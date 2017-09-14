wild.tomcat написав:тут, напевно, попередньому дописувачу більше варто було б перейматися не тим, що в цього полкана є ці 908 тис, що власне зовсім і не дивно, а чому в даному випадку, в такій справі з такими обставинами фігуранту призначили таку заставу.
Заставу визначали виходячи з розміру
budivelnik написав:потенційних збитків яку теоретично наніс комбриг.
Як суддя це вирахував без єкспертизи, судді без призначенною судом єкспертизи і доведеною нічього не розглядають, це факт, запитайте у них І його зарплата до цього розміру як би відношення не має, має ступінь порушення Можете навести статьи закона про вносителей, ответственность , финмониторинг . налогообложение?
а на рядового українця, бусифицированного ,всегда найдут статью и суд 100 % будет на стороне полиции и ТЦК, кстати что такое СП в составе ТЦК , кто то получил помощь?
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 20 гру, 2024 21:48, всього редагувалось 2 разів.
wild.tomcat написав:тут, напевно, попередньому дописувачу більше варто було б перейматися не тим, що в цього полкана є ці 908 тис, що власне зовсім і не дивно, а чому в даному випадку, в такій справі з такими обставинами фігуранту призначили таку заставу.
wild.tomcat написав:Заставу визначали виходячи з розміру потенційних збитків яку теоретично наніс комбриг Де екпертний незалежний висновок? Як суд без нього?
Вибачаюсь, але форум потрібно ремонтувати
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 20 гру, 2024 22:33, всього редагувалось 2 разів.
wild.tomcat написав:ну послухайте, ви ж там ніби якийсь "біляойтішник" чи як. навіть якщо припустити, шо поклали якісь робочі системи (ми цього напевно не знаємо), то як можна видалити бекапи, які знаходяться на якихось носіях, які для хакера недоступні (виконані на носіях, які зберігаються десь на "поличці" (умовно)? так, будуть проблеми для зроблених змін між крайнім бекапом і самим факапом, з цим прийдеться щось робити, але це ж далеко не все.
Ви дійсно вважаєте що сучасні бекапи постійно роблять на фізичних носіях які після того як зроблені, виймаються з сервера, і лежать десь на поличці? Адміністративні доступи у хмарні, або ні бекапи ломанули, і витерли, і тут дійсно, якщо немає десь чогось старого "на поличці" то біда-бідося.
є різні рішення, обов'язкову наявність яких, між іншим, вимагає відповідний стандарт для сертифікації продуктів типу дій та інших реєстрів. ви можливо дивуватиметеся, але досі, наприклад, виробляють ленточні бібліотеки, поцікавтеся, ті ж hp чи lenovo(перекуплений напрям в ibm).
ти ще скажи, що дотримуються інструкцій, а не "напаузі"
wild.tomcat написав:є різні рішення, обов'язкову наявність яких, між іншим, вимагає відповідний стандарт для сертифікації продуктів типу дій та інших реєстрів. ви можливо дивуватиметеся, але досі, наприклад, виробляють ленточні бібліотеки, поцікавтеся, ті ж hp чи lenovo(перекуплений напрям в ibm).
ти ще скажи, що дотримуються інструкцій, а не "напаузі"
напевно скажу, що таки дотримувалися. я так думаю. і ще скажу, що з флуманом я на брудершафт не пив (і не збираюся), і ввічливі (ті що протилежно відрізняються від різної бикоти) люди спілкуються з незнайомими їм людьми на "ви". ну прийнято так в нас, в українців.
wild.tomcat написав:є різні рішення, обов'язкову наявність яких, між іншим, вимагає відповідний стандарт для сертифікації продуктів типу дій та інших реєстрів. ви можливо дивуватиметеся, але досі, наприклад, виробляють ленточні бібліотеки, поцікавтеся, ті ж hp чи lenovo(перекуплений напрям в ibm).
ти ще скажи, що дотримуються інструкцій, а не "напаузі"
напевно скажу, що таки дотримувалися. я так думаю. і ще скажу, що з флуманом я на брудершафт не пив (і не збираюся), і ввічливі (ті що протилежно відрізняються від різної бикоти) люди спілкуються з незнайомими їм людьми на "ви". ну прийнято так в нас, в українців.
