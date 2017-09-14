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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11403114041140511406>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:ЄСВ - це платіж самому собі на майбутнє яке дає стаж і право на пенсію..

Так там уже придумали еБали, які будуть застосовувати вже з липня 2025...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:48

  Дюрі-бачі написав:Нормальна влада б приймала паперові заяви про закриття ФОП / перехід на загальну систему і хто подав їх до 31.12 - обробила б після відновлення і не нараховувала податки.

Не закапывай себя ... Палишься сильно
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:49

  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:"Заморозка" ФОПа з нового року, не означає заморозку оплати ЕСВ.
З моєї точки зору
ЄСВ - це платіж самому собі на майбутнє яке дає стаж і право на пенсію..
При чому головне-стаж.
Як не як а 35 років щоб заробити - треба трошки чуб нагріти.

а можна "самому собі" купувати які "пенсійні ОВДП", які індексують хоча до рівня інфляції
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:50

  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:"Заморозка" ФОПа з нового року, не означає заморозку оплати ЕСВ.
З моєї точки зору
ЄСВ - це платіж самому собі на майбутнє яке дає стаж і право на пенсію..
При чому головне-стаж.
Як не як а 35 років щоб заробити - треба трошки чуб нагріти.

Може люди самі будуть вибирати шо і як їм робити зі своїми грошима а не теорії ?,
може через рік скасують усім людям пенсії, крім держслужбовців
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:51

  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:"Заморозка" ФОПа з нового року, не означає заморозку оплати ЕСВ.
З моєї точки зору
ЄСВ - це платіж самому собі на майбутнє яке дає стаж і право на пенсію..
При чому головне-стаж.
Як не як а 35 років щоб заробити - треба трошки чуб нагріти.

Ви дійсно вірите що пенсія при таких умовах у країні з демографією у нас взагалі буде?
Якщо витягнемо хоча б грузинський варіант, з пенсією, яку дають НЕ всім і навіть тим хто все життя працював, але з точки зору держави "забезпечений", то буде добре. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 20 гру, 2024 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:52

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Тільки до чого тут Гетьманцев ?

Якщо ти довірився зеленим шулерам
Які казали про "перебільшеного значення кібербезпеки"
Я про це писав, коли це ще не було мейнстрімом

То що ти очікував ?

"Вчіть матчасть. :mrgreen:" (с) твій

Гетьманцев це скотиняка, за замовчуванням.
При тому що Його закон, і повальна цифровізація зелені зараз поставили раком десятки тисяч ФОПів які планували закритися до нового року, щоб не гратися у його покращення життя...

Його "покращення" роблять Україні тільки гірше, таке враження що більше ніж він для допомоги кацапам, мало хто робить на системному рівні, таке враження що він постійнодіючий завербований агент ФСБ. :mrgreen:

Тобто, винна жертва ...

А не той хто зламав чи згвалтував
Так ? чи ні ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:53

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:"Заморозка" ФОПа з нового року, не означає заморозку оплати ЕСВ.
З моєї точки зору
ЄСВ - це платіж самому собі на майбутнє яке дає стаж і право на пенсію..
При чому головне-стаж.
Як не як а 35 років щоб заробити - треба трошки чуб нагріти.

Може люди самі будуть вибирати шо і як їм робити зі своїми грошима а не теорії ?,
може через рік скасують усім людям пенсії, крім держслужбовців

Настоянка на пральному порошці не пішла на користь ))
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:54

  pesikot написав:А не той хто зламав чи згвалтував
Так ? чи ні ? )

Хто зробив так щоб змогли стати жертвою?
Чи може ті хто "проходив" кібербезпековий аудит, і відповідає за захист, також котики тому що у них лапки.
Вам ВЖЕ вище ДАЛИ ВІДПОВІДЬ, про бумажну форму та відтермінування, але ж його наразі немає.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_Mykola_ написав:...
Единий спосіб не платити ЕСВ за ФОП, який не працює, з нового року - це закриття.
Хоча може другий спосіб це мобілізація, ...
3й варіант - офіційно працевлаштуватися і тоді за тебе ЄСВ буде сплачувати роботодавець
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:58

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:ЄСВ - це платіж самому собі на майбутнє яке дає стаж і право на пенсію..

Так там уже придумали еБали, які будуть застосовувати вже з липня 2025...

еБалі це скидуватися будемо ще і на на Балі для чиновників? :lol:
_Mykola_
 
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