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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:25
pesikot написав:
Тебе згвалтували, а ти звинювачуєшь поліцію )))
Зламали росіяни,
про яких ти ні слова, мовчок, тиша, ані пар із вуст
Тебе на попе написали?
А може наші, неподумав?
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:26
_Mykola_ написав: wild.tomcat написав:
ну послухайте, ви ж там ніби якийсь "біляойтішник" чи як. навіть якщо припустити, шо поклали якісь робочі системи (ми цього напевно не знаємо), то як можна видалити бекапи, які знаходяться на якихось носіях, які для хакера недоступні (виконані на носіях, які зберігаються десь на "поличці" (умовно)? так, будуть проблеми для зроблених змін між крайнім бекапом і самим факапом, з цим прийдеться щось робити, але це ж далеко не все.
Ви дійсно вважаєте що сучасні бекапи постійно роблять на фізичних носіях які після того як зроблені, виймаються з сервера, і лежать десь на поличці?
Адміністративні доступи у хмарні, або ні бекапи ломанули, і витерли, і тут дійсно, якщо немає десь чогось старого "на поличці" то біда-бідося.
є різні
рішення, обов'язкову наявність яких, між іншим, вимагає відповідний стандарт для сертифікації продуктів типу дій та інших реєстрів. ви можливо дивуватиметеся, але досі, наприклад, виробляють ленточні бібліотеки, поцікавтеся, ті ж hp чи lenovo(перекуплений напрям в ibm).
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в П'ят 20 гру, 2024 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:27
Vadim_ написав:
комбриг 24/7/365 знахотиться у зоні бойових дій чі десь подальше?
1 Жоден військовий не знаходиться на нулі 100% часу роками
2 Для кожної посадової особи в ЗСУ є Статутні вимоги по перевірці виконання поставлених завдань підлеглими... Тому хочете Ви чи ні а думаю що тиждень в місяці комбриг собі пише бойові
3 Комбриг це вже звання вище майора, посада вище директора колгоспу і з вислугою років в 10, тільки цих три фактори роблять його зарплату вищою 50000 грн/місяць
Тому зібрати з зарплати 908000 грн він міг легко.... Особливо якщо врахувати що його вдягають і харчують.... І потреби купувати цивільне вбрання в нього як би немає.
ПС
я не оправдую нікого з корупціонерів чи злочинців...
Але сума в 1 млн для полковника не є обовязково хабарами, правда для полковника мирного часу на пенсії під час війни - це захмарні цифри які він не збере до смерті, навіть якщо буде мучитись ще 100 років
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:30
_Mykola_ написав: pesikot написав:
Зламали росіяни, про яких ти ні слова, мовчок, тиша, ані пар із вуст
Ще раз, за розробку і кіберзахист відповідає держава.
Вина держави у тому що цей кіберзахист поганий.
Такого рівня реєстри це серце, і не захистити його це ідиотизм.
Особливо зав'язуючи на цифру все і вся у державі і вихваляючись цифровою державою.
Чи Ви вважаєте що якщо такий злам зробили б з Європи чи США, то це була б не така ж срака з захистом?
Ну то є так, ну пішла дівчина в короткій спідниці - винувата
Повинна була вдягнути свинцеві труси на болтах та спідницю до пола
Це раз і головне
А де ти був, розумник, коли Фьодоров казав, що
Роль кибербезопасности немного преувеличена
Я про це казав
Після таких заяв потрібно було відмовитись від всяких державних онлайн-послуг
Але полізли туди
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:31
Vadim_ написав: pesikot написав:
Тебе згвалтували, а ти звинювачуєшь поліцію )))
Зламали росіяни,
про яких ти ні слова, мовчок, тиша, ані пар із вуст
Тебе на попе написали?
А може наші, неподумав?
Твої - це знов росіяни ?
Вони для тебе "наші"
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:35
_Mykola_ написав:
Ви дійсно вважаєте що сучасні бекапи постійно роблять на фізичних носіях які після того як зроблені, виймаються з сервера, і лежать десь на поличці?
Адміністративні доступи у хмарні, або ні бекапи ломанули, і витерли, і тут дійсно, якщо немає десь чогось старого "на поличці" то біда-бідося.
Та є багато способів робити бекапи. Головне щоб це було надійно.
Спосіб фізичний носій і на поличку - 100% надійний.
Можна окремий сервер з фізичним відключенням від мережі.
Якраз хмара - це зовсім не надійно. Як мінімум тому що дані знаходяться в іншій країні + сама передача даних ніколи не може бути 100% надійною.
У будь-якому разі, якщо витерли бекапи - то це магафейк і мега бездарність тих людей які за це відповідали.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:37
budivelnik написав:
3 Комбриг це вже звання вище майора, посада вище директора колгоспу
Директор був у совхозі - державне товариство, у колгоспі цивільне- председатель, поправьте якщо я це не вірно помню десь з 1975 року
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 20 гру, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:40
_Mykola_ написав: pesikot написав:
Зламали росіяни, про яких ти ні слова, мовчок, тиша, ані пар із вуст
Ще раз, за розробку і кіберзахист відповідає держава.
Вина держави у тому що цей кіберзахист поганий.
Такого рівня реєстри це серце, і не захистити його це ідиотизм.
Особливо зав'язуючи на цифру все і вся у державі і вихваляючись цифровою державою.
Чи Ви вважаєте що якщо такий злам зробили б з Європи чи США, то це була б не така ж срака з захистом?
давайте все ж якось не висувати поспішних звинувачень. ми ж не знаємо реального стану речей. захист міг бути і цілком адекватним і дієвим. але ви зважте на те, який ресурс задіяли з іншого боку, що там аж ніяк не випускників пту позбирали для цього і скільки часу їм для цього знадобилося. а також те, що яким би не був захист, завжди є людський фактор - підкуп, шантаж, ідейні, просто довбні, хз ще як там. і до речі, можливість швидко "встати на ноги" після такого факапу - теж складова захисту.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:47
pesikot Москалі звісно винуваті, що взламали, розбомбили, обстріляли. Але на них ми вплинути не можемо. От наші замість того, щоб шукати альтернативу: приймати паперові заяви / імейли і т.д. і рішення приймати на користь людей роблять все на користь держави...
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:50
wild.tomcat написав:
давайте все ж якось не висувати поспішних звинувачень. ми ж не знаємо реального стану речей. захист міг бути і цілком адекватним і дієвим. але ви зважте на те, який ресурс задіяли з іншого боку, що там аж ніяк не випускників пту позбирали для цього і скільки часу їм для цього знадобилося. а також те, що яким би не був захист, завжди є людський фактор - підкуп, шантаж, ідейні, хз ще як там. і до речі, можливість швидко "встати на ноги" після такого факапу - теж складова захисту.
95% таких взломів - це людський фактор.
Захист без враховування людського фактору - це запобігання всього 5% взломів.
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