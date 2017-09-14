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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:51
budivelnik написав: Vadim_ написав:
комбриг 24/7/365 знахотиться у зоні бойових дій чі десь подальше?
1 Жоден військовий не знаходиться на нулі 100% часу роками
2 Для кожної посадової особи в ЗСУ є Статутні вимоги по перевірці виконання поставлених завдань підлеглими... Тому хочете Ви чи ні а думаю що тиждень в місяці комбриг собі пише бойові
3 Комбриг це вже звання вище майора, посада вище директора колгоспу і з вислугою років в 10, тільки цих три фактори роблять його зарплату вищою 50000 грн/місяць
Тому зібрати з зарплати 908000 грн він міг легко.... Особливо якщо врахувати що його вдягають і харчують.... І потреби купувати цивільне вбрання в нього як би немає.
ПС
я не оправдую нікого з корупціонерів чи злочинців...
Але сума в 1 млн для полковника не є обовязково хабарами, правда для полковника мирного часу на пенсії під час війни - це захмарні цифри які він не збере до смерті, навіть якщо буде мучитись ще 100 років
тут, напевно, попередньому дописувачу більше варто було б перейматися не тим, що в цього полкана є ці 908 тис, що власне зовсім і не дивно, а чому в даному випадку, в такій справі з такими обставинами фігуранту призначили таку заставу.
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в П'ят 20 гру, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 20:52
budivelnik написав:
1 Не бачу жодних дій з сторони Держави - щоб ВІДМІНИТИ пенсії...
Звісно не відмінять пенсії. Залишать якісь мінімальні 50$, а все решта - еБали, вартість яких буде визначати кабмін.
Вже є приклади, коли ПФ нараховує людям менше пенсії, ніж має бути за законом і доводиться через суд відстоювати свої права. Зокрема, моїй мамі так через суд при нарахуванні пенсію збільшили в 2 з лишнім рази і тепер щороку треба судитись через неправильну індексацію. А переважна більшість українців не судиться і отримує пенсію в рази меншу, ніж мали б мати згідно із законом... А з липня вже нічого відсудити не можна буде.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:00
Дюрі-бачі 100% згідний. пенсії звичайно не відмінять, просто будуть платити 30-50$. Наша держава не настільки бідна, тому зможе платити таку пенсію без проблем.
Та вже зараз пенсія в 75$ - це на рівні жебрацтва. На таку пенсію жити неможливо, можна тільки існувати.
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andrijk777
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:00
wild.tomcat написав:давайте все ж якось
не висувати поспішних звинувачень. ми ж не знаємо реального стану речей. захист міг бути і цілком адекватним і дієвим. але ви зважте на те, який ресурс задіяли з іншого боку, що там аж ніяк не випускників пту позбирали для цього і скільки часу їм для цього знадобилося. а також те, що яким би не був захист, завжди є людський фактор - підкуп, шантаж, ідейні, хз ще як там. і до речі, можливість швидко "встати на ноги" після такого факапу - теж складова захисту.
Але Ви це доведіть до ДПС і ЗЕ депутатів , їм пох і нема закона про наслідки і дії при відключенні ЕЕ
сдал отчёт не в термін- заплати ШТРАФ і не имеет значение причина , та шо и наразі - хакери,
але війна ,
штраф заплати і по=уй , с государства никакой ответственности и спроса
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Vadim_
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:04
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
1 Не бачу жодних дій з сторони Держави - щоб ВІДМІНИТИ пенсії...
Звісно не відмінять пенсії. Залишать якісь мінімальні 50$, а все решта - еБали, вартість яких буде визначати кабмін.
Вже є приклади, коли ПФ нараховує людям менше пенсії, ніж має бути за законом і доводиться через суд відстоювати свої права. Зокрема, моїй мамі так через суд при нарахуванні пенсію збільшили в 2 з лишнім рази і тепер щороку треба судитись через неправильну індексацію. А переважна більшість українців не судиться і отримує пенсію в рази меншу, ніж мали б мати згідно із законом... А з липня вже нічого відсудити не можна буде.
Хлопці і Дівчата
Основна маса тут присутніх не проти того щоб розбагатіти
Для того щоб легальніше і швидше збагачуватись - треба щоб було менше обмежуючих законів і менші суми забирались у вигляді податків.
