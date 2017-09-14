Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 гру, 2024 11:19
Vadim_ написав: Wirująświatła написав:
Станом на сьогодні ТЦК підпорядковується Сухопутним військам Збройних Сил України.
Так заявляв же хтось зі влади що па закону ТЦКашники не військові а
цивільні
люди
і надають вони соціальну підтримку
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Додано: Суб 21 гру, 2024 11:25
Vadim_ А может это вообще не люди, а переодетые в секондный пиксель с Боброва расейские военнопленные, которые так отрабатывают еду и ночлег??? Читал что на Чичерина в сизо их кормят отбивными и жареной рыбой с пюре и яичницей. Деликатесами короче.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 11:31
барабашов написав: Vadim_
А может это вообще не люди, а переодетые в секондный пиксель с Боброва расейские военнопленные, которые так отрабатывают еду и ночлег???
Читал что на Чичерина
в сизо их кормят отбивными и жареной рыбой с пюре и яичницей.
Деликатесами короче.
Сходи проверь, потом вместе будем ходить
Vadim_
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Додано: Суб 21 гру, 2024 12:07
Vadim_
Там столовой со входом с Уральской нема
С другого входа не по масти заходить
барабашов
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Додано: Суб 21 гру, 2024 12:09
Vadim_ написав: Wirująświatła написав:
Станом на сьогодні ТЦК підпорядковується Сухопутним військам Збройних Сил України.
Так заявляв же хтось зі влади що па закону ТЦКашники не військові а
цивільні
люди
Пора навчитись читати ЗУ, а не хайпові заяви Безкутніх та інших прошмандовок.
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