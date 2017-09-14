Додано: Суб 21 гру, 2024 01:56

Vadim_ написав: budivelnik написав: Я не знаю і не хочу навіть цікавитись

Але переконаний

Зарплата Командира Бригади є ВИЩОЮ від середнього по Бригаді

гляньте сюди

https://social.mil.gov.ua/groshove-zabezpechennya/rozrakhunok-hroshovoho-zabezpechennia-viiskovosluzhbovtsia-calculiator.html

Я поклацав те що приблизно уявляв - вийшло 80000 грн/місяць. Я не знаю і не хочу навіть цікавитисьАле переконанийЗарплата Командира Бригади є ВИЩОЮ від середнього по Бригадігляньте сюдиЯ поклацав те що приблизно уявляв - вийшло 80000 грн/місяць.

Ви якось нетрадиційно цитуете і вас потім не можливо коректно цитувати ,

комбриг 24/7/365 знахотиться у зоні бойових дій чі десь подальше. які границі у ЗОНИ??

за таку зарплатню не на 0 повинна бути і справедлива відповідальність згідно законів і покарання Ви якось нетрадиційно цитуете і вас потім не можливо коректно цитувати ,комбриг 24/7/365 знахотиться у зоні бойових дій чі десь подальше. які границі у ЗОНИ??за таку зарплатню не на 0 повинна бути і справедлива відповідальність згідно законів і покарання

Причём тут зарплата этого "поворознюка" к залогу вообщеС таким еплом он гречку без масла трижды в день не ест, а жрёт всё с "ЛяСильпо"Любой зарплаты пьющему начальнику будет мало, а ещё и по гражданке ж одеться хочется прилично, и на авто не Лайносе на газу покататься...Кстати какое у него авто?Не то что в декларации или с его фио по тп, а на чём он ездит?А то я на К.Маркса у нас нередко вижу Туарег на номерах "УДА" чёрный с мордой рестайла 22года, до этого вроде он же ездил на номерах "0077", новенький, и за рулём тоже пиксельный "штурмовик" со следами похмелья на лице.Тоже с премии 100тыс накопил? Мало верю, что какой то бизнесмен летом 22года, купив себе такую лялю, сразу пошёл отбивать Мелитополь с Соледаром