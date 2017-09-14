Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:04

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: 1 Не бачу жодних дій з сторони Держави - щоб ВІДМІНИТИ пенсії... 1 Не бачу жодних дій з сторони Держави - щоб ВІДМІНИТИ пенсії... Звісно не відмінять пенсії. Залишать якісь мінімальні 50$, а все решта - еБали, вартість яких буде визначати кабмін.

Вже є приклади, коли ПФ нараховує людям менше пенсії, ніж має бути за законом і доводиться через суд відстоювати свої права. Зокрема, моїй мамі так через суд при нарахуванні пенсію збільшили в 2 з лишнім рази і тепер щороку треба судитись через неправильну індексацію. А переважна більшість українців не судиться і отримує пенсію в рази меншу, ніж мали б мати згідно із законом... А з липня вже нічого відсудити не можна буде. Звісно не відмінять пенсії. Залишать якісь мінімальні 50$, а все решта - еБали, вартість яких буде визначати кабмін.Вже є приклади, коли ПФ нараховує людям менше пенсії, ніж має бути за законом і доводиться через суд відстоювати свої права. Зокрема, моїй мамі так через суд при нарахуванні пенсію збільшили в 2 з лишнім рази і тепер щороку треба судитись через неправильну індексацію. А переважна більшість українців не судиться і отримує пенсію в рази меншу, ніж мали б мати згідно із законом... А з липня вже нічого відсудити не можна буде.

Хлопці і ДівчатаОсновна маса тут присутніх не проти того щоб розбагатітиДля того щоб легальніше і швидше збагачуватись - треба щоб було менше обмежуючих законів і менші суми забирались у вигляді податків.ЄСВ - це якраз той податок відміна якого збагатить платника цього податку в період 18-65 років і збіднить отримувача цього податку в період 65+.... Але ж і платник і отримувач- одне і те саме лице. Тому саме Ви активні і амбіційні повинні Двома руками голосувати за ВІДМІНУ пенсій ДЛЯ себе з паралельної відміною ЄСВ.А раз так тоа - вимагаєте від влади щоб остання відкрила Вам можливість відкладати 1000 грн/місяць у валюті в якомусь з іноземних пенсійних фондів(бо надійних наших поки що немає)б - погоджуєтесь що влада НЕ БУДЕ платити Вам пенсіїв - на всяк випадок погоджуєтесь відкладати 100 грн/місяць в наш Пенсійний фонд, щоб потім мати можливість при нагальній потребі отримати 50 доларів в місяцьА вимагати від когось не беручи на СЕБЕ ЗОБОВЯЗАНЬ - це заняття з ККД=0%