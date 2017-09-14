|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 20 гру, 2024 19:59
GALeon написав:
_Mykola_ написав:...
Единий спосіб не платити ЕСВ за ФОП, який не працює, з нового року - це закриття.
Хоча може другий спосіб це мобілізація, ...
3й варіант - офіційно працевлаштуватися і тоді за тебе ЄСВ буде сплачувати роботодавець
З цього третього варіанту може ж швидко наступити перекваліфікація у другий.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5397
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:02
pesikot написав: _Mykola_ написав: pesikot написав:
А не той хто зламав чи згвалтував
Так ? чи ні ? )
Хто зробив так щоб змогли стати жертвою?
Чи може ті хто "проходив" кібербезпековий аудит, і відповідає за захист, також котики тому що у них лапки.
Вам ВЖЕ вище ДАЛИ ВІДПОВІДЬ, про бумажну форму та відтермінування, але ж його наразі немає.
Питання було просте
Хто винен, хто зламав ? хто згвалтував ?
Судя по капсу, ти нервуєшь
Відповідь дай
Обоє той хто ламав і той хто робив такий захист який зламали.
Такі загальнодержавні реєстри це у будь-якій країні найбільш захищені реєстри, але у нас свій шлях...
ЗІ. Якийсь постійний комплекс згвалтування, не пробував до психологів?
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5397
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:04
_Mykola_ написав: budivelnik написав: _Mykola_ написав:
"Заморозка" ФОПа з нового року, не означає заморозку оплати ЕСВ.
З моєї точки зору
ЄСВ - це платіж самому собі на майбутнє яке дає стаж і право на пенсію..
При чому головне-стаж.
Як не як а 35 років щоб заробити - треба трошки чуб нагріти.
Ви дійсно вірите що пенсія при таких умовах у країні з демографією у нас взагалі буде?
Якщо витягнемо хоча б грузинський варіант, з пенсією, яку дають НЕ всім і навіть тим хто все життя працював, але з точки зору держави "забезпечений", то буде добре.
Не знаю що там в Грузії , але
1 Не бачу жодних дій з сторони Держави - щоб ВІДМІНИТИ пенсії...
2 Якби хотіли відмінити пенсії то зробили б кілька кроків
а - відмінили сплату пенсійного для народжених наприклад після 2006 року , з обовязковими сплатами цієї категорії на власні пенсійні рахунки. втрати невеликі ( кожного року кількість ПЛАТНИКІВ у Пенсійний буде зменшуватись на приблизно 500 000(це ті хто досяг 18 років і не платить , а також тих хто досяг пенсійного віку ) в той самий час коли кількість ОТРИМУВАЧІВ пенсій буде на мій погляд зменшуватись на 400 000 ( кількість померлих пенсіонерів)
б - таким чином навантаження на кожного працюючого буде аналогічним до сьогоднішнього, адже зменшення народжуваності (погіршення демографії) не буде погіршувати стан пенсіонерів.
Народилось в 2006 - 480 000+/-
Померло в 2023 - 690 000 +/-
Ясно що пенсіонери становили більше 70% від померлих
От і виходить - демографія у описаному мною варіанті не буде впливати на пенсійні виплати існуючих пенсіонерів
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 20 гру, 2024 20:08, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28416
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:05
jump написав:
Поки нарід фапає на слово "довбо**б", яке сказав Зе щодо пуйла — рашисти вчинили дуже зухвалу та успішну кібероперацію і хакнули щонайменше три суперважливі державні реєстри через систему Міністерства юстиції*Мова про Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Судячи з того, що написала щойно віцепрем'єрка Стефанішина про час відновлення — до 2 тижнів — рашисти не брешуть, що не просто ломанули, а й видалили всі бекапи. Які були в Польщі.
Тобто, мова йде про повноцінне знищення величезної частини віртуальної державної системи країни.
Системна операція дуже великого масштабу, яка завдала гігантського удару нам і нашій безпеці. Буквально кожної людини в країні.
"Роль кібербезпеки сильно перебільшена" (с), еге ж.
Ступінь трешаку — ще більша, ніж рік тому з "Київстар". Бо там — приватна компанія, яка кинула безпрецедентні зусилля на підняття.
