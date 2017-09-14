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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 22:42
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Вона має тільки те що у ВАС забрали
не тільки, ще є зовнішнє фінансування (як допомога так і експорт природних ресурсів)
Не має
1 Зовнішнє фінансування - це погіршення життя майбутніх поколінь
Ми вже розглядали раз вашу фантазію що Польща на халяву отримала...
Після підрахунку виявилось що повернула ВСЕ що отримала+ ще й доплатила
2 Які такі природні ресурси будуть експортуватись самі по собі без праці людини?
Так є щось що в наших умовах коштує Дешевше ніж в інших , але точно так само є те що в нас коштує дорожче ніж в інших
Тому ми експортуючи пшеницю/кукурудзу/руду/деревину - в рази більше купуємо нафти/газу....
Працювати по принципу який пропонуєте ви - те що добре відбираєм, а з тим що погано хай інші розбираються- це якраз політика сьогоднішньої влади.
Але що ви хочете від влади , якщо пропонуєте те саме?
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 22:43
С отсрочкой вообще прикольно. У меня у друга отсрочка, так он подает документы заранее, но комиссия рассматривает в течении недели после окончания старой. То есть существует временной лаг, в течении которого могут мобилизовать, несмотря на поданные документы,смотря на кого нарвешься.
Выход тут один- затихариться и не отсвечивать до приведения документов в норму. Если сейчас у кого-то тоже отсрочку невозможно получить- сидите дома и не шоркайтесь,пока не получите.
Спасение утопающих-дело рук самих утопающих!
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 22:45
candle645 написав: andrijk777 написав: wild.tomcat написав:
давайте все ж якось не висувати поспішних звинувачень. ми ж не знаємо реального стану речей. захист міг бути і цілком адекватним і дієвим. але ви зважте на те, який ресурс задіяли з іншого боку, що там аж ніяк не випускників пту позбирали для цього і скільки часу їм для цього знадобилося. а також те, що яким би не був захист, завжди є людський фактор - підкуп, шантаж, ідейні, хз ще як там. і до речі, можливість швидко "встати на ноги" після такого факапу - теж складова захисту.
95% таких взломів - це людський фактор.
Захист без враховування людського фактору - це запобігання всього 5% взломів.
Людський фактор, це лише коли повністю забили на рекомендації та best practices з кібер-безпеки, про які розказують на курсах вендорів, детально розписані в базових стандартах IETF/ISO та галузевих типу HCFA, GLBA, GDPR.
В нормі - навіть наслідки цілеспрямованої диверсії когось із "суперадмінів" це кілька годин простою та повторна напівручна загрузка даних за крайні годину-дві при найгіршому сценарії.
А тут мова йдеться про бази які як мімімум під грифом Т (а швидше ЦТ), відповідно КСЗІ, знаходження реальних баз в закритому контурі без фізичного з"єднання з інтернет та будь-якого доступу ззовні. Коли всякі нотаріуси та ЦНАПи працюють з копіями, а спеціально навчені майори раз в день ножками на CD переносять дані які були щойно введені.
Принаймі саме так повинно бути.
Підозрюю що колись там все навіть було "згідно-відповідно" та в цілому адекватно, навіть після появи та активного розвитку Дії.А от всякі Оберіги та Резерви+ - повний треш з т.з. здорового глузду, КБ та КСЗІ, коли будь-який "в/с ТЦК" без жодного допуску, з власного б/у планшета купленого на олх чи отриманого від волонтерів типу синів Будівельника може спокійно шаритись по базах з грифом ЦТ...
І ситуація коли "95% таких взломів - це людський фактор."
з"явилась саме в результаті подібної "цифровізації".
Дуже потужно,
шо наступне?
сусід через Дію баче скільки разів я спав з дружиною?
Чі всі бачать скільки военком заробив на "ухилянтах"
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 20 гру, 2024 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 22:53
wild.tomcat написав: budivelnik написав: wild.tomcat написав:
тут, напевно, попередньому дописувачу більше варто було б перейматися не тим, що в цього полкана є ці 908 тис, що власне зовсім і не дивно, а чому в даному випадку, в такій справі з такими обставинами фігуранту призначили таку заставу.
Заставу визначали виходячи з розміру потенційних збитків яку теоретично наніс комбриг.
І його зарплата до цього розміру як би відношення не має
шкода, що відношення немає. а варто було б, при таких звинуваченнях. щоб не так просто було вибратися з сізо. ви ж розумієте, що вибрався він звідти не лише тому, що йому там трохи незручно було, а ще й тому, щоб впливати на бувших підлеглих і їх покази, а заодно і на хід слідства. що робити з сізо було б важче.
і якось зовсім занедорого оцінили потенційні збитки.