The Financial Times: ЕС импортирует рекордное количество российского СПГ в 2024 году. Часть 1/2.
▪️Блок получил 16,5 млн тонн сжиженного природного газа к середине декабря, несмотря на усилия по сокращению поставок из России.
▪️Это выше прошлогоднего показателя в 15,18 млн тонн, по данным поставщика данных о сырьевых товарах Kpler.
▪️Этот объем также превышает последний рекордный показатель в 15,21 млн тонн, импортированный в 2022 году. «То, что мы наблюдаем в этом году, вызывает удивление», — указала аналитик Института экономики энергетики и финансового анализа Ана Мария Яллер-Макаревич.
▪️«Вместо того чтобы постепенно сокращать импорт российского СПГ, мы его увеличиваем», — заключила она. После начала военного конфликта в 2022 году ЕС поставил задачу прекратить импорт любого российского ископаемого топлива к 2027 году, однако поставки сжиженного газа в европейские порты продолжают расти.
▪️В отличие от импорта газа по трубопроводам, который сократился до минимума, и российской нефти и угля, которые запрещены в ЕС, импорт российского СПГ по-прежнему разрешен и растет, что свидетельствует о том, что «паникующая» Европа все еще пытается отучить себя от более дешевых поставок, говорит эксперт.
▪️Аналитики отмечают рост закупок российского СПГ на спотовом рынке в этом году — 33% импорта СПГ российского происхождения в ЕС было осуществлено по спотовым контрактам в этом году, по сравнению с 23% в прошлом году, сообщает Rystad Energy, энергетическая консалтинговая компания.
▪️Такие компании, как Shell и Equinor, заявили, что не будут покупать российский СПГ на спотовом рынке. Другие трейдеры говорят, что после начала военного противостояния в контракты на поставку спотовых грузов часто включаются пункты, гарантирующие, что СПГ «не российского происхождения».
▪️Однако спотовые сделки в этом году выросли, поскольку трейдеры «могут получить грузы, поставляемые дешевле [из России]», сказал Кристоф Халсер, газовый аналитик Rystad.
▪️Он добавил, что СПГ, поставляемый с российского терминала Ямал в Европу, имеет «значительно более низкую» цену, чем газ, поставляемый из США. #США
The Financial Times: ЕС импортирует рекордное количество российского СПГ в 2024 году. Часть 2/2.
▪️Ранее Европа импортировала из России около двух пятых своего газа, причем большая его часть поступала по трубопроводам.
▪️Сейчас общий объем импорта газа из России, включая трубопроводный газ, составляет лишь около 16% от общего объема поставок газа в ЕС.
▪️Чиновники ЕС убеждены, что блоку не нужно российское топливо, даже если это означает согласие на более высокие цены, чтобы покупать газ в других странах.
▪️Однако на долю российского СПГ пришлось 20% от общего объема импорта этого морского топлива в ЕС в этом году, по сравнению с 15% в прошлом году, как показывают данные отслеживания судов.
▪️Не весь российский СПГ, ввозимый в Европу, потребляется в регионе, часть перегружается и отправляется в другие регионы мира. Объемы поставок во Францию в этом году резко возросли, почти удвоившись по сравнению с 2023 годом. По данным компании Kpler, более половины поставок пришлось на импортный терминал в Дюнкерке.
▪️Французские энергетические компании EDF и Total Energies, а также немецкая государственная энергетическая компания Sefe имеют соглашения об использовании терминала.
▪️Бельгия была вторым по величине импортером российского СПГ, поскольку ее порт Зебрюгге является одним из немногих европейских пунктов перевалки СПГ с танкеров ледового класса, используемых в условиях Крайнего Севера, на обычные грузовые суда.
▪️Правительства стран ЕС договорились запретить перевалку российского СПГ с Ямала в страны, не входящие в ЕС, и эта мера вступит в силу в марте 2025 года.
▪️Новый комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен пообещал в следующем году представить план того, как блок сможет выполнить поставленную на 2027 год задачу по отходу от российского ископаемого топлива.
▪️В октябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок может увеличить импорт из США, чтобы задобрить избранного президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести широкие торговые тарифы.
