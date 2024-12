The Financial Times: ЕС импортирует рекордное количество российского СПГ в 2024 году. Часть 1/2.



▪️Блок получил 16,5 млн тонн сжиженного природного газа к середине декабря, несмотря на усилия по сокращению поставок из России.



▪️Это выше прошлогоднего показателя в 15,18 млн тонн, по данным поставщика данных о сырьевых товарах Kpler.



▪️Этот объем также превышает последний рекордный показатель в 15,21 млн тонн, импортированный в 2022 году. «То, что мы наблюдаем в этом году, вызывает удивление», — указала аналитик Института экономики энергетики и финансового анализа Ана Мария Яллер-Макаревич.



▪️«Вместо того чтобы постепенно сокращать импорт российского СПГ, мы его увеличиваем», — заключила она. После начала военного конфликта в 2022 году ЕС поставил задачу прекратить импорт любого российского ископаемого топлива к 2027 году, однако поставки сжиженного газа в европейские порты продолжают расти.



▪️В отличие от импорта газа по трубопроводам, который сократился до минимума, и российской нефти и угля, которые запрещены в ЕС, импорт российского СПГ по-прежнему разрешен и растет, что свидетельствует о том, что «паникующая» Европа все еще пытается отучить себя от более дешевых поставок, говорит эксперт.



▪️Аналитики отмечают рост закупок российского СПГ на спотовом рынке в этом году — 33% импорта СПГ российского происхождения в ЕС было осуществлено по спотовым контрактам в этом году, по сравнению с 23% в прошлом году, сообщает Rystad Energy, энергетическая консалтинговая компания.



▪️Такие компании, как Shell и Equinor, заявили, что не будут покупать российский СПГ на спотовом рынке. Другие трейдеры говорят, что после начала военного противостояния в контракты на поставку спотовых грузов часто включаются пункты, гарантирующие, что СПГ «не российского происхождения».



▪️Однако спотовые сделки в этом году выросли, поскольку трейдеры «могут получить грузы, поставляемые дешевле [из России]», сказал Кристоф Халсер, газовый аналитик Rystad.



▪️Он добавил, что СПГ, поставляемый с российского терминала Ямал в Европу, имеет «значительно более низкую» цену, чем газ, поставляемый из США. #США



The Financial Times: ЕС импортирует рекордное количество российского СПГ в 2024 году. Часть 2/2.



▪️Ранее Европа импортировала из России около двух пятых своего газа, причем большая его часть поступала по трубопроводам.



▪️Сейчас общий объем импорта газа из России, включая трубопроводный газ, составляет лишь около 16% от общего объема поставок газа в ЕС.



▪️Чиновники ЕС убеждены, что блоку не нужно российское топливо, даже если это означает согласие на более высокие цены, чтобы покупать газ в других странах.



▪️Однако на долю российского СПГ пришлось 20% от общего объема импорта этого морского топлива в ЕС в этом году, по сравнению с 15% в прошлом году, как показывают данные отслеживания судов.



▪️Не весь российский СПГ, ввозимый в Европу, потребляется в регионе, часть перегружается и отправляется в другие регионы мира. Объемы поставок во Францию в этом году резко возросли, почти удвоившись по сравнению с 2023 годом. По данным компании Kpler, более половины поставок пришлось на импортный терминал в Дюнкерке.



▪️Французские энергетические компании EDF и Total Energies, а также немецкая государственная энергетическая компания Sefe имеют соглашения об использовании терминала.



▪️Бельгия была вторым по величине импортером российского СПГ, поскольку ее порт Зебрюгге является одним из немногих европейских пунктов перевалки СПГ с танкеров ледового класса, используемых в условиях Крайнего Севера, на обычные грузовые суда.



▪️Правительства стран ЕС договорились запретить перевалку российского СПГ с Ямала в страны, не входящие в ЕС, и эта мера вступит в силу в марте 2025 года.



▪️Новый комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен пообещал в следующем году представить план того, как блок сможет выполнить поставленную на 2027 год задачу по отходу от российского ископаемого топлива.



▪️В октябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок может увеличить импорт из США, чтобы задобрить избранного президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести широкие торговые тарифы.



▪️Трамп предупредил, что ЕС должен взять на себя обязательство закупать «крупные объемы» американской нефти и газа, иначе он рискует столкнуться с тарифами. #США