|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:44
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
А може по порядку
1 Є план , на підставі якого пишеться наказ -призвати ???? осіб.
2 Є виконавець цього наказу.
Питання на засипку
Чому при 200 000 призваних в 2024 році в мережі гуляє максимум сотня відео компроментуючих ТЦК ?
Виходить що 199 900 осіб змогли призвати без перевищення повноважень...
Тобто 99,5% працюють +/- по Законодавству
і 0,5% - працюють як придурки....
Так може проблема в придурках? Що не відміняє придурків в штабі які дають придуркам в полі наказ який неможливо виконати...
Але ж людьми залишатись потрібно. Далі фронту то все одно не пошлють
А от коли газовим балончиком .. то можна отримати десяток років за перевищення службових повноважень...
ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.
Ви точно знаєте як функціонує державна машина?
Якщо твій підлеглий виконує твої вказівки - то ви ЕФЕКТИВНІ менеджери...
Адже твої вказівки для підлеглого це вказівки твого керівника для тебе.
Тому
Придурки є всюди.
Наказувати їх треба за порушення Законів, а не за виконання наказів.
В ЗСУ відповідальність того хто ВІДДАВ наказ - вища ніж відповідальність того хто виконує наказ.
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 20 гру, 2024 17:46, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28403
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:53
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11474
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3253 раз.
- Подякували: 3307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:56
1)
ЛАД написав:
Очень хотелось бы услышать аргументы тех кто призывает воевать до победы.
На что вы рассчитываете?
После того, как я опишу свои мысли, хотелось бы услышать ответные аргументы тех, кто призывает не воевать
На что вы рассчитываете?
2)
ЛАД написав:
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Я два дня буду читать всех, даже тех, кто у меня в чс.
Смотря, что считать победой. Кому-то достаточно РПВ по ЛБЗ, кому-то границы до 20 февраля 2014 года, кому-то нужен трезуб на башнях московского кремля
Увы, ни один из этих сценариев не просматривается сейчас. Но это сейчас.
И то что, не просматриваются сценарии победы - это не повод прекращать сопротивление3)
Война будет продолжаться. И это не зависит от желания Украины и украинцев. Путин настроен на продолжение войны4)
Какие варианты могут быть в будущем5)
Вариант - переговоры.
Кого с кем ? И о чём ?
Путин чётко даёт понять, что условием, не темой для обсуждения, для начала переговоров - 4 области + Крым за ним, вывод ЗСУ из 4 областей, гарантии нейтрального статуса Украины
Ну ок, предположим, Украина это выполнит, кто сказал, что после этого начнутся переговоры ? Гарантий никаких. И Путин не даёт никаких гарантий
Про сами переговоры.
Путин с Зеленским не будет вести переговоры, ему нужен другой президент.
Хммм, а до этого "це ж було вже" с Порошенко. Путин и с Порошенко не хотел переговоров
Дело не в Зеленском и не в Порошенко. Дело в самом Путине
Путин хочет такого президента Украины, который поставит подпись под всеми требованиями Путина6)
Вариант - Трамп
Обожнювачів Трампа могу огорчить - ни за 24 часа, ни за 48 часов он войну не прекратит
У Трампа нет рычагов быстрого влияния на Путина
На Зеленского и Украину у Трампа есть рычаги быстрого влияния
Как может поступать Трамп.
Он попытается устроить переговоры Зеленского с Путиным
Ничего у него не выйдет, потому что Путин не хочет переговоров
Крайним, за срыв переговоров, будет назначен Зеленский.
Трамп умоет руки, типа, это европейская проблема, разбирайтесь сами
Возможно даст оружие, но с кучей ограничений по его применению7)
Вариант - Европа
Вот отсюда может придти помощь, которую не ждали8)
Вариант - Украина принимает все условия Путина
Кто-то серьёзно думает, что Путин тогда отстанет от Украины ?
Типа, вы перестали воевать, Путин отводит войска, а вы тут в Украине живите как хотите. Больше не потревожим
Нет, такого не будет.
4 области + Крым конституционно отойдут Росии.