Тут — мова про с*аних жижиталізаторів імені Федорова і Ко. І я не знаю, що там, як і коли вони будуть відновлювати, які в них бекапи тощо.
Мова йде, по суті, про те, що на кілька тижнів нормальної системи державного управління не буде. В усякому разі — в цифровому сенсі. Як це вплине на реальне життя? Ну, можете уявити, наскільки багато всього було переведено в цифру.
Я вже мовчу про самі дані, які отримав ворог.
Ще раз — ЄДРПОУ, паспорти, підприємства, майно на все і вся, шлюби, смерті, розлучення, бронювання, військові підприємства з чітким переліком співробітників й адресами. Це те, що перше в голову приходить.
Я вже мовчу, що до рук рашистам потрапила вся інфа про будь-якого громадянина, включаючи й співробітників спецслужб, військових, волонтерів...
Це якщо не катастрофа, то досить близьке до цього слово.
Загальні наслідки поки що навіть складно прорахувати. Але вони вимірюються вже не в грошах навіть. А в людських життях.
Читайте також: Навіщо нам підкидають "зацифровану" корупцію
Цікаво — чи понесе за це хтось хоча б формальну відповідальність?
Може, наприклад, керівник Держспецзв'язку від Єрмака, щойно призначений в піку Федорову — щоб віджати десятки мільярдів на дрони, які розподіляє це відомство, замість займатися кібербезпекою того-таки Мін'юсту?
Чи, може, сам Федоров зі своїми жижиталізаторами, діями і Ко?
Ладно, що це я дурню пишу всяку.
Давайте далі пофапаємо на "довб*й*ба". Нащо такі складнощі?
Реєстри, дані, голова пухне.
Гортайте далі чо.
P.S. А, до речі, думаю, саме час подумати про електронне голосування. В Дії. Якраз саме воно. Всі кладовища за Бойка з Арестовичем проголосують.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Джерело
Про автора. Богдан Буткевич, журналіст
ну послухайте, ви ж там ніби якийсь "біляойтішник" чи як. навіть якщо припустити, шо поклали якісь робочі системи (ми цього напевно не знаємо), то як можна видалити бекапи, які знаходяться на якихось носіях, які для хакера недоступні (виконані на носіях, які зберігаються десь на "поличці" (умовно)? так, будуть проблеми для зроблених змін між крайнім бекапом і самим факапом, з цим прийдеться щось робити, але це ж далеко не все.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:09
budivelnik написав:
1 Не бачу жодних дій з сторони Держави - щоб ВІДМІНИТИ пенсії...
2 Якби хотіли відмінити пенсії то зробили б кілька кроків
а - відмінили сплату пенсійного для народжених наприклад після 2006 року , з обовязковими сплатами цієї категорії на власні пенсійні рахунки. втрати невеликі ( кожного року кількість ПЛАТНИКІВ у Пенсійний буде зменшуватись на приблизно 500 000(це ті хто досяг 18 років і не платить , а також тих хто досяг пенсійного віку ) в той самий час коли кількість ОТРИМУВАЧІВ пенсій буде на мій погляд зменшуватись на 400 000 ( кількість померлих пенсіонерів)
б - таким чином навантаження на кожного працюючого буде аналогічним до сьогоднішнього, адже зменшення народжуваності (погіршення демографії) не буде погіршувати стан пенсіонерів.
Ви занадто добре думаєте про наших можновладців.
Вас введення податків, фактично всупереч податковому кодексу, ба навіть заднім числом ніяк не наводить на думку, що запросто може бути варіант, ррраааз і в п'ятницю пізно ввечері в 23:59 перед святами, зміни до закону, або постанову, і в суботу вже нічого нема.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5397
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:10
_Mykola_ написав: pesikot написав:
Питання було просте
Хто винен, хто зламав ? хто згвалтував ?
Судя по капсу, ти нервуєшь
Відповідь дай
Обоє той хто ламав і той хто робив такий захист який зламали.
Такі загальнодержавні реєстри це у будь-якій країні найбільш захищені реєстри, але у нас свій шлях...
ЗІ. Якийсь постійний комплекс згвалтування, не пробував до психологів?
