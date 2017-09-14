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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1139911400114011140211403 ... 11406>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:44

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:А може по порядку
1 Є план , на підставі якого пишеться наказ -призвати ???? осіб.
2 Є виконавець цього наказу.

Питання на засипку
Чому при 200 000 призваних в 2024 році в мережі гуляє максимум сотня відео компроментуючих ТЦК ?
Виходить що 199 900 осіб змогли призвати без перевищення повноважень...
Тобто 99,5% працюють +/- по Законодавству
і 0,5% - працюють як придурки....

Так може проблема в придурках? Що не відміняє придурків в штабі які дають придуркам в полі наказ який неможливо виконати...

Але ж людьми залишатись потрібно. Далі фронту то все одно не пошлють
А от коли газовим балончиком .. то можна отримати десяток років за перевищення службових повноважень...
ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.
Ви точно знаєте як функціонує державна машина?
Якщо твій підлеглий виконує твої вказівки - то ви ЕФЕКТИВНІ менеджери...
Адже твої вказівки для підлеглого це вказівки твого керівника для тебе.

Тому
Придурки є всюди.
Наказувати їх треба за порушення Законів, а не за виконання наказів.
В ЗСУ відповідальність того хто ВІДДАВ наказ - вища ніж відповідальність того хто виконує наказ.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 20 гру, 2024 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:53

путин и порносайты

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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:56

  ЛАД написав:Очень хотелось бы услышать аргументы тех кто призывает воевать до победы.
На что вы рассчитываете?

1) После того, как я опишу свои мысли, хотелось бы услышать ответные аргументы тех, кто призывает не воевать
На что вы рассчитываете?

  ЛАД написав:Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Я два дня буду читать всех, даже тех, кто у меня в чс.

2) Смотря, что считать победой. Кому-то достаточно РПВ по ЛБЗ, кому-то границы до 20 февраля 2014 года, кому-то нужен трезуб на башнях московского кремля
Увы, ни один из этих сценариев не просматривается сейчас. Но это сейчас.

И то что, не просматриваются сценарии победы - это не повод прекращать сопротивление

3) Война будет продолжаться. И это не зависит от желания Украины и украинцев. Путин настроен на продолжение войны

4) Какие варианты могут быть в будущем

5) Вариант - переговоры.
Кого с кем ? И о чём ?
Путин чётко даёт понять, что условием, не темой для обсуждения, для начала переговоров - 4 области + Крым за ним, вывод ЗСУ из 4 областей, гарантии нейтрального статуса Украины

Ну ок, предположим, Украина это выполнит, кто сказал, что после этого начнутся переговоры ? Гарантий никаких. И Путин не даёт никаких гарантий

Про сами переговоры.
Путин с Зеленским не будет вести переговоры, ему нужен другой президент.
Хммм, а до этого "це ж було вже" с Порошенко. Путин и с Порошенко не хотел переговоров

Дело не в Зеленском и не в Порошенко. Дело в самом Путине
Путин хочет такого президента Украины, который поставит подпись под всеми требованиями Путина

6) Вариант - Трамп
Обожнювачів Трампа могу огорчить - ни за 24 часа, ни за 48 часов он войну не прекратит
У Трампа нет рычагов быстрого влияния на Путина
На Зеленского и Украину у Трампа есть рычаги быстрого влияния

Как может поступать Трамп.
Он попытается устроить переговоры Зеленского с Путиным
Ничего у него не выйдет, потому что Путин не хочет переговоров

Крайним, за срыв переговоров, будет назначен Зеленский.
Трамп умоет руки, типа, это европейская проблема, разбирайтесь сами

Возможно даст оружие, но с кучей ограничений по его применению

7) Вариант - Европа
Вот отсюда может придти помощь, которую не ждали

8) Вариант - Украина принимает все условия Путина
Кто-то серьёзно думает, что Путин тогда отстанет от Украины ?
Типа, вы перестали воевать, Путин отводит войска, а вы тут в Украине живите как хотите. Больше не потревожим

Нет, такого не будет.

