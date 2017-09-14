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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11410114111141211413

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 11:19

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:Станом на сьогодні ТЦК підпорядковується Сухопутним військам Збройних Сил України.


Так заявляв же хтось зі влади що па закону ТЦКашники не військові а цивільні люди

і надають вони соціальну підтримку
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 11:25

Vadim_
А может это вообще не люди, а переодетые в секондный пиксель с Боброва расейские военнопленные, которые так отрабатывают еду и ночлег???
Читал что на Чичерина в сизо их кормят отбивными и жареной рыбой с пюре и яичницей.
Деликатесами короче.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 11:31

  барабашов написав:Vadim_
А может это вообще не люди, а переодетые в секондный пиксель с Боброва расейские военнопленные, которые так отрабатывают еду и ночлег???
Читал что на Чичерина в сизо их кормят отбивными и жареной рыбой с пюре и яичницей.
Деликатесами короче.

Сходи проверь, потом вместе будем ходить :)
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:07

Vadim_
Там столовой со входом с Уральской нема
С другого входа не по масти заходить :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:09

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:Станом на сьогодні ТЦК підпорядковується Сухопутним військам Збройних Сил України.


Так заявляв же хтось зі влади що па закону ТЦКашники не військові а цивільні люди

Пора навчитись читати ЗУ, а не хайпові заяви Безкутніх та інших прошмандовок.

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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:23

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Wirująświatła
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