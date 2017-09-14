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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11409114101141111412>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:33

  холява написав:
  Vadim_ написав:
  холява написав:А чому ФОПи задумались за 10 діб закриватись ?

Бо багатьох чекає сюрприз від Гетьманцева: обов'язкова сплата ЄСВ і нові податки (особливо для першої групи +800 грн критично, для 2 і 3 дрібниці).


Бывший бизнесмен ,работавший напрямую с рф и после начала войны в 2014 и до 24.02.2022. а ныне "патриот" України , впенс с корочкой УБД ,
первый критик ухилянтів на ветке и постановщик диагнозов,
не розуміє шо для когось це суттеві гроші якщо нема прибутку.


до ваших висловлювань про критиків ухилянтів , я ще би добавив не дуже дбайливе ставлення до алкоголиків ....[/quote]
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:35

Vadim_

сусід через Дію баче скільки разів я спав з дружиною?


Так це і із форуму видно, якщо у вас камера на смартфоні і ноутбуці не заклеєні синьою ізолєнтою.
От я наприклад і так бачу, скільки раз ви з дружиною за останній рік.
Жодного!
«кто с водкой дружен, тому куй не нужен».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:48

https://hromadske.radio/news/2024/12/20 ... 00-mln-hrn
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:53

  Hotab написав:Vadim_

сусід через Дію баче скільки разів я спав з дружиною?


Так це і із форуму видно, якщо у вас камера на смартфоні і ноутбуці не заклеєні синьою ізолєнтою.
От я наприклад і так бачу, скільки раз ви з дружиною за останній рік.
Жодного!
«кто с водкой дружен, тому куй не нужен».

І не взлатали ві не разу
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:55

  Hotab написав:Vadim_

сусід через Дію баче скільки разів я спав з дружиною?


Так це і із форуму видно, якщо у вас камера на смартфоні і ноутбуці не заклеєні синьою ізолєнтою.
От я наприклад і так бачу, скільки раз ви з дружиною за останній рік.
Жодного!
«кто с водкой дружен, тому куй не нужен».

продолжай
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:55

  Игорь Алексеевич написав:https://hromadske.radio/news/2024/12/20/rosiiany-dronom-znyshchyly-sklad-i-produkty-vidomoi-merezhi-supermarketiv-zbytky-otsinyly-v-400-mln-hrn

любая олигархичесая сеть раздевает нас с вами. уничтожает малый бизнес. получает сверх прибыли.
плевать на сильпо
его собственник опустится на 0,001% в форбс
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 00:07

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Днепр, самый боевой город имхо.
там у каждого еврея тора и обрез

Неправда
Чисто ложь
Например у нас с Вельзем только по Корану на каждого: у меня от Алистера Кроули, а у него от Антона Ла Вея
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 00:10

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_

сусід через Дію баче скільки разів я спав з дружиною?


Так це і із форуму видно, якщо у вас камера на смартфоні і ноутбуці не заклеєні синьою ізолєнтою.
От я наприклад і так бачу, скільки раз ви з дружиною за останній рік.
Жодного!
«кто с водкой дружен, тому куй не нужен».

продолжай

Хто з гвертольЁтом сильно дружен - тому суданский трубочист на выхлоп нужен(как у Мика Джаггера по молодости было, к примеру)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 00:40

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Так може проблема в придурках? Що не відміняє придурків в штабі які дають придуркам в полі наказ який неможливо виконати...

ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.

Хтось би показав чіткий алгоритм план законного методу примусової мобілізації? Щоб по-пунктах.

Ми всі знаємо як погано але от як має бути добре вірно правильно і по закону незрозуміло.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 00:44

  yama написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Так може проблема в придурках? Що не відміняє придурків в штабі які дають придуркам в полі наказ який неможливо виконати...

ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.

Хтось би показав чіткий алгоритм план законного методу примусової мобілізації? Щоб по-пунктах.

Ми всі знаємо як погано але от як має бути добре вірно правильно і по закону незрозуміло.

Уже ж 100 раз обсуждали: вот так в Законе и прописать "любой тцкшник имеет право буссифицировать любого гражданина Украины в любом месте Родины". А не вот эти вот полумеры -- "оповещение, подача в розыск _полицией_, сопровождение в заведение". Дать тцкшникам право на содержание под стражей в своих подвалах...
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 21 гру, 2024 00:57, всього редагувалось 1 раз.
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