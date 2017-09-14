Дюрі-бачі написав:Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.
Москалі реєстр зломали - а виявляється є страшний Гетьманцев.... Ну не закриєте Ви ФОП ще 20 днів (час за який обіцяють виправити реєстри)....Ну заплатите за цих 20(нехай місяць) додаткових 3200 грн з яких 1760 піде Вам на пенсійний стаж... Вас так сильно тривожить втрата кимось 1500 грн? Це по Вашому те найгірше що зараз відбувається?
Час невмолимий Приблизно 20000 фопів закривається/відкривається щомісяця. Як правило стараються закритись в кінці звітного періоду ( в нас це кінці кварталів або року) + як правило переходять на єдиний за 15 днів до початку нового кварталу.... Але це все фігня. Навіть той хто був на загальній системі - той може подати за грудень НУЛЬОВУ декларацію і нічого не платити
Дюрі-бачі написав:Бо багатьох чекає сюрприз від Гетьманцева: обов'язкова сплата ЄСВ і нові податки (особливо для першої групи +800 грн критично, для 2 і 3 дрібниці).
Для третьої групи +1% до ОБОРОТУ Було 5% - стане 6% Для грантоїдів - це фігня звичайно , їм більше 10000 в місяць ніхто не дасть.. А от для тих в кого оборот 400 000... Додатковий 1% ой як впливає ПС Чим вищий оборот- тим більша частка витрат, а так як податок з обороту, то подекуди заміна з 5% до 6% , перетворюється на сплату з 30% до 36%.....
Командир 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ Олег Побережнюк, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, вийшов з-під варти після внесення застави в розмірі 908 тис грн. https://uraua.info/2024/12/komandyr-211 ... ch-gryven/ Цікаво , а чі є фінмониторинг при внесенні застави , звідки гроші ?
budivelnik написав:, їм більше 10000 в місяць ніхто не дасть.
Ви дуже переоцінюєте можливості грантоїдства. Стандартний грант це ~500$ в місяць, а 20 грнантів одночасно ніхто не потягне. Серед моїх знайомих максимум - 6, а зазвичай мова йде про 2-4 гранти одночасно.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 20 гру, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:, їм більше 10000 в місяць ніхто не дасть.
Ви дуже переоцінюєте можливості грантоїдства. Стандартний грант це ~500$ в місяць, а 20 грнантів одночасно ніхто не потягне. Серед моїх знайомих максимум - 6, а зазвичай мова йде про 2-4 гранти одночасно.
Нічого я не переоцінюю.. Ви зайвий нулик побачили.. ПС Хороше підтвердження вже потертого посту від мене , про вплив наших уявлень на розгляд реального світу...