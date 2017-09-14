|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:59
Letusrock написав:
Тому в нас негативна селекція командирів, адже командири, які адекватно доносять інформацію нагору і реагують на неадекватні накази запереченням, неугодні. Натомість просувають командирів, які беруть під козирок і виконують найбезглуздіші накази. Я придумав для себе таку філософську концепцію — круговорот довбо*бизму в природі», — не приховує свого обурення боєць 59 бригади.
так это не только в армии. в госах на цивилке такая же хрень.
руководство не любит тех кто возражает.
продвигается по лестнице тот кто браво "козыряет" а потом усравшись умеет придумать причины почему не вышло. но главное придумать причины что бы не бил виноват ни тот кто давал приказ ни тот кто "козырял"
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 749
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:59
Бо я знаю багато прикладів, коли при закритті ФОПів намагались застосувати норми закону 2013 року на дії ФОПа в 2009 році, коли норма закону 2013 не могла діяти
Тоді не було ніяких рєестрів і Гетьманцева не було
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10813
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:13
Wirująświatła написав:
Потом появится робин гуд который обещает наказать злое ТЦК, виновных из 211й, простить сзчшников... и займёт его место.
Арестович це вже давно обіцяє.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5394
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:14
jump написав:Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
насколько я помню сейчас не выдают документы на недвижимость а только бумажка-витяг которая сама по себе не является юридическим документом без доступа к реестру.
т.е. я правильно понимаю что если в реестре у кого то пропадет запись и не будет дедовского документа дореестровой эпохи то это конкретный головняк?
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 749
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:19
Дюрі-бачі написав: холява написав:
А чому ФОПи задумались за 10 діб закриватись ?
Бо багатьох чекає сюрприз від Гетьманцева: обов'язкова сплата ЄСВ і нові податки (особливо для першої групи +800 грн критично, для 2 і 3 дрібниці).
Бывший бизнесмен ,работавший напрямую с рф и после начала войны в 2014 и до 24.02.2022. а ныне "патриот" України , впенс с корочкой УБД ,
первый критик ухилянтів на ветке и постановщик диагнозов,
не розуміє шо для когось це суттеві
гроші якщо нема прибутку.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3404
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:23
русскому миру сегодня объявлена война, – путін.
.
Шольц збирається їхати до путіна з мирною місією, – Der Spiegel.
Видання пише, що таким чином він хоче збільшити власний рейтинг напередодні дострокових парламентських виборів 23 лютого.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4990
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:24
Vadim_ написав:
для когось це суттеві гроші якщо нема прибутку.
Давайте котлети окремо - мухи окремо
1 Середня зарплата по Україні - 20 000 грн
2 Вакансій по 12000 грн - море
3 Якщо людина має проблеми працюючи ФОПОМ настільки великі що не може оплатити 3800грн/місяць - то навіщо вона мучить себе і податкову?
Хай заморожує ФОП і подає нульові декларації а сама йде на роботу щоб отримати 12000-20000 грн/місяць
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28411
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:26
budivelnik написав: Vadim_ написав:
Цікаво , а чі є фінмониторинг при внесенні застави , звідки гроші ?
Третій рік війни , командир бригади - та в нього річна зарплата
вища....
Про зарплату тих хто в окопі з лопатою на 0 усі в курсі ,
цікаво яка вона у офіцерської ланки , комбриг- вінже не в зоні бойових дій сидить у бліндажі 5 км. від 0 ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3404
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:26
Vadim_ написав: Дюрі-бачі написав: холява написав:
А чому ФОПи задумались за 10 діб закриватись ?
Бо багатьох чекає сюрприз від Гетьманцева: обов'язкова сплата ЄСВ і нові податки (особливо для першої групи +800 грн критично, для 2 і 3 дрібниці).
Бывший бизнесмен ,работавший напрямую с рф и после начала войны в 2014 и до 24.02.2022
А ты где был с 2014 года по 24.02.2022 ? )
Топил за рыгов
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10813
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:31
pesikot написав: Дюрі-бачі написав:
Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.
Я тобі скажу, що ФОП закрити завжди був гемморой
То до чого тут реєстри ?
Так, аби ляпнути
Може до того що запис про припинення діяльності ФОП вносить реєстратор, або зараз по модному через ДІЯтище і гордість "перебільшеного значення кібербезпеки" зі зламом того ж порталу раніше в анамнезі, але все ж таки через внесення в реєстр.
Без цього першого кроку, все інше неможливо навіть в принципі.
Так і другий крок в податковій без реєстрів також неможливо пройти.
Вчіть матчасть.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в П'ят 20 гру, 2024 19:33, всього редагувалось 1 раз.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5394
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25
|78180
|
|
|1493
|249578
|
|
|6076
|888061
|
|