншого боку , якщо я знаю що фронту треба допомагати то самостійно беру на себе певні обовязки(не прописані в жодному законодавстві)
а міг би виконати вимоги придурків і закритись років 25 тому....
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:07
Бетон написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Днепр.
Респект парнишке, дал сдачи прямым в челюсть людолову в пикселе
Ага,видел. Далеко не первый случай озвиздюливания этих господ у нас.
Днепр, самый боевой город имхо.
Там парни вырубают с одного удара, туфли с ног слетают
реально соромно таке читати, наче потрапив на Z -форум
може вам обом перейти в іншу площину для зрадойобства,
бо тут якось не те, підтримки мало.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:09
У п'ятницю, 20 грудня, Німеччина відправила в Україну ще одну систему протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц на національному брифінгу за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі.
"Зараз поставляється ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо поставляти разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили", - зазначив він.
При цьому канцлер не уточнив, про який саме комплекс IRIS-T йдеться - SLS або SLM.
залишилось ще 18 передати: 19-1
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:17
budivelnik написав:
Питання на засипку
Чому при 200 000 призваних в 2024 році в мережі гуляє максимум сотня відео компроментуючих ТЦК ?
Виходить що 199 900 осіб змогли призвати без перевищення повноважень...
Тобто 99,5% працюють +/- по Законодавству
і 0,5% - працюють як придурки....
Не виходить.
Причини чому в мережі сотня відео можуть бути будь-які. Це не заперечує можливості інших цифр.
Але якщо навіть особисто мене намагалися бусифікувати, коли спробував поекспериментувати, як воно бути пересічним, і тільки за оцей тиждень бачив 5 отаких випадків; а знайомого прапорщика-афганця 61-річного сивого діда навіть і слова не сказали, а запхали в бусік, де вже було напхано, то особисто в мене нема сумніву, що випадків тисячі.
Вже навіть у спецовках електриків в сусідній будинок завітали...
Тому й кажу: да похер оті закони, статути, укази, постанови, розпорядження.
Хатєлки. Новий період.
Я питав в декількох старших груп оповіщення про які складнощі зробити і мати посвідчення на право перевірки ВОД? Мовчать і дивляться, як на нові ворота.
Почав пояснювати, що ну ознайомтесь з 560 кму, це ж вам треба, щоб по закону і ніяких проблем. Ви виконавці, а не ваш начальник...
Реакція ще гірша...
Це тупік...
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 20 гру, 2024 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:25
detroytred написав: budivelnik написав:
Питання на засипку
Чому при 200 000 призваних в 2024 році в мережі гуляє максимум сотня відео компроментуючих ТЦК ?
Виходить що 199 900 осіб змогли призвати без перевищення повноважень...
Тобто 99,5% працюють +/- по Законодавству
і 0,5% - працюють як придурки....
Не виходить.
Причини чому в мережі сотня відео можуть бути будь-які. Це не заперечує можливості інших цифр.
Але якщо навіть особисто мене намагалися бусифікувати, коли спробував поекспериментувати, як воно бути пересічним, і тільки за оцей тиждень бачив 5 отаких випадків; а знайомого прапорщика-афганця 61-річного сивого діда навіть і слова не сказали, а запхали в бусік, де вже було напхано, то особисто в мене нема сумніву, що випадків тисячі.
Вже навіть у спецовках електриків в сусідній будинок завітали...
Тому й кажу: да похер оті закони, статути, укази, постанови, розпорядження.
Хатєлки. Новий період.
Є емоційні враження
Наприклад в мене питали документи за весь час активної війни - Два рази.
В районі мого магазину наявність ТЦКашників я особисто за 1000 днів бачив Десять разів.
З цих десяти разів не бачив ЖОДНОГО силового затримання.
При цьому в цьому ж районі тільки серед моїх покупців(клієнтів приблизно 600 осіб , з яких сотня мобпридатних)) мобілізовано більше десяти осіб, двоє з яких вже не повернуться ніколи , і один демобілізований)
Тобто відсоток мобілізованих до мобпридатних-приблизно відповідає реаліям(кожен десятий мобілізований)
Обох моїх синів зупиняли не раз і перевіривши Резерв+ - не чіпали.
То може все таки якщо піддаєшся впливу зомбімедіа - то навколо ввижаються страшилки?
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:39
Бетон написав:
Днепр, самый боевой город имхо.
там у каждого еврея тора и обрез
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:40
budivelnik написав:
Так може проблема в придурках? Що не відміняє придурків в штабі які дають придуркам в полі наказ який неможливо виконати...
ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.
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