В 1985-1990 роках , коли я був старшиною роти в мене був некомплект приблизно 10% від штатного розпису ( це при тому що я не міг поставити більше ліжок на тих площах що були ) і так як це був розвід батальон , а рота була розвід/десантна - то в мене були тільки ті хто хотів служити в десантурі... Ніяких бусифікованих , чи примусово спущених з гір , чи зловлених в колгоспі - тільки БАЖАЮЧІ служити
Так от
В мене крім некомплекту- постійно було пяток алко або нарко залежних
Які в нормальному стані були чудовими бійцями , але як тільки доривались то біда....
Засоби приведення їх в норму були точно позастатутними.
Мені повезло , ніхто з порушників не загинув і не травмувався... , але якби тоді були смартфони і тік-токи з телеграмами - то я б напевно тільки зараз вийшов би з тюрми.
Тому питання боротьби з порушниками ( а в комбрига ледве не стройбату ) - це дуже важке. Тому ще раз
Я не потакаю порушникам і корупціонерам, але просто знаю старе прислівьяКуди солдата не цілуй - все одно потрапиш в дупу....
Повірте моєму досвіду-левова частка правопорушень в ЗСУ не доходить до військової прокуратури... а та яка доходить - спровокована в основному нижніми чинами.
ПС
можете вірити , можете не вірити, але в польових частинах ( не показових училищах чи учебках) дуже мала кількість тут присутніх провела більше часу ніж я. Я навіть ризикну заявити , що крім сьогоднішніх бійців ЗСУ - таких взагалі одиниці можуть тут бути.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 22:53
Vadim_ написав: холява написав:
А чому ФОПи задумались за 10 діб закриватись ?
Бо багатьох чекає сюрприз від Гетьманцева: обов'язкова сплата ЄСВ і нові податки (особливо для першої групи +800 грн критично, для 2 і 3 дрібниці).
Бывший бизнесмен ,работавший напрямую с рф и после начала войны в 2014 и до 24.02.2022. а ныне "патриот" України , впенс с корочкой УБД ,
первый критик ухилянтів на ветке и постановщик диагнозов,
не розуміє шо для когось це суттеві
гроші якщо нема прибутку.[/quote]
до ваших висловлювань про критиків ухилянтів , я ще би добавив не дуже дбайливе ставлення до алкоголиків ....
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 22:57
budivelnik написав:
ЄСВ - це якраз той податок відміна якого збагатить платника цього податку в період 18-65 років і збіднить отримувача цього податку в період 65+.... Але ж і платник і отримувач- одне і те саме лице. Тому саме Ви активні і амбіційні повинні Двома руками голосувати за ВІДМІНУ пенсій ДЛЯ себе з паралельної відміною ЄСВ.
Ще до війни в якості "розминки для розуму" рахував доцільність/інвестиційну привабливість сплати максимального ЄСВ - за 30 років $5000/рік під 5% (типова дохідність з врахуванням податків максимально зарегульованих SEC-ом ETF куди можуть інвестувати їх пенсійні фонди, або Українських довгострокових валютних ОВДП) з капіталізацією - це $500 000, відповідно пенсія $2000/місяць + пів-мільйона доларів які залишаться внукам, або (в середньому) $3700/місяць протягом 20-ти років, але 0 для правнуків...
А по факту пенсія буде лише $300 тому що ПФ тратить 80-90% внесків ЕСВ на власне функціонування та пенсії інвалідам-прокурорам.
Тому ЕСВ на 90% потрібно сприймати як саме податок а не забезпечення своєї майбутньої пенсії.
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candle645
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 22:59
candle645 написав:
Людський фактор, це лише коли повністю забили на рекомендації та best practices з кібер-безпеки, про які розказують на курсах вендорів, детально розписані в базових стандартах IETF/ISO та галузевих типу HCFA, GLBA, GDPR.
В нормі - навіть наслідки цілеспрямованої диверсії когось із "суперадмінів" це кілька годин простою та повторна напівручна загрузка даних за крайні годину-дві при найгіршому сценарії.
А тут мова йдеться про бази які як мімімум під грифом Т (а швидше ЦТ), відповідно КСЗІ, знаходження реальних баз в закритому контурі без фізичного з"єднання з інтернет та будь-якого доступу ззовні. Коли всякі нотаріуси та ЦНАПи працюють з копіями, а спеціально навчені майори раз в день ножками на CD переносять дані які були щойно введені.
Принаймі саме так повинно бути.
Підозрюю що колись там все навіть було "згідно-відповідно" та в цілому адекватно, навіть після появи та активного розвитку Дії.
А от всякі Оберіги та Резерви+ - повний треш з т.з. здорового глузду, КБ та КСЗІ, коли будь-який "в/с ТЦК" без жодного допуску, з власного б/у планшета купленого на олх чи отриманого від волонтерів типу синів Будівельника може спокійно шаритись по базах з грифом ЦТ...
І ситуація коли "95% таких взломів - це людський фактор."
з"явилась саме в результаті подібної "цифровізації".
Тобто ваша версія - це цілковитий бардак.
Але ж Київстар якось взламали. А я сильно сумніваюсь що в приватній компанії "Київстар" повний бардак.
