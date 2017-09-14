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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1140011401114021140311404 ... 11406>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:17

  Дюрі-бачі написав:Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.
Москалі реєстр зломали - а виявляється є страшний Гетьманцев....
Ну не закриєте Ви ФОП ще 20 днів (час за який обіцяють виправити реєстри)....Ну заплатите за цих 20(нехай місяць) додаткових 3200 грн з яких 1760 піде Вам на пенсійний стаж...
Вас так сильно тривожить втрата кимось 1500 грн? Це по Вашому те найгірше що зараз відбувається?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:19

  Дюрі-бачі написав:Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.


А чому ФОПи задумались за 10 діб закриватись ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:23

Час невмолимий
Приблизно 20000 фопів закривається/відкривається щомісяця.
Як правило стараються закритись в кінці звітного періоду ( в нас це кінці кварталів або року)
+ як правило переходять на єдиний за 15 днів до початку нового кварталу....
Але це все фігня.
Навіть той хто був на загальній системі - той може подати за грудень НУЛЬОВУ декларацію і нічого не платити
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так він же викладач у ВУЗі, по легенді
Який там ФОП ?

Одне другому не заважає. Я звісно нічого закривати не буду. 5 чи 6% ролі не грають. Не платити же 23% податків як фізособа з грантів.

  холява написав:А чому ФОПи задумались за 10 діб закриватись ?

Бо багатьох чекає сюрприз від Гетьманцева: обов'язкова сплата ЄСВ і нові податки (особливо для першої групи +800 грн критично, для 2 і 3 дрібниці).

  budivelnik написав:Час невмолимий
Приблизно 20000 фопів закривається/відкривається щомісяця

Так було до реформи, а тепер дуже багато хотіли наступного тижня прийняти платежі і закритись 30-31 грудня...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 20 гру, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Бо багатьох чекає сюрприз від Гетьманцева: обов'язкова сплата ЄСВ і нові податки (особливо для першої групи +800 грн критично, для 2 і 3 дрібниці).

Для третьої групи +1% до ОБОРОТУ
Було 5% - стане 6%
Для грантоїдів - це фігня звичайно , їм більше 10000 в місяць ніхто не дасть..
А от для тих в кого оборот 400 000... Додатковий 1% ой як впливає
ПС
Чим вищий оборот- тим більша частка витрат, а так як податок з обороту, то подекуди заміна з 5% до 6% , перетворюється на сплату з 30% до 36%.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:52

Командир 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ Олег Побережнюк, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, вийшов з-під варти після внесення застави в розмірі 908 тис грн.
https://uraua.info/2024/12/komandyr-211 ... ch-gryven/
Цікаво , а чі є фінмониторинг при внесенні застави , звідки гроші ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:, їм більше 10000 в місяць ніхто не дасть.

Ви дуже переоцінюєте можливості грантоїдства. Стандартний грант це ~500$ в місяць, а 20 грнантів одночасно ніхто не потягне. Серед моїх знайомих максимум - 6, а зазвичай мова йде про 2-4 гранти одночасно.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 20 гру, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Цікаво , а чі є фінмониторинг при внесенні застави , звідки гроші ?
Третій рік війни , командир бригади - та в нього річна зарплата вища....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:56

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:, їм більше 10000 в місяць ніхто не дасть.
Ви дуже переоцінюєте можливості грантоїдства. Стандартний грант це ~500$ в місяць, а 20 грнантів одночасно ніхто не потягне. Серед моїх знайомих максимум - 6, а зазвичай мова йде про 2-4 гранти одночасно.
Нічого я не переоцінюю.. Ви зайвий нулик побачили..
ПС
Хороше підтвердження вже потертого посту від мене , про вплив наших уявлень на розгляд реального світу...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:57

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.

Я тобі скажу, що ФОП закрити завжди був гемморой

То до чого тут реєстри ?
Так, аби ляпнути

Спробуй закрити юрособу (ПП, ТОВ)
Vadim_
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