4 области + Крым конституционно отойдут Росии.
Потом, Харьков, Днепр, Николаев, Одесса

Президентом будет назначен условный Бойко, спикером - неусловный Медведчук
Если кто забыл, у нас парламентско-президентская республика

Далее, вялотекущая ползучесть в сторону украинского федерального округа с главой Медведчуком
С уничтожением всего украинского

Жертв среди граждан Украины, при этом, будет не меньше, чем при военных действиях
+ полный коллапс коммунального хозяйства
Тому що, население, которое не встретило российских "асвабадителей" в 2022 году с цветами - обязано страдать

PS. ЛАД, теперь твоя очередь
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 20 гру, 2024 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Питання на засипку
Чому при 200 000 призваних в 2024 році в мережі гуляє максимум сотня відео компроментуючих ТЦК ?
Виходить що 199 900 осіб змогли призвати без перевищення повноважень...
Тобто 99,5% працюють +/- по Законодавству
і 0,5% - працюють як придурки....
Не виходить.
Причини чому в мережі сотня відео можуть бути будь-які. Це не заперечує можливості інших цифр.
Але якщо навіть особисто мене намагалися бусифікувати, коли спробував поекспериментувати, як воно бути пересічним, і тільки за оцей тиждень бачив 5 отаких випадків; а знайомого прапорщика-афганця 61-річного сивого діда навіть і слова не сказали, а запхали в бусік, де вже було напхано, то особисто в мене нема сумніву, що випадків тисячі.
Вже навіть у спецовках електриків в сусідній будинок завітали...

Тому й кажу: да похер оті закони, статути, укази, постанови, розпорядження.
Хатєлки. Новий період.
Є емоційні враження
Наприклад в мене питали документи за весь час активної війни - Два рази.
В районі мого магазину наявність ТЦКашників я особисто за 1000 днів бачив Десять разів.
З цих десяти разів не бачив ЖОДНОГО силового затримання.
При цьому в цьому ж районі тільки серед моїх покупців(клієнтів приблизно 600 осіб , з яких сотня мобпридатних)) мобілізовано більше десяти осіб, двоє з яких вже не повернуться ніколи , і один демобілізований)
Тобто відсоток мобілізованих до мобпридатних-приблизно відповідає реаліям(кожен десятий мобілізований)
Обох моїх синів зупиняли не раз і перевіривши Резерв+ - не чіпали.

То може все таки якщо піддаєшся впливу зомбімедіа - то навколо ввижаються страшилки?

Аргументацією для предмета обгорення, а саме можливої кількості порушень, є -- не хто і чого не бачив, не стикався, а --- хто скільки бачив, стикався.
Кількість. Без жодної емоції.

Зомбімедіа і тим паче страхіття взагалі ніяким боком.

Це очевидні речі. Так що гудбай.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:04

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Так може проблема в придурках? Що не відміняє придурків в штабі які дають придуркам в полі наказ який неможливо виконати...

ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.

Розкручуйте ланцюг далі.
Чому не карають порушників (або чому закривають очі на порушення)?

Ключове -- отака відсутність реакції начальника на порушення підлеглим є теж самим натуральним порушенням вже самим цим начальником. Начальник свідомо порушує теж.
Тобто порушують всі....
Знизу до самої гори.

Порушення -- це і є хатєлки.
Бо закон -- це по суті обов'язок. Обов'язок притримуватися та керуватися саме законом. А нічим іншим.
Якщо не по закону (тобто якщо порушувати закон), то це по хатєлкам.

Тому й кажу: хатєлки форево...
І справа лише в тому хто зможе свої хатєлку продавити.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 20 гру, 2024 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:08

  jump написав:Поки нарід фапає на слово "довбо**б", яке сказав Зе щодо пуйла — рашисти вчинили дуже зухвалу та успішну кібероперацію і хакнули щонайменше три суперважливі державні реєстри через систему Міністерства юстиції*

Мова про Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Судячи з того, що написала щойно віцепрем'єрка Стефанішина про час відновлення — до 2 тижнів — рашисти не брешуть, що не просто ломанули, а й видалили всі бекапи. Які були в Польщі.

Тобто, мова йде про повноцінне знищення величезної частини віртуальної державної системи країни.

Системна операція дуже великого масштабу, яка завдала гігантського удару нам і нашій безпеці. Буквально кожної людини в країні.

