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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11410114111141211413>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 09:52

Доброго ранку!

  Wirująświatła написав:
🔴На початку 2025 року в Україні знизять мобілізаційний вік до 18-20 років, — радник комітету ВР з питань економічного розвитку Назарій Волянський

Він зазначив, що першочергово цього вимагають європейські та американські партнери.

https://t.me/irpin_bucha_gostomel/36190


Я з своїм колишнім побратимом якось обговорювали загалом тему війни, перспективи майбутнього...
Так от, дійшли висновку, що ми втікаємо/боремось, щоб не попасти в рабство раші, але віддаємо себе в рабство заходу...
Тобто, від одного рабовласника втечемо до іншого?
Так, він кращий, за рашу. Але!
Але все одно ми будемо "рабами"!
Будемо залежними!

То як правильно писати:
Незалежна залежність, чи залежна незалежність? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 10:03

Успіх все намешано люди кони. Рабство это когда ты не можешь делать то чего хочешь, например уйти, уволиться, переехать в другую квартиру, найти другую работу, сменить страну.

рф нас уничтожает это бесспорный факт, но о рабстве речь не идёт. Смотри допусти путину нужны рабы. 24.02.22 он всеми силами мог бы захватить Харьков и получить 1млн рабов за месяц. Харьков было бы так же сложно оборонять как Мариуполь т.к. рядом граница рф и к Харькову со стороны рф есть ж/д.

Теперь про запад. Что он кого заставляет? Ну беженцев в Германии заставляют работать, так как содержать их дорого. У нас что не заставляют? Если в Германии можно работать 2-3 часа в день и этого хватит на еду и жильё, у нас надо пахать по полной чтобы обеспечить себе какой то минимум.

Ну и как легко дембельнуться из ЗСУ ты сам знаешь, так что рабство это увы про Украину, а не про рф или запад.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 21 гру, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 10:24

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:1 Не бачу жодних дій з сторони Держави - щоб ВІДМІНИТИ пенсії...
Звісно не відмінять пенсії. Залишать якісь мінімальні 50$, а все решта - еБали, вартість яких буде визначати кабмін.
Вже є приклади, коли ПФ нараховує людям менше пенсії, ніж має бути за законом і доводиться через суд відстоювати свої права. Зокрема, моїй мамі так через суд при нарахуванні пенсію збільшили в 2 з лишнім рази і тепер щороку треба судитись через неправильну індексацію. А переважна більшість українців не судиться і отримує пенсію в рази меншу, ніж мали б мати згідно із законом... А з липня вже нічого відсудити не можна буде.
Хлопці і Дівчата
Основна маса тут присутніх не проти того щоб розбагатіти
Для того щоб легальніше і швидше збагачуватись - треба щоб було менше обмежуючих законів і менші суми забирались у вигляді податків.
ЄСВ - це якраз той податок відміна якого збагатить платника цього податку в період 18-65 років і збіднить отримувача цього податку в період 65+.... Але ж і платник і отримувач- одне і те саме лице. Тому саме Ви активні і амбіційні повинні Двома руками голосувати за ВІДМІНУ пенсій ДЛЯ себе з паралельної відміною ЄСВ.
А раз так то
а - вимагаєте від влади щоб остання відкрила Вам можливість відкладати 1000 грн/місяць у валюті в якомусь з іноземних пенсійних фондів(бо надійних наших поки що немає)
б - погоджуєтесь що влада НЕ БУДЕ платити Вам пенсії
в - на всяк випадок погоджуєтесь відкладати 100 грн/місяць в наш Пенсійний фонд, щоб потім мати можливість при нагальній потребі отримати 50 доларів в місяць

А вимагати від когось не беручи на СЕБЕ ЗОБОВЯЗАНЬ - це заняття з ККД=0%

Як так зробили слуги норода, не теперешні, що пенсія у прокурора чі судді у 15 разів більша ніж у людини звичайної , яка усей трудовий стаж напрацювала в державних/комунальних підприємствах?
п.с. Питання потрібно задавати Кравчуку, Кучмі і Бені..., ця війна теж наслідки їх праці , але це марні запитання , їм - по х уй, вони награбили бабок і хто куди, красный директор Кучма у Монако а розробленими і виготовленими на підприємстві де він був директором наразі рф обстрілює цими ракетами це місто і це підприємство
І нікого не посадили , а за СЗЧ у тюрму
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 10:32

  candle645 написав:
  budivelnik написав:ЄСВ - це якраз той податок відміна якого збагатить платника цього податку в період 18-65 років і збіднить отримувача цього податку в період 65+.... Але ж і платник і отримувач- одне і те саме лице. Тому саме Ви активні і амбіційні повинні Двома руками голосувати за ВІДМІНУ пенсій ДЛЯ себе з паралельної відміною ЄСВ.