Це тобі потрібно до психологів
Тебе згвалтували, а ти звинювачуєшь поліцію )))
Зламали росіяни, про яких ти ні слова, мовчок, тиша, ані пар із вуст
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10816
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:13
wild.tomcat написав:
ну послухайте, ви ж там ніби якийсь "біляойтішник" чи як. навіть якщо припустити, шо поклали якісь робочі системи (ми цього напевно не знаємо), то як можна видалити бекапи, які знаходяться на якихось носіях, які для хакера недоступні (виконані на носіях, які зберігаються десь на "поличці" (умовно)? так, будуть проблеми для зроблених змін між крайнім бекапом і самим факапом, з цим прийдеться щось робити, але це ж далеко не все.
Ви дійсно вважаєте що сучасні бекапи постійно роблять на фізичних носіях які після того як зроблені, виймаються з сервера, і лежать десь на поличці?
Адміністративні доступи у хмарні, або ні бекапи ломанули, і витерли, і тут дійсно, якщо немає десь чогось старого "на поличці" то біда-бідося.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5397
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:15
_Mykola_ написав: budivelnik написав:
1 Не бачу жодних дій з сторони Держави - щоб ВІДМІНИТИ пенсії...
2 Якби хотіли відмінити пенсії то зробили б кілька кроків
а - відмінили сплату пенсійного для народжених наприклад після 2006 року , з обовязковими сплатами цієї категорії на власні пенсійні рахунки. втрати невеликі ( кожного року кількість ПЛАТНИКІВ у Пенсійний буде зменшуватись на приблизно 500 000(це ті хто досяг 18 років і не платить , а також тих хто досяг пенсійного віку ) в той самий час коли кількість ОТРИМУВАЧІВ пенсій буде на мій погляд зменшуватись на 400 000 ( кількість померлих пенсіонерів)
б - таким чином навантаження на кожного працюючого буде аналогічним до сьогоднішнього, адже зменшення народжуваності (погіршення демографії) не буде погіршувати стан пенсіонерів.
Ви занадто добре думаєте про наших можновладців.
Вас введення податків, фактично всупереч податковому кодексу, ба навіть заднім числом ніяк не наводить на думку, що запросто може бути варіант, ррраааз і в п'ятницю пізно ввечері в 23:59 перед святами, зміни до закону, або постанову, і в суботу вже нічого нема.
Можновладці це ті хто не зміг себе реалізувати в Бізнесі а тому пішов в чиновники....
А раз так - то внести вони можуть все що хочуть... а от добитись виконання внесеного -не в стані.
І саме тому не в стані що їх інтелект програє нашому.
Так , когось окремо вони загнуть( і для цього когось це трагедія) , але без ДИКТАТУРИ ЛЮМПЕНІВ - чиновники навіть зломати по людськи нічого не зможуть, вони ж залежні від того що ми платимо.
А тому
я можу закритись на пару років і не померти з голоду
а чиновник? виживе ? він же живе від зарплати до зарплати( а тих мажорів хто так не живуть не більше ніж пару процентів...
От і вийде
5% населення бізнесмени - живуть
0,5% населення-мажори/чиновники - живуть
9,5% населення -простих чиновників шукають спосіб зкрутити вязи гетьманцеву бо їсти нічого.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28416
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:17
pesikot написав:
Зламали росіяни, про яких ти ні слова, мовчок, тиша, ані пар із вуст
Ще раз, за розробку і кіберзахист відповідає держава.
Вина держави у тому що цей кіберзахист поганий.
Такого рівня реєстри це серце, і не захистити його це ідиотизм.
Особливо зав'язуючи на цифру все і вся у державі і вихваляючись цифровою державою.
Чи Ви вважаєте що якщо такий злам зробили б з Європи чи США, то це була б не така ж срака з захистом?
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5397
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:18
Ви якось нетрадиційно цитуете і вас потім не можливо коректно цитувати ,
комбриг 24/7/365 знахотиться у зоні бойових дій чі десь подальше. які границі у ЗОНИ??
за таку зарплатню не на 0 повинна бути і справедлива відповідальність згідно законів і покарання
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 20 гру, 2024 20:28, всього редагувалось 2 разів.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3411
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25
|78254
|
|
|1493
|249727
|
|
|6076
|888157
|
|