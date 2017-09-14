Знущання над військовослужбовцями були ще у 22 бригадах ЗСУ
"Такі серйозні справи не виносилися на загал, через те щоб нас не звинувачували в дискредитації армії. Більше того, були випадки, коли люди, які пішли в СЗЧ (самовільне залишення частини, — прим. ред) й не хотіли виконувати накази, або тримати позиції, але після звернень ці факти не підтверджувалися" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/684 ... adah-video
А чи існує наразі у країні взагалі орган, який би взяв на себе відповідальність за національну кібербезпеку? Їх у нас одинадцять, щоб ви знали. І усі за щось відповідальні, але як тільки стається гучний інцидент – усі по кущах ховаються. Паралельно відчайдушно с*уться між собою за гранти, потоки, міжнародну технічну допомогу та право називатися "відповідальним за кібербезпеку". https://espreso.tv/poglyad-kiberataka-n ... -bezpekoyu
Нардеп Федір Веніславський нагадав, що президент Володимир Зеленський вже зазначав, що на сьогоднішній день питання про зниження мобілізаційного віку не стоїть.
Так він відреагував на слова радника комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, який заявив, що у 2025 році можливе зниження мобілізаційного віку до 18-20 років.
Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Наталуха також заявив, що жодного рішення про зниження мобілізаційного віку не планується приймати ані Радою, ані комітетом. За словами Наталухи, у профільному Комітеті будуть піднімати питання щодо позбавлення Волянського статусу радника. https://www.unian.ua/society/u-radi-spr ... 59758.html
вот это скорость реакции за высказывание в разрез с великим зе. так что выводы напрашиваются сами по поводу всего остального беспредела в стране.