budivelnik написав:Так може проблема в придурках? Що не відміняє придурків в штабі які дають придуркам в полі наказ який неможливо виконати...
ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.
Хтось би показав чіткий алгоритм план законного методу примусової мобілізації? Щоб по-пунктах.
Ми всі знаємо як погано але от як має бути добре вірно правильно і по закону незрозуміло.
Уже ж 100 раз обсуждали: вот так в Законе и прописать "любой тцкшник имеет право буссифицировать любого гражданина Украины в любом месте Родины". А не вот эти вот полумеры -- "оповещение, подача в розыск _полицией_, сопровождение в заведение". Дать тцкшникам право на содержание под стражей в своих подвалах...
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 21 гру, 2024 00:57, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.
Основна проблема, що начальник і начальники начальника, підлеглі яких здійснюють порушення законодавства, а вони не приймають заходів до таких підлеглих, є теж порушниками що військової служби, що законів (злочинна бездіяльність тощо); і це є нормальним. Саме в цьому проблема.
Порушення отих вслужбовців низової ланки можливі лише за таких умов.
Ви якось нетрадиційно цитуете і вас потім не можливо коректно цитувати , комбриг 24/7/365 знахотиться у зоні бойових дій чі десь подальше. які границі у ЗОНИ?? за таку зарплатню не на 0 повинна бути і справедлива відповідальність згідно законів і покарання
Причём тут зарплата этого "поворознюка" к залогу вообще С таким еплом он гречку без масла трижды в день не ест, а жрёт всё с "ЛяСильпо" Любой зарплаты пьющему начальнику будет мало, а ещё и по гражданке ж одеться хочется прилично, и на авто не Лайносе на газу покататься... Кстати какое у него авто? Не то что в декларации или с его фио по тп, а на чём он ездит? А то я на К.Маркса у нас нередко вижу Туарег на номерах "УДА" чёрный с мордой рестайла 22года, до этого вроде он же ездил на номерах "0077", новенький, и за рулём тоже пиксельный "штурмовик" со следами похмелья на лице. Тоже с премии 100тыс накопил? Мало верю, что какой то бизнесмен летом 22года, купив себе такую лялю, сразу пошёл отбивать Мелитополь с Соледаром
Дюрі-бачі написав:ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.
Основна проблема, що начальник і начальники начальника, підлеглі яких здійснюють порушення законодавства, а вони не приймають заходів до таких підлеглих, є теж порушниками що військової служби, що законів (злочинна бездіяльність тощо); і це є нормальним. Саме в цьому проблема.
Порушення отих вслужбовців низової ланки можливі лише за таких умов.
Вот именно попустительство должно рассматриваться как соучастие, а аргумент "я не знал" как профнепригодность. И пусть кто то на 1 ступень выше проигнорирует, но на 2-3 ступени выше должен сработать "инстинкт сохранения своей должности". А у нас безнаказанность. Делай что хочешь.