І в любому випадку "шарення"(тобто доступ до даних) це одне, а знищення даних, а тим більше бекапування це інше. Дуже сильно сумніваюсь(це нереально) щоб "волонтери типу синів Будівельника" мали доступ до бекапування.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 22:59
candle645 написав:
...А от всякі Оберіги та Резерви+ - повний треш з т.з. здорового глузду, КБ та КСЗІ, коли будь-який "в/с ТЦК" без жодного допуску, з власного б/у планшета купленого на олх чи отриманого від волонтерів типу синів Будівельника може спокійно шаритись по базах з грифом ЦТ...
І ситуація коли "95% таких взломів - це людський фактор."
з"явилась саме в результаті подібної "цифровізації".
З того що я бачив
Спочатку дивляться на твоєму телефоні Резерв+...
А потім зчитуючи куар-код згенерований на твоєму телефоні перевіряють його вірність...
Тобто по факту в ТЦК немає доступу до бази
В нього є доступ до перевірки згенерованого куакоду..
Грубо це стандартна процедура
На ПЕРСОНАЛЬНИЙ запит - генерується сертифікат , який перевіряється ключем в тцкашників.
Інше питання коли немає Резерву+, тоді пробують пакувати.
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budivelnik
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:22
candle645 написав: budivelnik написав:
ЄСВ - це якраз той податок відміна якого збагатить платника цього податку в період 18-65 років і збіднить отримувача цього податку в період 65+.... Але ж і платник і отримувач- одне і те саме лице. Тому саме Ви активні і амбіційні повинні Двома руками голосувати за ВІДМІНУ пенсій ДЛЯ себе з паралельної відміною ЄСВ.
Ще до війни в якості "розминки для розуму" рахував доцільність/інвестиційну привабливість сплати максимального ЄСВ - за 30 років $5000/рік під 5% (типова дохідність з врахуванням податків максимально зарегульованих SEC-ом ETF куди можуть інвестувати їх пенсійні фонди, або Українських довгострокових валютних ОВДП) з капіталізацією - це $500 000, відповідно пенсія $2000/місяць + пів-мільйона доларів які залишаться внукам, або (в середньому) $3700/місяць протягом 20-ти років, але 0 для правнуків...
А по факту пенсія буде лише $300 тому що ПФ тратить 80-90% внесків ЕСВ на власне функціонування та пенсії інвалідам-прокурорам.
Тому ЕСВ на 90% потрібно сприймати як саме податок а не забезпечення своєї майбутньої пенсії.
Чесно - не розумію навіщо зомбоящик навязав населенню єресь типу
90% йде на функціонування і мажористим чиновникам....
Ви ж грамотна людина
Невже не можете зайти на сайт ПФУ
Загальна кількість працівників - 23355 осіб
Загальна кількість пенсіонерів(2022)- 10 775 414
Розподіл по розмірам пенсій
розмір пенсії _кількість отримувачів __середня в групі__% до суми фонду
понад 10 000 _________ 707536 _____ 14418 _____ 21
від 5 001 до 10 000 _____ 1993275 _____ 6765 _____ 28
від 4 001 до 5000 _____ 1193192 _____ 4450 _____ 11
від 3 001 до 4000 _____ 2195624 _____ 3483 _____ 16
від 2 001 до 3000 _____ 4614783 _____ 2404 _____ 23
до 2 000 71 109 _________ 71109 _____ 1182 _____ 1
Як бачите 23355 працівників навіть отримуючи по 15000 заберуть 1-2% фонду
Тих кого можна назвати корупціонерами(тобто ті хто отримує більше 10000) та група отримує 21%.. але всього чиновників в Державі менше 200 000 , і не всі з них корупціонери які отримують пенсію не законно , тому навіть якщо корупціонерів 20%.. то це всього 1% від суми фонду...
От і виходить
97% отримують ті хто чесні і 3% отримують ті хто можливо корупціонер.
Розповідати про неефективність вкладання коштів-якби також не приходиться по тій простій причині що вкладати нічого , все отримане від ЄСВ+дотації з Бюджету(читай частка інших податків) йде на поточні виплати
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 20 гру, 2024 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:25
budivelnik написав:
З того що я бачив
Спочатку дивляться на твоєму телефоні Резерв+...
А потім зчитуючи куар-код згенерований на твоєму телефоні перевіряють його вірність...
Тобто по факту в ТЦК немає доступу до бази
В нього є доступ до перевірки згенерованого куакоду..
Грубо це стандартна процедура
На ПЕРСОНАЛЬНИЙ запит - генерується сертифікат , який перевіряється ключем в тцкашників.
Інше питання коли немає Резерву+, тоді пробують пакувати.
Да,так и есть,я промолчал уже. Более того,обычно они не проверяют,а просто тычут пальцем и созерцают появившийся код с выражением благолепия на лице,как человек,приобщившийся к таинству.
Кстати, ни один гений не догадался сверить еще доки с фоткой и ФИО с оным Резервом. Мало ли чей Резерв у меня в телефоне стоит.
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