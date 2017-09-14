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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11408114091141011411

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 00:07

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Днепр, самый боевой город имхо.
там у каждого еврея тора и обрез

Неправда
Чисто ложь
Например у нас с Вельзем только по Корану на каждого: у меня от Алистера Кроули, а у него от Антона Ла Вея
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 00:40

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Так може проблема в придурках? Що не відміняє придурків в штабі які дають придуркам в полі наказ який неможливо виконати...

ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.

Хтось би показав чіткий алгоритм план законного методу примусової мобілізації? Щоб по-пунктах.

Ми всі знаємо як погано але от як має бути добре вірно правильно і по закону незрозуміло.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 00:44

  yama написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Так може проблема в придурках? Що не відміняє придурків в штабі які дають придуркам в полі наказ який неможливо виконати...

ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.

Хтось би показав чіткий алгоритм план законного методу примусової мобілізації? Щоб по-пунктах.

Ми всі знаємо як погано але от як має бути добре вірно правильно і по закону незрозуміло.

Уже ж 100 раз обсуждали: вот так в Законе и прописать "любой тцкшник имеет право буссифицировать любого гражданина Украины в любом месте Родины". А не вот эти вот полумеры -- "оповещение, подача в розыск _полицией_, сопровождение в заведение". Дать тцкшникам право на содержание под стражей в своих подвалах...
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 21 гру, 2024 00:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 01:09

  Дюрі-бачі написав:ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.


Основна проблема, що начальник і начальники начальника, підлеглі яких здійснюють порушення законодавства, а вони не приймають заходів до таких підлеглих, є теж порушниками що військової служби, що законів (злочинна бездіяльність тощо); і це є нормальним. Саме в цьому проблема.

Порушення отих вслужбовців низової ланки можливі лише за таких умов.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 01:56

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:Я не знаю і не хочу навіть цікавитись
Але переконаний
Зарплата Командира Бригади є ВИЩОЮ від середнього по Бригаді
гляньте сюди
https://social.mil.gov.ua/groshove-zabezpechennya/rozrakhunok-hroshovoho-zabezpechennia-viiskovosluzhbovtsia-calculiator.html
Я поклацав те що приблизно уявляв - вийшло 80000 грн/місяць.

Ви якось нетрадиційно цитуете і вас потім не можливо коректно цитувати ,
комбриг 24/7/365 знахотиться у зоні бойових дій чі десь подальше. які границі у ЗОНИ??
за таку зарплатню не на 0 повинна бути і справедлива відповідальність згідно законів і покарання

Причём тут зарплата этого "поворознюка" к залогу вообще
С таким еплом он гречку без масла трижды в день не ест, а жрёт всё с "ЛяСильпо"
Любой зарплаты пьющему начальнику будет мало, а ещё и по гражданке ж одеться хочется прилично, и на авто не Лайносе на газу покататься...
Кстати какое у него авто?
Не то что в декларации или с его фио по тп, а на чём он ездит?
А то я на К.Маркса у нас нередко вижу Туарег на номерах "УДА" чёрный с мордой рестайла 22года, до этого вроде он же ездил на номерах "0077", новенький, и за рулём тоже пиксельный "штурмовик" со следами похмелья на лице.
Тоже с премии 100тыс накопил? Мало верю, что какой то бизнесмен летом 22года, купив себе такую лялю, сразу пошёл отбивать Мелитополь с Соледаром
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 07:18

🔴На початку 2025 року в Україні знизять мобілізаційний вік до 18-20 років, — радник комітету ВР з питань економічного розвитку Назарій Волянський

Він зазначив, що першочергово цього вимагають європейські та американські партнери.

https://t.me/irpin_bucha_gostomel/36190


🔴Міноборони розглядає варіант повного реформування ТЦК та хоче підпорядкувати його собі, — перший заступник очільника Міноборони Іван Гаврилюк

Він додав, що планується створення нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов'язаних.

Станом на сьогодні ТЦК підпорядковується Сухопутним військам Збройних Сил України.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 07:48

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.


Основна проблема, що начальник і начальники начальника, підлеглі яких здійснюють порушення законодавства, а вони не приймають заходів до таких підлеглих, є теж порушниками що військової служби, що законів (злочинна бездіяльність тощо); і це є нормальним. Саме в цьому проблема.

Порушення отих вслужбовців низової ланки можливі лише за таких умов.

Вот именно попустительство должно рассматриваться как соучастие, а аргумент "я не знал" как профнепригодность. И пусть кто то на 1 ступень выше проигнорирует, но на 2-3 ступени выше должен сработать "инстинкт сохранения своей должности". А у нас безнаказанность. Делай что хочешь.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 08:09

западные сми решили что экономика Украины держится на женщинах
Euroviews. Women are saving Ukraine’s wartime economy
https://www.euronews.com/2024/12/20/wom ... me-economy
Wirująświatła
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  #<1 ... 11408114091141011411
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