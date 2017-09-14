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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:33
холява написав: Vadim_ написав: холява написав:
А чому ФОПи задумались за 10 діб закриватись ?
Бо багатьох чекає сюрприз від Гетьманцева: обов'язкова сплата ЄСВ і нові податки (особливо для першої групи +800 грн критично, для 2 і 3 дрібниці).
Бывший бизнесмен ,работавший напрямую с рф и после начала войны в 2014 и до 24.02.2022. а ныне "патриот" України , впенс с корочкой УБД ,
первый критик ухилянтів на ветке и постановщик диагнозов,
не розуміє шо для когось це суттеві
гроші якщо нема прибутку.
до ваших висловлювань про критиків ухилянтів , я ще би добавив не дуже дбайливе ставлення до алкоголиків ....[/quote]
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Vadim_
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:35
Vadim_
сусід через Дію баче скільки разів я спав з дружиною?
Так це і із форуму видно, якщо у вас камера на смартфоні і ноутбуці не заклеєні синьою ізолєнтою.
От я наприклад і так бачу, скільки раз ви з дружиною за останній рік.
Жодного!
«кто с водкой дружен, тому куй не нужен».
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Hotab
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:48
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:53
Hotab написав:Vadim_
сусід через Дію баче скільки разів я спав з дружиною?
Так це і із форуму видно, якщо у вас камера на смартфоні і ноутбуці не заклеєні синьою ізолєнтою.
От я наприклад і так бачу, скільки раз ви з дружиною за останній рік.
Жодного!
«кто с водкой дружен, тому куй не нужен».
І не взлатали ві не разу
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Vadim_
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:55
Hotab написав:Vadim_
сусід через Дію баче скільки разів я спав з дружиною?
Так це і із форуму видно, якщо у вас камера на смартфоні і ноутбуці не заклеєні синьою ізолєнтою.
От я наприклад і так бачу, скільки раз ви з дружиною за останній рік.
Жодного!
«кто с водкой дружен, тому куй не нужен».
продолжай
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Vadim_
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:55
Игорь Алексеевич написав:
https://hromadske.radio/news/2024/12/20/rosiiany-dronom-znyshchyly-sklad-i-produkty-vidomoi-merezhi-supermarketiv-zbytky-otsinyly-v-400-mln-hrn
любая олигархичесая сеть раздевает нас с вами. уничтожает малый бизнес. получает сверх прибыли.
плевать на сильпо
его собственник опустится на 0,001% в форбс
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Бетон
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Додано: Суб 21 гру, 2024 00:07
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Днепр, самый боевой город имхо.
там у каждого еврея тора и обрез
Неправда
Чисто ложь
Например у нас с Вельзем только по Корану на каждого: у меня от Алистера Кроули, а у него от Антона Ла Вея
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барабашов
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Додано: Суб 21 гру, 2024 00:10
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
сусід через Дію баче скільки разів я спав з дружиною?
Так це і із форуму видно, якщо у вас камера на смартфоні і ноутбуці не заклеєні синьою ізолєнтою.
От я наприклад і так бачу, скільки раз ви з дружиною за останній рік.
Жодного!
«кто с водкой дружен, тому куй не нужен».
продолжай
Хто з гвертольЁтом сильно дружен - тому суданский трубочист на выхлоп нужен(как у Мика Джаггера по молодости было, к примеру)
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Додано: Суб 21 гру, 2024 00:40
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Так може проблема в придурках? Що не відміняє придурків в штабі які дають придуркам в полі наказ який неможливо виконати...
ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.
Хтось би показав чіткий алгоритм план законного методу примусової мобілізації? Щоб по-пунктах.
Ми всі знаємо як погано але от як має бути добре вірно правильно і по закону незрозуміло.
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yama
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Додано: Суб 21 гру, 2024 00:44
yama написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Так може проблема в придурках? Що не відміняє придурків в штабі які дають придуркам в полі наказ який неможливо виконати...
ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.
Хтось би показав чіткий алгоритм план законного методу примусової мобілізації? Щоб по-пунктах.
Ми всі знаємо як погано але от як має бути добре вірно правильно і по закону незрозуміло
.
Уже ж 100 раз обсуждали: вот так в Законе и прописать "любой тцкшник имеет право буссифицировать любого гражданина Украины в любом месте Родины". А не вот эти вот полумеры -- "оповещение, подача в розыск _полицией_, сопровождение в заведение". Дать тцкшникам право на содержание под стражей в своих подвалах...
Востаннє редагувалось _hunter
в Суб 21 гру, 2024 00:57, всього редагувалось 1 раз.
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