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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 114011140211403114041140511406>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:59

  Letusrock написав:
Тому в нас негативна селекція командирів, адже командири, які адекватно доносять інформацію нагору і реагують на неадекватні накази запереченням, неугодні. Натомість просувають командирів, які беруть під козирок і виконують найбезглуздіші накази. Я придумав для себе таку філософську концепцію — круговорот довбо*бизму в природі», — не приховує свого обурення боєць 59 бригади.


так это не только в армии. в госах на цивилке такая же хрень.
руководство не любит тех кто возражает.
продвигается по лестнице тот кто браво "козыряет" а потом усравшись умеет придумать причины почему не вышло. но главное придумать причины что бы не бил виноват ни тот кто давал приказ ни тот кто "козырял"
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:59

Бо я знаю багато прикладів, коли при закритті ФОПів намагались застосувати норми закону 2013 року на дії ФОПа в 2009 році, коли норма закону 2013 не могла діяти

Тоді не було ніяких рєестрів і Гетьманцева не було
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:13

  Wirująświatła написав: Потом появится робин гуд который обещает наказать злое ТЦК, виновных из 211й, простить сзчшников... и займёт его место.

Арестович це вже давно обіцяє. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:14

  jump написав:Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.


насколько я помню сейчас не выдают документы на недвижимость а только бумажка-витяг которая сама по себе не является юридическим документом без доступа к реестру.
т.е. я правильно понимаю что если в реестре у кого то пропадет запись и не будет дедовского документа дореестровой эпохи то это конкретный головняк?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:19

  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:А чому ФОПи задумались за 10 діб закриватись ?

Бо багатьох чекає сюрприз від Гетьманцева: обов'язкова сплата ЄСВ і нові податки (особливо для першої групи +800 грн критично, для 2 і 3 дрібниці).


Бывший бизнесмен ,работавший напрямую с рф и после начала войны в 2014 и до 24.02.2022. а ныне "патриот" України , впенс с корочкой УБД ,
первый критик ухилянтів на ветке и постановщик диагнозов,
не розуміє шо для когось це суттеві гроші якщо нема прибутку.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:23

русскому миру сегодня объявлена война, – путін.

.
Шольц збирається їхати до путіна з мирною місією, – Der Spiegel.

Видання пише, що таким чином він хоче збільшити власний рейтинг напередодні дострокових парламентських виборів 23 лютого.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:для когось це суттеві гроші якщо нема прибутку.
Давайте котлети окремо - мухи окремо
1 Середня зарплата по Україні - 20 000 грн
2 Вакансій по 12000 грн - море
3 Якщо людина має проблеми працюючи ФОПОМ настільки великі що не може оплатити 3800грн/місяць - то навіщо вона мучить себе і податкову?
Хай заморожує ФОП і подає нульові декларації а сама йде на роботу щоб отримати 12000-20000 грн/місяць
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:26

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:Цікаво , а чі є фінмониторинг при внесенні застави , звідки гроші ?
Третій рік війни , командир бригади - та в нього річна зарплата вища....

Про зарплату тих хто в окопі з лопатою на 0 усі в курсі ,
цікаво яка вона у офіцерської ланки , комбриг- вінже не в зоні бойових дій сидить у бліндажі 5 км. від 0 ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:26

  Vadim_ написав:
  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:А чому ФОПи задумались за 10 діб закриватись ?

Бо багатьох чекає сюрприз від Гетьманцева: обов'язкова сплата ЄСВ і нові податки (особливо для першої групи +800 грн критично, для 2 і 3 дрібниці).


Бывший бизнесмен ,работавший напрямую с рф и после начала войны в 2014 и до 24.02.2022

А ты где был с 2014 года по 24.02.2022 ? )
Топил за рыгов
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:31

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.

Я тобі скажу, що ФОП закрити завжди був гемморой

То до чого тут реєстри ?
Так, аби ляпнути

Може до того що запис про припинення діяльності ФОП вносить реєстратор, або зараз по модному через ДІЯтище і гордість "перебільшеного значення кібербезпеки" зі зламом того ж порталу раніше в анамнезі, але все ж таки через внесення в реєстр.
Без цього першого кроку, все інше неможливо навіть в принципі.
Так і другий крок в податковій без реєстрів також неможливо пройти.

Вчіть матчасть. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 20 гру, 2024 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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