ЄСВ - це якраз той податок відміна якого збагатить платника цього податку в період 18-65 років і збіднить отримувача цього податку в період 65+.... Але ж і платник і отримувач- одне і те саме лице. Тому саме Ви активні і амбіційні повинні Двома руками голосувати за ВІДМІНУ пенсій ДЛЯ себе з паралельної відміною ЄСВ.
А раз так то
а - вимагаєте від влади щоб остання відкрила Вам можливість відкладати 1000 грн/місяць у валюті в якомусь з іноземних пенсійних фондів(бо надійних наших поки що немає)
б - погоджуєтесь що влада НЕ БУДЕ платити Вам пенсії
в - на всяк випадок погоджуєтесь відкладати 100 грн/місяць в наш Пенсійний фонд, щоб потім мати можливість при нагальній потребі отримати 50 доларів в місяць
А вимагати від когось не беручи на СЕБЕ ЗОБОВЯЗАНЬ - це заняття з ККД=0%
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 20 гру, 2024 21:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:07
andrijk777 написав:Дюрі-бачі
100% згідний. пенсії звичайно не відмінять, просто будуть платити 30-50$. Наша держава не настільки бідна, тому зможе платити таку пенсію без проблем.
Та вже зараз пенсія в 75$ - це на рівні жебрацтва. На таку пенсію жити неможливо, можна тільки існувати.
Держава грошей не має.
Вона має тільки те що у ВАС забрали
При цьому
Забирали наприклад в мене одні чиновники - 1985-2027 рік, а віддавати будуть зовсім інші.
То може Вам варто розглядати варіанти коли ви не будете залежати від дій чиновника 20-40 річної давності?
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:07
wild.tomcat написав: budivelnik написав: Vadim_ написав:
комбриг 24/7/365 знахотиться у зоні бойових дій чі десь подальше?
1 Жоден військовий не знаходиться на нулі 100% часу роками
2 Для кожної посадової особи в ЗСУ є Статутні вимоги по перевірці виконання поставлених завдань підлеглими... Тому хочете Ви чи ні а думаю що тиждень в місяці комбриг собі пише бойові
3 Комбриг це вже звання вище майора, посада вище директора колгоспу і з вислугою років в 10, тільки цих три фактори роблять його зарплату вищою 50000 грн/місяць
Тому зібрати з зарплати 908000 грн він міг легко.... Особливо якщо врахувати що його вдягають і харчують.... І потреби купувати цивільне вбрання в нього як би немає.
ПС
я не оправдую нікого з корупціонерів чи злочинців...
Але сума в 1 млн для полковника не є обовязково хабарами, правда для полковника мирного часу на пенсії під час війни - це захмарні цифри які він не збере до смерті, навіть якщо буде мучитись ще 100 років
тут, напевно, попередньому дописувачу більше варто було б перейматися не тим, що в цього полкана є ці 908 тис, що власне зовсім і не дивно, а чому в даному випадку, в такій справі з такими обставинами фігуранту призначили таку заставу.
Именно , якось дивно замало,
на перше засідання адвакат "забалел",
типичные наработанные схемы
п.с. "укравшего велосипед" в СИЗО ,
подозреваемого в более тяжком преступлении под залог
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 20 гру, 2024 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:08
wild.tomcat написав:
тут, напевно, попередньому дописувачу більше варто було б перейматися не тим, що в цього полкана є ці 908 тис, що власне зовсім і не дивно, а чому в даному випадку, в такій справі з такими обставинами фігуранту призначили таку заставу.
Заставу визначали виходячи з розміру потенційних збитків яку теоретично наніс комбриг.
І його зарплата до цього розміру як би відношення не має
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:11
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
1 Не бачу жодних дій з сторони Держави - щоб ВІДМІНИТИ пенсії...
Звісно не відмінять пенсії. Залишать якісь мінімальні 50$, а все решта - еБали, вартість яких буде визначати кабмін.
Вже є приклади, коли ПФ нараховує людям менше пенсії, ніж має бути за законом і доводиться через суд відстоювати свої права. Зокрема, моїй мамі так через суд при нарахуванні пенсію збільшили в 2 з лишнім рази і тепер щороку треба судитись через неправильну індексацію
.
Щороку ? через неправильну індексацію ?
Не тринди
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:15
budivelnik написав:
Вона має тільки те що у ВАС забрали
не тільки, ще є зовнішнє фінансування (як допомога так і експорт природних ресурсів)
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