Потом, Харьков, Днепр, Николаев, Одесса
Президентом будет назначен условный Бойко, спикером - неусловный Медведчук
Если кто забыл, у нас парламентско-президентская республика
Далее, вялотекущая ползучесть в сторону украинского федерального округа с главой Медведчуком
С уничтожением всего украинского
Жертв среди граждан Украины, при этом, будет не меньше, чем при военных действиях
+ полный коллапс коммунального хозяйства
Тому що, население, которое не встретило российских "асвабадителей" в 2022 году с цветами - обязано страдать
PS. ЛАД
, теперь твоя очередь
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 20 гру, 2024 17:59, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10805
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:58
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Питання на засипку
Чому при 200 000 призваних в 2024 році в мережі гуляє максимум сотня відео компроментуючих ТЦК ?
Виходить що 199 900 осіб змогли призвати без перевищення повноважень...
Тобто 99,5% працюють +/- по Законодавству
і 0,5% - працюють як придурки....
Не виходить.
Причини чому в мережі сотня відео можуть бути будь-які. Це не заперечує можливості інших цифр.
Але якщо навіть особисто мене намагалися бусифікувати, коли спробував поекспериментувати, як воно бути пересічним, і тільки за оцей тиждень бачив 5 отаких випадків; а знайомого прапорщика-афганця 61-річного сивого діда навіть і слова не сказали, а запхали в бусік, де вже було напхано, то особисто в мене нема сумніву, що випадків тисячі.
Вже навіть у спецовках електриків в сусідній будинок завітали...
Тому й кажу: да похер оті закони, статути, укази, постанови, розпорядження.
Хатєлки. Новий період.
Є емоційні враження
Наприклад в мене питали документи за весь час активної війни - Два рази.
В районі мого магазину наявність ТЦКашників я особисто за 1000 днів бачив Десять разів.
З цих десяти разів не бачив ЖОДНОГО силового затримання.
При цьому в цьому ж районі тільки серед моїх покупців(клієнтів приблизно 600 осіб , з яких сотня мобпридатних)) мобілізовано більше десяти осіб, двоє з яких вже не повернуться ніколи , і один демобілізований)
Тобто відсоток мобілізованих до мобпридатних-приблизно відповідає реаліям(кожен десятий мобілізований)
Обох моїх синів зупиняли не раз і перевіривши Резерв+ - не чіпали.
То може все таки якщо піддаєшся впливу зомбімедіа - то навколо ввижаються страшилки?
Аргументацією для предмета обгорення, а саме можливої кількості порушень, є -- не хто і чого не бачив, не стикався, а --- хто скільки бачив, стикався.
Кількість. Без жодної емоції.
Зомбімедіа і тим паче страхіття взагалі ніяким боком.
Це очевидні речі. Так що гудбай.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31356
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:04
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Так може проблема в придурках? Що не відміняє придурків в штабі які дають придуркам в полі наказ який неможливо виконати...
ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.
Розкручуйте ланцюг далі.
Чому не карають порушників (або чому закривають очі на порушення)?
Ключове -- отака відсутність реакції начальника на порушення підлеглим є теж самим натуральним порушенням вже самим цим начальником. Начальник свідомо порушує теж.
Тобто порушують всі....
Знизу до самої гори.
Порушення -- це і є хатєлки.
Бо закон -- це по суті обов'язок. Обов'язок притримуватися та керуватися саме законом. А нічим іншим.
Якщо не по закону (тобто якщо порушувати закон), то це по хатєлкам.
Тому й кажу: хатєлки форево...
І справа лише в тому хто зможе свої хатєлку продавити.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 20 гру, 2024 18:09, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31356
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:08
jump написав:
Поки нарід фапає на слово "довбо**б", яке сказав Зе щодо пуйла — рашисти вчинили дуже зухвалу та успішну кібероперацію і хакнули щонайменше три суперважливі державні реєстри через систему Міністерства юстиції*Мова про Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Судячи з того, що написала щойно віцепрем'єрка Стефанішина про час відновлення — до 2 тижнів — рашисти не брешуть, що не просто ломанули, а й видалили всі бекапи. Які були в Польщі.
Тобто, мова йде про повноцінне знищення величезної частини віртуальної державної системи країни.
Системна операція дуже великого масштабу, яка завдала гігантського удару нам і нашій безпеці. Буквально кожної людини в країні.
"Роль кібербезпеки сильно перебільшена" (с), еге ж.
Ступінь трешаку — ще більша, ніж рік тому з "Київстар". Бо там — приватна компанія, яка кинула безпрецедентні зусилля на підняття.
Тут — мова про с*аних жижиталізаторів імені Федорова і Ко. І я не знаю, що там, як і коли вони будуть відновлювати, які в них бекапи тощо.
