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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:21
budivelnik написав: wild.tomcat написав:
тут, напевно, попередньому дописувачу більше варто було б перейматися не тим, що в цього полкана є ці 908 тис, що власне зовсім і не дивно, а чому в даному випадку, в такій справі з такими обставинами фігуранту призначили таку заставу.
Заставу визначали виходячи з розміру потенційних збитків яку теоретично наніс комбриг.
І його зарплата до цього розміру як би відношення не має
шкода, що відношення немає. а варто було б, при таких звинуваченнях. щоб не так просто було вибратися з сізо. ви ж розумієте, що вибрався він звідти не лише тому, що йому там трохи незручно було, а ще й тому, щоб впливати на бувших підлеглих і їх покази, а заодно і на хід слідства. що робити з сізо було б важче.
і якось зовсім занедорого оцінили потенційні збитки.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:26
budivelnik написав: wild.tomcat написав:
тут, напевно, попередньому дописувачу більше варто було б перейматися не тим, що в цього полкана є ці 908 тис, що власне зовсім і не дивно, а чому в даному випадку, в такій справі з такими обставинами фігуранту призначили таку заставу.
Заставу визначали виходячи з розміру
budivelnik написав:потенційних збитків
яку теоретично наніс комбриг.
Як суддя це вирахував без єкспертизи, судді без призначенною судом єкспертизи і доведеною нічього не розглядають, це факт, запитайте у них
І його зарплата до цього розміру як би відношення не має, має ступінь порушення
Можете навести статьи закона про вносителей, ответственность , финмониторинг . налогообложение?
а на рядового українця, бусифицированного ,всегда найдут статью и суд 100 % будет на стороне полиции и ТЦК,
кстати что такое СП в составе ТЦК , кто то получил помощь?
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 20 гру, 2024 21:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:34
wild.tomcat написав: budivelnik написав:
Заставу визначали виходячи з розміру потенційних збитків яку теоретично наніс комбриг.
wild.tomcat написав:
тут, напевно, попередньому дописувачу більше варто було б перейматися не тим, що в цього полкана є ці 908 тис, що власне зовсім і не дивно, а чому в даному випадку, в такій справі з такими обставинами фігуранту призначили таку заставу.
І його зарплата до цього розміру як би відношення не має
Загиб 1 солдат або 1000 , комбриг не причьому ? А от Успіха потрібно покарати премією
Та І х уй с грошима , люди гибнуть із за дебілів у командуванні...
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