"Роль кібербезпеки сильно перебільшена" (с), еге ж.

Ступінь трешаку — ще більша, ніж рік тому з "Київстар". Бо там — приватна компанія, яка кинула безпрецедентні зусилля на підняття.

Тут — мова про с*аних жижиталізаторів імені Федорова і Ко. І я не знаю, що там, як і коли вони будуть відновлювати, які в них бекапи тощо.


Мова йде, по суті, про те, що на кілька тижнів нормальної системи державного управління не буде. В усякому разі — в цифровому сенсі. Як це вплине на реальне життя? Ну, можете уявити, наскільки багато всього було переведено в цифру.

Я вже мовчу про самі дані, які отримав ворог.

Ще раз — ЄДРПОУ, паспорти, підприємства, майно на все і вся, шлюби, смерті, розлучення, бронювання, військові підприємства з чітким переліком співробітників й адресами. Це те, що перше в голову приходить.

Я вже мовчу, що до рук рашистам потрапила вся інфа про будь-якого громадянина, включаючи й співробітників спецслужб, військових, волонтерів...

Це якщо не катастрофа, то досить близьке до цього слово.

Загальні наслідки поки що навіть складно прорахувати. Але вони вимірюються вже не в грошах навіть. А в людських життях.

Читайте також: Навіщо нам підкидають "зацифровану" корупцію

Цікаво — чи понесе за це хтось хоча б формальну відповідальність?

Може, наприклад, керівник Держспецзв'язку від Єрмака, щойно призначений в піку Федорову — щоб віджати десятки мільярдів на дрони, які розподіляє це відомство, замість займатися кібербезпекою того-таки Мін'юсту?

Чи, може, сам Федоров зі своїми жижиталізаторами, діями і Ко?

Ладно, що це я дурню пишу всяку.

Давайте далі пофапаємо на "довб*й*ба". Нащо такі складнощі?

Реєстри, дані, голова пухне.

Гортайте далі чо.

P.S. А, до речі, думаю, саме час подумати про електронне голосування. В Дії. Якраз саме воно. Всі кладовища за Бойка з Арестовичем проголосують.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Аргументацією для предмета обгорення, а саме можливої кількості порушень, є -- не хто і чого не бачив, не стикався, а --- хто скільки бачив, стикався.
Кількість. Без жодної емоції.
Отже йшов другий рік бусифікації(в голові пенсіонера)
Питання
Чи може він запамятати всі випадки які відбулись за останні 730 днів?
Відповідь проста - ні не може, бо саме можливість ЗАБУВАТИ побачене є однією з основних переваг нашого мозку.
Ми з допомогою цієї можливості - регулюємо свій емоційний стан.
Тому
Для тих в кого стандартна емоція це переляк - той постійно запамятовує все що його лякає
Для тих в кого стандартна емоція це посмішка - той запамятовує те що його радує..

Але є категорія людей з АНАЛІТИЧНИМ складом розуму( як правило їх постійний емоційний стан-нейтральний)... вони аналізують , а для якісного аналізу їм потрібні довгі ряди данних....
А щоб отримати довгий і ПРАВИЛЬНИЙ ряд данних - треба заблокувати емоційні вкиди.

Якщо хтось проаналізує мої повідомлення то побачить - в мене практично всі це логічні висновки(беземоційні) на дописи інших.
І при цьому як правило ці логічні висновки зрізають як восторженоприпізджених так і емоційно заляканих....

Але тобі цього не зрозуміти
Твій розум викривлений довгою СЛУЖБОЮ( читай звичка до виконання ЧУЖИХ наказів) і навіть те що ти теолретично дослужився до старшого офіцера не каже про те що ти ВІДДАВАВ наказів більше ніж ОТРИМАВ.
Зрозуміє це - перетворишся з примітивного пенсіонера на пенсіонера думаючого
Не зможеш( а це 95% ймовірності) - то й не зможеш , жив же ти якось до цього часу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:15

  Дюрі-бачі написав:Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.

Так это Гетьмацев реестры положил? 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:16

  Дюрі-бачі написав:Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.

Я тобі скажу, що ФОП закрити завжди був гемморой

То до чого тут реєстри ?
Так, аби ляпнути
pesikot
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