RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1140211403114041140511406>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:31

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:для когось це суттеві гроші якщо нема прибутку.
Давайте котлети окремо - мухи окремо
1 Середня зарплата по Україні - 20 000 грн
2 Вакансій по 12000 грн - море
3 Якщо людина має проблеми працюючи ФОПОМ настільки великі що не може оплатити 3800грн/місяць - то навіщо вона мучить себе і податкову?
Хай заморожує ФОП і подає нульові декларації а сама йде на роботу щоб отримати 12000-20000 грн/місяць

Ви уважно читаєте? , закрити не можна
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3404
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:33

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:Цікаво , а чі є фінмониторинг при внесенні застави , звідки гроші ?
Третій рік війни , командир бригади - та в нього річна зарплата вища....
Про зарплату тих хто в окопі з лопатою на 0 усі в курсі ,
цікаво яка вона у офіцерської ланки , комбриг- вінже не в зоні бойових дій сидить у бліндажі 5 км. від 0 ?
Я не знаю і не хочу навіть цікавитись
Але переконаний
Зарплата Командира Бригади є ВИЩОЮ від середнього по Бригаді
гляньте сюди
https://social.mil.gov.ua/groshove-zabezpechennya/rozrakhunok-hroshovoho-zabezpechennia-viiskovosluzhbovtsia-calculiator.html
Я поклацав те що приблизно уявляв - вийшло 80000 грн/місяць
воєнпенс напевно зможе поклацати правильніше.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28411
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:35

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:для когось це суттеві гроші якщо нема прибутку.
Давайте котлети окремо - мухи окремо
1 Середня зарплата по Україні - 20 000 грн
2 Вакансій по 12000 грн - море
3 Якщо людина має проблеми працюючи ФОПОМ настільки великі що не може оплатити 3800грн/місяць - то навіщо вона мучить себе і податкову?
Хай заморожує ФОП і подає нульові декларації а сама йде на роботу щоб отримати 12000-20000 грн/місяць
Ви уважно читаєте? , закрити не можна
А ви?
Де написано - закрити?
Написано - заморозити
А заморозити це просто нічого не роблячи раз в квартал подати звітність з нулями у необхідних графах.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28411
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:36

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:для когось це суттеві гроші якщо нема прибутку.
Давайте котлети окремо - мухи окремо
1 Середня зарплата по Україні - 20 000 грн
2 Вакансій по 12000 грн - море
3 Якщо людина має проблеми працюючи ФОПОМ настільки великі що не може оплатити 3800грн/місяць - то навіщо вона мучить себе і податкову?
Хай заморожує ФОП і подає нульові декларації а сама йде на роботу щоб отримати 12000-20000 грн/місяць

Дивний у Вас підхід.
"Заморозка" ФОПа з нового року, не означає заморозку оплати ЕСВ. Це ж Вам і кажуть, просто нульові декларації подавати, не означає що за цей "сплячий" ФОП не треба платити з нового року.
Тому до кінця кварталу і хотіли позакриватись (хоча податкова наразі вимагає документальних перевірок з 2017 року, а не з 2021, і це не так просто), тепер не вийде. :mrgreen:

Единий спосіб не платити ЕСВ за ФОП, який не працює, з нового року - це закриття.
Хоча може другий спосіб це мобілізація, але ці тонкощі з "подарунком з відміною" ЕСВ для такого ФОПа не впевнений, може Успіх розкаже. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 20 гру, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5394
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:39

  pesikot написав:
А ты где был с 2014 года по 24.02.2022 ? )
Топил за рыгов

В Україні , жив , працював і платив податки , у виборах презедентів приймав участь тільки один раз - Ющенко, на фоні майдану , але він і його команда просрали довіру громадян, наїбавши ...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3404
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:42

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.

Я тобі скажу, що ФОП закрити завжди був гемморой

То до чого тут реєстри ?
Так, аби ляпнути

Може до того що запис про припинення діяльності ФОП вносить реєстратор, або зараз по модному через ДІЯтище і гордість "перебільшеного значення кібербезпеки" зі зламом того ж порталу раніше в анамнезі, але все ж таки через внесення в реєстр.
Без цього першого кроку, все інше неможливо навіть в принципі.
Так і другий крок в податковій без реєстрів також неможливо пройти.

Вчіть матчасть. :mrgreen:

Тільки до чого тут Гетьманцев ?

Якщо ти довірився зеленим шулерам
Які казали про "перебільшеного значення кібербезпеки"
Я про це писав, коли це ще не було мейнстрімом

То що ти очікував ?

"Вчіть матчасть. :mrgreen:" (с) твій
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10813
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нормальна влада б приймала паперові заяви про закриття ФОП / перехід на загальну систему і хто подав їх до 31.12 - обробила б після відновлення і не нараховувала податки.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4391
З нами з: 29.07.22
Подякував: 754 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:"Заморозка" ФОПа з нового року, не означає заморозку оплати ЕСВ.
З моєї точки зору
ЄСВ - це платіж самому собі на майбутнє яке дає стаж і право на пенсію..
При чому головне-стаж.
Як не як а 35 років щоб заробити - треба трошки чуб нагріти.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28411
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:47

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
А ты где был с 2014 года по 24.02.2022 ? )
Топил за рыгов

В Україні , жив , працював і платив податки , у виборах презедентів приймав участь тільки один раз - Ющенко, на фоні майдану , але він і його команда просрали довіру громадян, наїбавши ...

Ты топил за рыгов в это время
"Не нужно стыдливо натягивать юбочку на коленки при приёме у венеролога" ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10813
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:48

  pesikot написав:Тільки до чого тут Гетьманцев ?

Якщо ти довірився зеленим шулерам
Які казали про "перебільшеного значення кібербезпеки"
Я про це писав, коли це ще не було мейнстрімом

То що ти очікував ?

"Вчіть матчасть. :mrgreen:" (с) твій

Гетьманцев це скотиняка, за замовчуванням.
При тому що Його закон, і повальна цифровізація зелені зараз поставили раком десятки тисяч ФОПів які планували закритися до нового року, щоб не гратися у його покращення життя...

Його "покращення" роблять Україні тільки гірше, таке враження що більше ніж він для допомоги кацапам, мало хто робить на системному рівні, таке враження що він постійнодіючий завербований агент ФСБ. :mrgreen:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5394
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1140211403114041140511406>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Vadim_, wild.tomcat і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 78180
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 249578
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 888061
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6003)
20.12.2024 18:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.