▪️Трамп предупредил, что ЕС должен взять на себя обязательство закупать «крупные объемы» американской нефти и газа, иначе он рискует столкнуться с тарифами. #США
flyman написав:ти ще скажи, що дотримуються інструкцій, а не "напаузі"
напевно скажу, що таки дотримувалися. я так думаю. і ще скажу, що з флуманом я на брудершафт не пив (і не збираюся), і ввічливі (ті що протилежно відрізняються від різної бикоти) люди спілкуються з незнайомими їм людьми на "ви". ну прийнято так в нас, в українців.
wild.tomcat написав:давайте все ж якось не висувати поспішних звинувачень. ми ж не знаємо реального стану речей. захист міг бути і цілком адекватним і дієвим. але ви зважте на те, який ресурс задіяли з іншого боку, що там аж ніяк не випускників пту позбирали для цього і скільки часу їм для цього знадобилося. а також те, що яким би не був захист, завжди є людський фактор - підкуп, шантаж, ідейні, хз ще як там. і до речі, можливість швидко "встати на ноги" після такого факапу - теж складова захисту.
95% таких взломів - це людський фактор. Захист без враховування людського фактору - це запобігання всього 5% взломів.
Людський фактор, це лише коли повністю забили на рекомендації та best practices з кібер-безпеки, про які розказують на курсах вендорів, детально розписані в базових стандартах IETF/ISO та галузевих типу HCFA, GLBA, GDPR. В нормі - навіть наслідки цілеспрямованої диверсії когось із "суперадмінів" це кілька годин простою та повторна напівручна загрузка даних за крайні годину-дві при найгіршому сценарії. А тут мова йдеться про бази які як мімімум під грифом Т (а швидше ЦТ), відповідно КСЗІ, знаходження реальних баз в закритому контурі без фізичного з"єднання з інтернет та будь-якого доступу ззовні. Коли всякі нотаріуси та ЦНАПи працюють з копіями, а спеціально навчені майори раз в день ножками на CD переносять дані які були щойно введені. Принаймі саме так повинно бути.
Підозрюю що колись там все навіть було "згідно-відповідно" та в цілому адекватно, навіть після появи та активного розвитку Дії.
А от всякі Оберіги та Резерви+ - повний треш з т.з. здорового глузду, КБ та КСЗІ, коли будь-який "в/с ТЦК" без жодного допуску, з власного б/у планшета купленого на олх чи отриманого від волонтерів типу синів Будівельника може спокійно шаритись по базах з грифом ЦТ...
І ситуація коли "95% таких взломів - це людський фактор." з"явилась саме в результаті подібної "цифровізації".
Приватна розвідувально-аналітична компанія Recorded Future виділить понад 23 мільйони доларів на підтримку України. Гроші підуть на захист критичної інфраструктури від кібератак.
За 2023 рік компанія виділила $20 млн для України. Вона, крім того, надавала розвіддані для захисту критичної інфраструктури України, допомагала в розслідуванні воєнних злочинів РФ та відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud.
Восени 2022 року Міністерство цифрової трансформації розподіляло бюджетні кошти для забезпечення кіберзахисту.
З 84,8 мільйона гривень, які Міністерство виділило на вказані цілі в жовтні 2022 року, майже 39 мільйонів, тобто приблизно половину вирішили віддати державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ДП «НАІС»). Підприємство наразі очолює Олексій Бережний.
Зазначимо, що підприємство займається, зокрема технологічним забезпеченням створення та супроводження ПЗ для ведення автоматизованих систем єдиних та державних реєстрів. При цьому деякі послуги, які надає «НАІС», є платними.
Президент України Володимир Зеленський запропонував учасникам саміту G20, окрім представників російської федерації, користуватися українським досвідом кіберзахисту. глава держави зауважив, що українці побудували захист державних реєстрів Цифровий паспорт Він запевнив, що Україна буде рада допомогти побудувати таку систему і такий цифровий захист державам G20 або їхнім союзникам.
Де ця па тристра піісят з цифровим паспортом?
Востаннє редагувалось Water в П'ят 20 гру, 2024 22:42, всього редагувалось 2 разів.