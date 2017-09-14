budivelnik написав:Так може проблема в придурках? Що не відміняє придурків в штабі які дають придуркам в полі наказ який неможливо виконати...
ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.
Хтось би показав чіткий алгоритм план законного методу примусової мобілізації? Щоб по-пунктах.
Ми всі знаємо як погано але от як має бути добре вірно правильно і по закону незрозуміло.
Уже ж 100 раз обсуждали: вот так в Законе и прописать "любой тцкшник имеет право буссифицировать любого гражданина Украины в любом месте Родины". А не вот эти вот полумеры -- "оповещение, подача в розыск _полицией_, сопровождение в заведение". Дать тцкшникам право на содержание под стражей в своих подвалах...
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 21 гру, 2024 00:57, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.
Основна проблема, що начальник і начальники начальника, підлеглі яких здійснюють порушення законодавства, а вони не приймають заходів до таких підлеглих, є теж порушниками що військової служби, що законів (злочинна бездіяльність тощо); і це є нормальним. Саме в цьому проблема.
Порушення отих вслужбовців низової ланки можливі лише за таких умов.
Ви якось нетрадиційно цитуете і вас потім не можливо коректно цитувати , комбриг 24/7/365 знахотиться у зоні бойових дій чі десь подальше. які границі у ЗОНИ?? за таку зарплатню не на 0 повинна бути і справедлива відповідальність згідно законів і покарання
Причём тут зарплата этого "поворознюка" к залогу вообще С таким еплом он гречку без масла трижды в день не ест, а жрёт всё с "ЛяСильпо" Любой зарплаты пьющему начальнику будет мало, а ещё и по гражданке ж одеться хочется прилично, и на авто не Лайносе на газу покататься... Кстати какое у него авто? Не то что в декларации или с его фио по тп, а на чём он ездит? А то я на К.Маркса у нас нередко вижу Туарег на номерах "УДА" чёрный с мордой рестайла 22года, до этого вроде он же ездил на номерах "0077", новенький, и за рулём тоже пиксельный "штурмовик" со следами похмелья на лице. Тоже с премии 100тыс накопил? Мало верю, что какой то бизнесмен летом 22года, купив себе такую лялю, сразу пошёл отбивать Мелитополь с Соледаром
Дюрі-бачі написав:ИМХО основна проблема в тому, що в штабі не карають "придурків" які план виконують, але незаконними методами.
Основна проблема, що начальник і начальники начальника, підлеглі яких здійснюють порушення законодавства, а вони не приймають заходів до таких підлеглих, є теж порушниками що військової служби, що законів (злочинна бездіяльність тощо); і це є нормальним. Саме в цьому проблема.
Порушення отих вслужбовців низової ланки можливі лише за таких умов.
Вот именно попустительство должно рассматриваться как соучастие, а аргумент "я не знал" как профнепригодность. И пусть кто то на 1 ступень выше проигнорирует, но на 2-3 ступени выше должен сработать "инстинкт сохранения своей должности". А у нас безнаказанность. Делай что хочешь.
Wirująświatła написав:Вот именно попустительство должно рассматриваться как соучастие, а аргумент "я не знал" как профнепригодность. И пусть кто то на 1 ступень выше проигнорирует, но на 2-3 ступени выше должен сработать "инстинкт сохранения своей должности". А у нас безнаказанность. Делай что хочешь.
Отож. Система функціонує ще за умов, коли нижні можуть бути порушниками, безвідповідальними, ледацюгами і т.д. Тоді верхи знаходять методи впливу (стимулів і покарання), щоб виправляти стан.
А от коли і управлінці-можновладці є безвідповідальними, незацікавленими, порушниками і т.д., тоді як виходити з цієї ситуації? ________________________________ *Україна хоче перехопити ініціативу на фронті до інавгурації Трампа, щоб показати, що українці — «переможці», і отримати підтримку від президента, — FT...*
Нардеп Федір Веніславський нагадав, що президент Володимир Зеленський вже зазначав, що на сьогоднішній день питання про зниження мобілізаційного віку не стоїть.
Так він відреагував на слова радника комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, який заявив, що у 2025 році можливе зниження мобілізаційного віку до 18-20 років.
Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Наталуха також заявив, що жодного рішення про зниження мобілізаційного віку не планується приймати ані Радою, ані комітетом. За словами Наталухи, у профільному Комітеті будуть піднімати питання щодо позбавлення Волянського статусу радника. https://www.unian.ua/society/u-radi-spr ... 59758.html