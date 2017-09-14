любая олигархичесая сеть раздевает нас с вами. уничтожает малый бизнес. получает сверх прибыли.
плевать на сильпо
его собственник опустится на 0,001% в форбс
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:55
любая олигархичесая сеть раздевает нас с вами. уничтожает малый бизнес. получает сверх прибыли.
плевать на сильпо
его собственник опустится на 0,001% в форбс
Додано: Суб 21 гру, 2024 00:07
Додано: Суб 21 гру, 2024 00:40
Хтось би показав чіткий алгоритм план законного методу примусової мобілізації? Щоб по-пунктах.
Ми всі знаємо як погано але от як має бути добре вірно правильно і по закону незрозуміло.
Додано: Суб 21 гру, 2024 00:44
Уже ж 100 раз обсуждали: вот так в Законе и прописать "любой тцкшник имеет право буссифицировать любого гражданина Украины в любом месте Родины". А не вот эти вот полумеры -- "оповещение, подача в розыск _полицией_, сопровождение в заведение". Дать тцкшникам право на содержание под стражей в своих подвалах...
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 21 гру, 2024 00:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 гру, 2024 01:09
Основна проблема, що начальник і начальники начальника, підлеглі яких здійснюють порушення законодавства, а вони не приймають заходів до таких підлеглих, є теж порушниками що військової служби, що законів (злочинна бездіяльність тощо); і це є нормальним. Саме в цьому проблема.
Порушення отих вслужбовців низової ланки можливі лише за таких умов.
Додано: Суб 21 гру, 2024 01:56
Причём тут зарплата этого "поворознюка" к залогу вообще
С таким еплом он гречку без масла трижды в день не ест, а жрёт всё с "ЛяСильпо"
Любой зарплаты пьющему начальнику будет мало, а ещё и по гражданке ж одеться хочется прилично, и на авто не Лайносе на газу покататься...
Кстати какое у него авто?
Не то что в декларации или с его фио по тп, а на чём он ездит?
А то я на К.Маркса у нас нередко вижу Туарег на номерах "УДА" чёрный с мордой рестайла 22года, до этого вроде он же ездил на номерах "0077", новенький, и за рулём тоже пиксельный "штурмовик" со следами похмелья на лице.
Тоже с премии 100тыс накопил? Мало верю, что какой то бизнесмен летом 22года, купив себе такую лялю, сразу пошёл отбивать Мелитополь с Соледаром
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