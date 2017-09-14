candle645 написав:

andrijk777 написав: wild.tomcat написав: давайте все ж якось не висувати поспішних звинувачень. ми ж не знаємо реального стану речей. захист міг бути і цілком адекватним і дієвим. але ви зважте на те, який ресурс задіяли з іншого боку, що там аж ніяк не випускників пту позбирали для цього і скільки часу їм для цього знадобилося. а також те, що яким би не був захист, завжди є людський фактор - підкуп, шантаж, ідейні, хз ще як там. і до речі, можливість швидко "встати на ноги" після такого факапу - теж складова захисту. давайте все ж якось не висувати поспішних звинувачень. ми ж не знаємо реального стану речей. захист міг бути і цілком адекватним і дієвим. але ви зважте на те, який ресурс задіяли з іншого боку, що там аж ніяк не випускників пту позбирали для цього і скільки часу їм для цього знадобилося. а також те, що яким би не був захист, завжди є людський фактор - підкуп, шантаж, ідейні, хз ще як там. і до речі, можливість швидко "встати на ноги" після такого факапу - теж складова захисту.

95% таких взломів - це людський фактор.

Захист без враховування людського фактору - це запобігання всього 5% взломів. 95% таких взломів - це людський фактор.Захист без враховування людського фактору - це запобігання всього 5% взломів.

А от всякі Оберіги та Резерви+ - повний треш з т.з. здорового глузду, КБ та КСЗІ, коли будь-який "в/с ТЦК" без жодного допуску, з власного б/у планшета купленого на олх чи отриманого від волонтерів типу синів Будівельника може спокійно шаритись по базах з грифом ЦТ...



Людський фактор, це лише коли повністю забили на рекомендації та best practices з кібер-безпеки, про які розказують на курсах вендорів, детально розписані в базових стандартах IETF/ISO та галузевих типу HCFA, GLBA, GDPR.В нормі - навіть наслідки цілеспрямованої диверсії когось із "суперадмінів" це кілька годин простою та повторна напівручна загрузка даних за крайні годину-дві при найгіршому сценарії.А тут мова йдеться про бази які як мімімум під грифом Т (а швидше ЦТ), відповідно КСЗІ, знаходження реальних баз в закритому контурі без фізичного з"єднання з інтернет та будь-якого доступу ззовні. Коли всякі нотаріуси та ЦНАПи працюють з копіями, а спеціально навчені майори раз в день ножками на CD переносять дані які були щойно введені.Принаймі саме так повинно бути.Підозрюю що колись там все навіть було "згідно-відповідно" та в цілому адекватно, навіть після появи та активного розвитку Дії.І ситуація коли "95% таких взломів - це людський фактор." з"явилась саме в результаті подібної "цифровізації".