Vadim_ написав:для когось це суттеві гроші якщо нема прибутку.
Давайте котлети окремо - мухи окремо 1 Середня зарплата по Україні - 20 000 грн 2 Вакансій по 12000 грн - море 3 Якщо людина має проблеми працюючи ФОПОМ настільки великі що не може оплатити 3800грн/місяць - то навіщо вона мучить себе і податкову? Хай заморожує ФОП і подає нульові декларації а сама йде на роботу щоб отримати 12000-20000 грн/місяць
Vadim_ написав:для когось це суттеві гроші якщо нема прибутку.
Давайте котлети окремо - мухи окремо 1 Середня зарплата по Україні - 20 000 грн 2 Вакансій по 12000 грн - море 3 Якщо людина має проблеми працюючи ФОПОМ настільки великі що не може оплатити 3800грн/місяць - то навіщо вона мучить себе і податкову? Хай заморожує ФОП і подає нульові декларації а сама йде на роботу щоб отримати 12000-20000 грн/місяць
Ви уважно читаєте? , закрити не можна
А ви? Де написано - закрити? Написано - заморозити А заморозити це просто нічого не роблячи раз в квартал подати звітність з нулями у необхідних графах.
Vadim_ написав:для когось це суттеві гроші якщо нема прибутку.
Давайте котлети окремо - мухи окремо 1 Середня зарплата по Україні - 20 000 грн 2 Вакансій по 12000 грн - море 3 Якщо людина має проблеми працюючи ФОПОМ настільки великі що не може оплатити 3800грн/місяць - то навіщо вона мучить себе і податкову? Хай заморожує ФОП і подає нульові декларації а сама йде на роботу щоб отримати 12000-20000 грн/місяць
Дивний у Вас підхід. "Заморозка" ФОПа з нового року, не означає заморозку оплати ЕСВ. Це ж Вам і кажуть, просто нульові декларації подавати, не означає що за цей "сплячий" ФОП не треба платити з нового року. Тому до кінця кварталу і хотіли позакриватись (хоча податкова наразі вимагає документальних перевірок з 2017 року, а не з 2021, і це не так просто), тепер не вийде.
Единий спосіб не платити ЕСВ за ФОП, який не працює, з нового року - це закриття. Хоча може другий спосіб це мобілізація, але ці тонкощі з "подарунком з відміною" ЕСВ для такого ФОПа не впевнений, може Успіх розкаже.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 20 гру, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.
Я тобі скажу, що ФОП закрити завжди був гемморой
То до чого тут реєстри ? Так, аби ляпнути
Може до того що запис про припинення діяльності ФОП вносить реєстратор, або зараз по модному через ДІЯтище і гордість "перебільшеного значення кібербезпеки" зі зламом того ж порталу раніше в анамнезі, але все ж таки через внесення в реєстр. Без цього першого кроку, все інше неможливо навіть в принципі. Так і другий крок в податковій без реєстрів також неможливо пройти.
Вчіть матчасть.
Тільки до чого тут Гетьманцев ?
Якщо ти довірився зеленим шулерам Які казали про "перебільшеного значення кібербезпеки" Я про це писав, коли це ще не було мейнстрімом
Якщо ти довірився зеленим шулерам Які казали про "перебільшеного значення кібербезпеки" Я про це писав, коли це ще не було мейнстрімом
То що ти очікував ?
"Вчіть матчасть. " (с) твій
Гетьманцев це скотиняка, за замовчуванням. При тому що Його закон, і повальна цифровізація зелені зараз поставили раком десятки тисяч ФОПів які планували закритися до нового року, щоб не гратися у його покращення життя...
Його "покращення" роблять Україні тільки гірше, таке враження що більше ніж він для допомоги кацапам, мало хто робить на системному рівні, таке враження що він постійнодіючий завербований агент ФСБ.