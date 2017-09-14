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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11406114071140811409

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:21

  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:тут, напевно, попередньому дописувачу більше варто було б перейматися не тим, що в цього полкана є ці 908 тис, що власне зовсім і не дивно, а чому в даному випадку, в такій справі з такими обставинами фігуранту призначили таку заставу.
Заставу визначали виходячи з розміру потенційних збитків яку теоретично наніс комбриг.
І його зарплата до цього розміру як би відношення не має


шкода, що відношення немає. а варто було б, при таких звинуваченнях. щоб не так просто було вибратися з сізо. ви ж розумієте, що вибрався він звідти не лише тому, що йому там трохи незручно було, а ще й тому, щоб впливати на бувших підлеглих і їх покази, а заодно і на хід слідства. що робити з сізо було б важче.
і якось зовсім занедорого оцінили потенційні збитки.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:26

  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:тут, напевно, попередньому дописувачу більше варто було б перейматися не тим, що в цього полкана є ці 908 тис, що власне зовсім і не дивно, а чому в даному випадку, в такій справі з такими обставинами фігуранту призначили таку заставу.
Заставу визначали виходячи з розміру
  budivelnik написав:потенційних збитків
яку теоретично наніс комбриг.

Як суддя це вирахував без єкспертизи, судді без призначенною судом єкспертизи і доведеною нічього не розглядають, це факт, запитайте у них
І його зарплата до цього розміру як би відношення не має, має ступінь порушення
Можете навести статьи закона про вносителей, ответственность , финмониторинг . налогообложение?

а на рядового українця, бусифицированного ,всегда найдут статью и суд 100 % будет на стороне полиции и ТЦК,
кстати что такое СП в составе ТЦК , кто то получил помощь?
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 20 гру, 2024 21:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:34

  wild.tomcat написав:
  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:тут, напевно, попередньому дописувачу більше варто було б перейматися не тим, що в цього полкана є ці 908 тис, що власне зовсім і не дивно, а чому в даному випадку, в такій справі з такими обставинами фігуранту призначили таку заставу.
Заставу визначали виходячи з розміру потенційних збитків яку теоретично наніс комбриг.
І його зарплата до цього розміру як би відношення не має

Загиб 1 солдат або 1000 , комбриг не причьому ? А от Успіха потрібно покарати премією
Та І х уй с грошима , люди гибнуть із за дебілів у командуванні...
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