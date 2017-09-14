jump написав:

Поки нарід фапає на слово "довбо**б", яке сказав Зе щодо пуйла —Судячи з того, що написала щойно віцепрем'єрка Стефанішина про час відновлення — до 2 тижнів — рашисти не брешуть, що не просто ломанули, а й видалили всі бекапи. Які були в Польщі.Тобто,Системна операція дуже великого масштабу, яка завдала гігантського удару нам і нашій безпеці. Буквально кожної людини в країні."Роль кібербезпеки сильно перебільшена" (с), еге ж.Ступінь трешаку — ще більша, ніж рік тому з "Київстар". Бо там — приватна компанія, яка кинула безпрецедентні зусилля на підняття.Тут — мова про с*аних жижиталізаторів імені Федорова і Ко. І я не знаю, що там, як і коли вони будуть відновлювати, які в них бекапи тощо.Мова йде, по суті, про те, що на кілька тижнів нормальної системи державного управління не буде. В усякому разі — в цифровому сенсі. Як це вплине на реальне життя? Ну, можете уявити, наскільки багато всього було переведено в цифру.Я вже мовчу про самі дані, які отримав ворог.Ще раз —Це якщо не катастрофа, то досить близьке до цього слово.Загальні наслідки поки що навіть складно прорахувати. Але вони вимірюються вже не в грошах навіть. А в людських життях.Читайте також: Навіщо нам підкидають "зацифровану" корупціюЦікаво — чи понесе за це хтось хоча б формальну відповідальність?Може, наприклад, керівник Держспецзв'язку від Єрмака, щойно призначений в піку Федорову — щоб віджати десятки мільярдів на дрони, які розподіляє це відомство, замість займатися кібербезпекою того-таки Мін'юсту?Чи, може, сам Федоров зі своїми жижиталізаторами, діями і Ко?Ладно, що це я дурню пишу всяку.Давайте далі пофапаємо на "довб*й*ба". Нащо такі складнощі?Реєстри, дані, голова пухне.Гортайте далі чо.P.S. А, до речі, думаю, саме час подумати про електронне голосування. В Дії. Якраз саме воно. Всі кладовища за Бойка з Арестовичем проголосують.*Публікується зі збереженням стилю автораДжерелоПро автора. Богдан Буткевич, журналіст