Мова йде, по суті, про те, що на кілька тижнів нормальної системи державного управління не буде. В усякому разі — в цифровому сенсі. Як це вплине на реальне життя? Ну, можете уявити, наскільки багато всього було переведено в цифру.
Я вже мовчу про самі дані, які отримав ворог.
Ще раз — ЄДРПОУ, паспорти, підприємства, майно на все і вся, шлюби, смерті, розлучення, бронювання, військові підприємства з чітким переліком співробітників й адресами. Це те, що перше в голову приходить.
Я вже мовчу, що до рук рашистам потрапила вся інфа про будь-якого громадянина, включаючи й співробітників спецслужб, військових, волонтерів...
Це якщо не катастрофа, то досить близьке до цього слово.
Загальні наслідки поки що навіть складно прорахувати. Але вони вимірюються вже не в грошах навіть. А в людських життях.
Читайте також: Навіщо нам підкидають "зацифровану" корупцію
Цікаво — чи понесе за це хтось хоча б формальну відповідальність?
Може, наприклад, керівник Держспецзв'язку від Єрмака, щойно призначений в піку Федорову — щоб віджати десятки мільярдів на дрони, які розподіляє це відомство, замість займатися кібербезпекою того-таки Мін'юсту?
Чи, може, сам Федоров зі своїми жижиталізаторами, діями і Ко?
Ладно, що це я дурню пишу всяку.
Давайте далі пофапаємо на "довб*й*ба". Нащо такі складнощі?
Реєстри, дані, голова пухне.
Гортайте далі чо.
P.S. А, до речі, думаю, саме час подумати про електронне голосування. В Дії. Якраз саме воно. Всі кладовища за Бойка з Арестовичем проголосують.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Джерело
Про автора. Богдан Буткевич, журналіст
Не було такого і о5.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37591
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2800 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:10
flyman
Не було такого і о5.
Роль кібербезпеки трохи перебільшена (с)(тм)
І робота не зробив, і кібербезпеку не організував. ойтішнік мірного врємєні, хоче лише долари скирдувати під час війни. А хто буде цифрову безпеку неньки забезпечувати??
Тебе держава навіщо вчила за податки?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13838
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 2300 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:12
Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4387
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 754 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:13
detroytred написав:
Аргументацією для предмета обгорення, а саме можливої кількості порушень, є -- не хто і чого не бачив, не стикався, а --- хто скільки бачив, стикався.
Кількість. Без жодної емоції.
Отже йшов другий рік бусифікації(в голові пенсіонера)
Питання
Чи може він запамятати всі випадки які відбулись за останні 730 днів?
Відповідь проста - ні не може, бо саме можливість ЗАБУВАТИ побачене є однією з основних переваг нашого мозку.
Ми з допомогою цієї можливості - регулюємо свій емоційний стан.
Тому
Для тих в кого стандартна емоція це переляк - той постійно запамятовує все що його лякає
Для тих в кого стандартна емоція це посмішка - той запамятовує те що його радує..
Але є категорія людей з АНАЛІТИЧНИМ складом розуму( як правило їх постійний емоційний стан-нейтральний)... вони аналізують , а для якісного аналізу їм потрібні довгі ряди данних....
А щоб отримати довгий і ПРАВИЛЬНИЙ ряд данних - треба заблокувати емоційні вкиди.
Якщо хтось проаналізує мої повідомлення то побачить - в мене практично всі це логічні висновки(беземоційні) на дописи інших.
І при цьому як правило ці логічні висновки зрізають як восторженоприпізджених так і емоційно заляканих....
Але тобі цього не зрозуміти
Твій розум викривлений довгою СЛУЖБОЮ( читай звичка до виконання ЧУЖИХ наказів) і навіть те що ти теолретично дослужився до старшого офіцера не каже про те що ти ВІДДАВАВ наказів більше ніж ОТРИМАВ.
Зрозуміє це - перетворишся з примітивного пенсіонера на пенсіонера думаючого
Не зможеш( а це 95% ймовірності) - то й не зможеш , жив же ти якось до цього часу.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28403
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:15
Дюрі-бачі написав:
Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.
Так это Гетьмацев реестры положил? 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7622
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6397 раз.
- Подякували: 21361 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
81
37
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25
|78175
|
|
|1493
|249573
|
|
|6076
|888052
|
|