Ще до війни в якості "розминки для розуму" рахував доцільність/інвестиційну привабливість сплати максимального ЄСВ - за 30 років $5000/рік під 5% (типова дохідність з врахуванням податків максимально зарегульованих SEC-ом ETF куди можуть інвестувати їх пенсійні фонди, або Українських довгострокових валютних ОВДП) з капіталізацією - це $500 000, відповідно пенсія $2000/місяць + пів-мільйона доларів які залишаться внукам, або (в середньому) $3700/місяць протягом 20-ти років, але 0 для правнуків...
А по факту пенсія буде лише $300 тому що ПФ тратить 80-90% внесків ЕСВ на власне функціонування та пенсії інвалідам-прокурорам.
Тому ЕСВ на 90% потрібно сприймати як саме податок а не забезпечення своєї майбутньої пенсії.

+
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 10:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Хтось би показав чіткий алгоритм план законного методу примусової мобілізації? Щоб по-пунктах.

Ми всі знаємо як погано але от як має бути добре вірно правильно і по закону незрозуміло

Виконати закон, який діє з травня. Вже мали б мільйони листів щастя із штрафами бути в поштових скриньках, а поліція мала б 24/7 шукати "ухилянтів".
Навіть та ж бусифікація в цілому нормальний захід, але якщо її здійснити згідно із процедурою із складанням відповідного протоколу...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 21 гру, 2024 10:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 10:34

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
🔴На початку 2025 року в Україні знизять мобілізаційний вік до 18-20 років, — радник комітету ВР з питань економічного розвитку Назарій Волянський

Він зазначив, що першочергово цього вимагають європейські та американські партнери.

https://t.me/irpin_bucha_gostomel/36190


Нардеп Федір Веніславський нагадав, що президент Володимир Зеленський вже зазначав, що на сьогоднішній день питання про зниження мобілізаційного віку не стоїть.
///

А это -- после "шашлыки/ЗНО" -- должно что-то означать? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 10:41

  _hunter написав:А это -- после "шашлыки/ЗНО" -- должно что-то означать? :roll:

Це на майбутнє.
Якщо незабаром введуть, то означає, що нічого не змінилося з шашликів.
Якщо не введуть, то змінилося.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 10:44

  Бетон написав:
  Игорь Алексеевич написав:https://hromadske.radio/news/2024/12/20/rosiiany-dronom-znyshchyly-sklad-i-produkty-vidomoi-merezhi-supermarketiv-zbytky-otsinyly-v-400-mln-hrn

любая олигархичесая сеть раздевает нас с вами. уничтожает малый бизнес. получает сверх прибыли.
плевать на сильпо
его собственник опустится на 0,001% в форбс

Именно , у всех этих сетей АТБ, Эпицентр... цель - убить малый бизнес.
В итоге производитель, давший меньшую цену сети чем малому бизнесу, спустя пару лет даёт на реализацию сети уже с маржой 1% так как малый бизнес закрылся с такой ценовой политикой а сеть "выкручивает руки" и больше как сети он никуда не продаст, так как монополия
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 21 гру, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 11:01

  Wirująświatła написав:
🔴На початку 2025 року в Україні знизять мобілізаційний вік до 18-20 років, — радник комітету ВР з питань економічного розвитку Назарій Волянський

Він зазначив, що першочергово цього вимагають європейські та американські партнери.

https://t.me/irpin_bucha_gostomel/36190


🔴Міноборони розглядає варіант повного реформування ТЦК та хоче підпорядкувати його собі, — перший заступник очільника Міноборони Іван Гаврилюк

Він додав, що планується створення нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов'язаних.

Станом на сьогодні ТЦК підпорядковується Сухопутним військам Збройних Сил України.


а підняти тарифи ЖКХ - це вимога МВФ
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 11:14

  Wirująświatła написав:Станом на сьогодні ТЦК підпорядковується Сухопутним військам Збройних Сил України.


Так заявляв же хтось зі влади що па закону ТЦКашники не військові а цивільні люди
Vadim_
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