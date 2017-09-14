Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:27

Vadim_ написав: комбриг 24/7/365 знахотиться у зоні бойових дій чі десь подальше? комбриг 24/7/365 знахотиться у зоні бойових дій чі десь подальше?

1 Жоден військовий не знаходиться на нулі 100% часу роками2 Для кожної посадової особи в ЗСУ є Статутні вимоги по перевірці виконання поставлених завдань підлеглими... Тому хочете Ви чи ні а думаю що тиждень в місяці комбриг собі пише бойові3 Комбриг це вже звання вище майора, посада вище директора колгоспу і з вислугою років в 10, тільки цих три фактори роблять його зарплату вищою 50000 грн/місяцьТому зібрати з зарплати 908000 грн він міг легко.... Особливо якщо врахувати що його вдягають і харчують.... І потреби купувати цивільне вбрання в нього як би немає.ПСя не оправдую нікого з корупціонерів чи злочинців...Але сума в 1 млн для полковника не є обовязково хабарами, правда для полковника мирного часу на пенсії під час війни - це захмарні цифри які він не збере до смерті, навіть якщо буде мучитись ще 100 років